 Inglaterra sufre robo a días de su debut mundialista
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13 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Inglaterra sufre robo a días de su debut mundialista

por Christoper Chang
Inglaterra derrotó a Nueva Zelanda 1-0 en amistoso premundialista
Inglaterra derrotó a Nueva Zelanda 1-0 en amistoso premundialista / FOTO: @England

La selección de Inglaterra sufrió el robo de parte de su equipamiento en Kansas City. Entre los artículos sustraídos figuran balones, botas y material de entrenamiento.

La selección de Inglaterra se vio afectada por un inesperado incidente antes de instalarse en Kansas City para continuar con su preparación mundialista. Parte del material de entrenamiento que era transportado hacia la base de concentración del equipo fue presuntamente robado después de que varios vehículos utilizados para trasladar el equipamiento fueran forzados por delincuentes.

De acuerdo con la información disponible, la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) se encuentra investigando el alcance de las pérdidas y tratando de determinar exactamente qué artículos fueron sustraídos. Entre los objetos que podrían haber desaparecido se encuentran balones, botas de fútbol y otros elementos esenciales para las sesiones de entrenamiento. El material debía estar listo en las instalaciones de Swope Soccer Village antes de la llegada del seleccionador Thomas Tuchel y sus jugadores.

Inglaterra no la pasa bien en Estados Unidos

Las autoridades locales acudieron al lugar de los hechos durante la noche del viernes para iniciar las investigaciones correspondientes. La policía de Kansas City confirmó que está analizando un posible robo relacionado con un vehículo del equipo y señaló que las pesquisas continúan en marcha. Asimismo, trascendió que dos personas fueron detenidas en relación con el caso, aunque por el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su posible implicación.

Este contratiempo podría alterar parcialmente la planificación de Inglaterra de cara a su próximo compromiso internacional. El conjunto dirigido por Tuchel tiene previsto realizar su primera jornada completa de entrenamiento el domingo y continúa enfocado en su debut frente a Croacia, programado para el miércoles. Mientras tanto, la FA trabaja junto con las autoridades para esclarecer lo sucedido y garantizar que la preparación del equipo no se vea afectada de manera significativa.

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Inglaterra derrotó a Costa Rica en su último ensayo previo al Mundial 2026 - @England
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