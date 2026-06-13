 Ivana Knoll y su polémica en el Mundial de Catar
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Haiti HAI
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24/06 16:00 HS
Haiti HAI
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24/06 16:00 HS
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12/06 19:00 HS
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Finalizado
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Paraguay PAR
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Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
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Curacao CUR
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Ecuador ECU
Germany GER
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Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
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25/06 14:00 HS
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Japan JAP
Sweden SWE
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Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
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Japan JAP
Tunisia TUN
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
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New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
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Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
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Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
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Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
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England ENG
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17/06 17:00 HS
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England ENG
23/06 14:00 HS
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Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Ivana Knoll recuerda su polémica asistencia al Mundial en Catar

por Sandy Sandoval
Ivana Knoll, Instagram
Ivana Knoll / FOTO: Instagram

La modelo croata, que se convirtió en una de las figuras más comentadas del Mundial de Catar 2022 por sus atrevidos atuendos, recordó aquella experiencia con una publicación que reavivó el debate en redes sociales.

A pocos días de que avance la actividad del Mundial 2026, una de las aficionadas más famosas de la historia reciente de las Copas del Mundo volvió a captar la atención de los fanáticos. Se trata de Ivana Knoll, la modelo e influencer croata que se convirtió en una sensación mediática durante Catar 2022 gracias a sus llamativos atuendos inspirados en la bandera de su país.

A través de sus redes sociales, Knoll compartió una fotografía acompañada del mensaje: "Cuatro años después estamos de vuelta", haciendo referencia a su regreso al ambiente mundialista. La publicación rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de seguidores que recordaron su presencia en las tribunas cataríes.

La aficionada que se convirtió en celebridad mundial

Antes de Catar 2022, Ivana Knoll ya era conocida en Croacia como modelo e influencer. Sin embargo, fue durante aquella Copa del Mundo cuando alcanzó fama internacional.

Partido tras partido, la joven aparecía en los estadios vistiendo prendas ajustadas con los tradicionales cuadros rojos y blancos de la selección croata. Sus fotografías comenzaron a viralizarse en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo, convirtiéndola en una de las aficionadas más fotografiadas del torneo.

Su popularidad creció al mismo ritmo que el desempeño de Croacia, selección que logró una destacada participación y terminó entre los mejores equipos del campeonato.

Foto embed
Ivana Knoll - Redes sociales

¿Por qué fue polémica su presencia en Catar?

La controversia surgió debido al estricto contexto cultural y religioso de Catar, país anfitrión del Mundial 2022.

Antes del inicio del torneo, las autoridades cataríes solicitaron a los visitantes respetar las costumbres locales relacionadas con la vestimenta y el comportamiento en espacios públicos. Aunque no existía una prohibición específica para los turistas dentro de los estadios, muchos consideraron que los atuendos de Knoll desafiaban las normas de modestia promovidas por el país organizador.

La modelo apareció en varias ocasiones con tops escotados, vestidos ajustados y conjuntos inspirados en la camiseta croata, generando un intenso debate entre quienes defendían su libertad para vestir como quisiera y quienes consideraban que debía adaptarse a las tradiciones locales.

Las imágenes recorrieron el mundo y convirtieron a Knoll en una de las protagonistas extradeportivas más comentadas de aquella Copa del Mundo.

Entre críticas y apoyo internacional

Mientras algunos usuarios criticaban su elección de vestuario, otros destacaban que nunca fue sancionada por las autoridades cataríes y que asistió a los encuentros respetando las normas de acceso a los estadios.

La propia Ivana aseguró en diversas entrevistas que se sintió bienvenida por los aficionados y que nunca tuvo problemas durante su estancia en el país árabe.

Además, afirmó que recibió numerosas muestras de cariño de seguidores de distintas nacionalidades, quienes se acercaban para tomarse fotografías con ella durante los partidos.

Tras el Mundial de Catar, la popularidad de Ivana Knoll se disparó. Su número de seguidores aumentó de manera exponencial y comenzó a recibir invitaciones para eventos deportivos, programas de televisión y campañas publicitarias.

La influencer aprovechó ese impulso para consolidar su carrera digital, convirtiéndose en una de las personalidades más reconocidas entre los aficionados al fútbol.

Su imagen quedó ligada para siempre a la Copa del Mundo de 2022, al punto de que muchos la consideran la aficionada más famosa de aquel torneo.

Su regreso al ambiente mundialista

Con el Mundial 2026 en marcha, Ivana Knoll parece dispuesta a repetir el protagonismo que tuvo hace cuatro años. Su reciente publicación demuestra que sigue siendo una figura seguida de cerca por millones de aficionados alrededor del planeta.

Aunque todavía no ha revelado en qué partidos estará presente, su mensaje dejó claro que volverá a formar parte de la fiesta futbolística que reúne a las mejores selecciones del mundo.

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