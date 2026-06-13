Inglaterra sufre robo a días de su debut mundialista

La selección de Inglaterra sufrió el robo de parte de su equipamiento en Kansas City. Entre los artículos sustraídos figuran balones, botas y material de entrenamiento.

La selección de Inglaterra se vio afectada por un inesperado incidente antes de instalarse en Kansas City para continuar con su preparación mundialista. Parte del material de entrenamiento que era transportado hacia la base de concentración del equipo fue presuntamente robado después de que varios vehículos utilizados para trasladar el equipamiento fueran forzados por delincuentes.

De acuerdo con la información disponible, la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) se encuentra investigando el alcance de las pérdidas y tratando de determinar exactamente qué artículos fueron sustraídos. Entre los objetos que podrían haber desaparecido se encuentran balones, botas de fútbol y otros elementos esenciales para las sesiones de entrenamiento. El material debía estar listo en las instalaciones de Swope Soccer Village antes de la llegada del seleccionador Thomas Tuchel y sus jugadores.

England have been victims of a theft of their training equipment, after vehicles transferring kit to their Kansas City training base were broken into. pic.twitter.com/UaIhSTVrle — BBC Sport (@BBCSport) June 13, 2026

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Las autoridades locales acudieron al lugar de los hechos durante la noche del viernes para iniciar las investigaciones correspondientes. La policía de Kansas City confirmó que está analizando un posible robo relacionado con un vehículo del equipo y señaló que las pesquisas continúan en marcha. Asimismo, trascendió que dos personas fueron detenidas en relación con el caso, aunque por el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su posible implicación.

Este contratiempo podría alterar parcialmente la planificación de Inglaterra de cara a su próximo compromiso internacional. El conjunto dirigido por Tuchel tiene previsto realizar su primera jornada completa de entrenamiento el domingo y continúa enfocado en su debut frente a Croacia, programado para el miércoles. Mientras tanto, la FA trabaja junto con las autoridades para esclarecer lo sucedido y garantizar que la preparación del equipo no se vea afectada de manera significativa.

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