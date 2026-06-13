 Policía se une a la fiesta mundialista en Boston
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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24/06 19:00 HS
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Qatar QAT
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Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
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24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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La policía también se sumó a la fiesta mundialista en Boston

por Amilcar Avila
Agente de la policía de Boston hace tecniquitas con aficionados., Redes
Agente de la policía de Boston hace tecniquitas con aficionados. / FOTO: Redes

Agentes de la Policía de Boston compartieron con aficionados locales e internacionales durante la primera jornada del Fan Fest, en una muestra del ambiente festivo que acompaña al Mundial 2026.

La Copa del Mundo transforma ciudades enteras y genera escenas que van mucho más allá de lo que ocurre dentro de los estadios. En Boston, una de las imágenes más llamativas de los primeros días del Mundial 2026 tuvo como protagonistas a los propios agentes de policía.

Durante la primera jornada del Fan Fest, celebrado en City Hall Plaza, oficiales de la Policía de Boston compartieron con aficionados llegados de distintas partes del mundo, en una muestra del ambiente festivo que se vive alrededor del torneo.

La institución destacó en sus redes sociales que la labor de proximidad adquiere un significado diferente cuando el Mundial llega a la ciudad. Lejos de las habituales escenas de control y vigilancia, los agentes participaron en fotografías, intercambiaron saludos y celebraron junto a los seguidores que se dieron cita en el recinto.

El Fan Fest se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados que buscan disfrutar de la experiencia mundialista fuera de los estadios. Pantallas gigantes, actividades recreativas, música y espacios de convivencia permiten que miles de personas compartan su pasión por el fútbol en un ambiente familiar.

La presencia de seguidores de diversas nacionalidades convirtió la plaza en un mosaico de colores, banderas y camisetas. En medio de ese escenario, los uniformes policiales dejaron de ser únicamente un símbolo de seguridad para convertirse también en parte de la celebración.

La escena refleja uno de los efectos más particulares de una Copa del Mundo: la capacidad del fútbol para acercar a personas con distintos idiomas, culturas y profesiones. Por unas horas, la distancia entre autoridades y aficionados pareció desaparecer entre sonrisas, fotografías y conversaciones.

Boston vivió así una de esas postales que suelen acompañar a los grandes eventos deportivos, donde el balón no solo une a los equipos en la cancha, sino también a quienes comparten la fiesta desde las tribunas, las plazas y las calles.

Etiquetas
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