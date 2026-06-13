Policía se une a la fiesta mundialista en Boston

Agentes de la Policía de Boston compartieron con aficionados locales e internacionales durante la primera jornada del Fan Fest, en una muestra del ambiente festivo que acompaña al Mundial 2026.

La Copa del Mundo transforma ciudades enteras y genera escenas que van mucho más allá de lo que ocurre dentro de los estadios. En Boston, una de las imágenes más llamativas de los primeros días del Mundial 2026 tuvo como protagonistas a los propios agentes de policía.

Durante la primera jornada del Fan Fest, celebrado en City Hall Plaza, oficiales de la Policía de Boston compartieron con aficionados llegados de distintas partes del mundo, en una muestra del ambiente festivo que se vive alrededor del torneo.

La institución destacó en sus redes sociales que la labor de proximidad adquiere un significado diferente cuando el Mundial llega a la ciudad. Lejos de las habituales escenas de control y vigilancia, los agentes participaron en fotografías, intercambiaron saludos y celebraron junto a los seguidores que se dieron cita en el recinto.

El Fan Fest se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados que buscan disfrutar de la experiencia mundialista fuera de los estadios. Pantallas gigantes, actividades recreativas, música y espacios de convivencia permiten que miles de personas compartan su pasión por el fútbol en un ambiente familiar.

La presencia de seguidores de diversas nacionalidades convirtió la plaza en un mosaico de colores, banderas y camisetas. En medio de ese escenario, los uniformes policiales dejaron de ser únicamente un símbolo de seguridad para convertirse también en parte de la celebración.

La escena refleja uno de los efectos más particulares de una Copa del Mundo: la capacidad del fútbol para acercar a personas con distintos idiomas, culturas y profesiones. Por unas horas, la distancia entre autoridades y aficionados pareció desaparecer entre sonrisas, fotografías y conversaciones.

Boston vivió así una de esas postales que suelen acompañar a los grandes eventos deportivos, donde el balón no solo une a los equipos en la cancha, sino también a quienes comparten la fiesta desde las tribunas, las plazas y las calles.

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