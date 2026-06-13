Jorge Campos: Energía al Caminar Descalzo Bajo la Lluvia

Jorge Campos volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los personajes más queridos del futbol mexicano.

Jorge Campos volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por una de sus históricas atajadas ni por sus comentarios deportivos. El legendario exportero mexicano sorprendió a los aficionados luego de que se difundiera un video donde aparece caminando descalzo bajo la lluvia en calles de la Ciudad de México.

Las imágenes comenzaron a circular pocas horas después de la victoria de México ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. En el video se observa al exguardameta viajando junto a varias personas en una camioneta antes de tomar una decisión que nadie esperaba.

Sin pensarlo demasiado, Campos se quitó los zapatos, descendió del vehículo y comenzó a caminar bajo la lluvia mientras sus acompañantes reaccionaban entre risas y sorpresa.

"La lluvia me da energía"

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la explicación que dio el propio exfutbolista.

Al ser cuestionado sobre por qué decidió abandonar el vehículo bajo la intensa lluvia, Campos respondió con una sonrisa que el agua le daba energía y que su destino se encontraba a tan solo una cuadra de distancia.

"La lluvia me da energía. ¡Viva México!", expresó mientras avanzaba por la calle.

La espontánea reacción provocó una avalancha de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios celebraron la actitud relajada del exdeportista, mientras otros destacaron que su personalidad sigue siendo tan auténtica como cuando defendía la portería de la selección mexicana.

Un personaje querido por varias generaciones

A lo largo de los años, Jorge Campos ha construido una imagen que va mucho más allá del futbol.

Su carisma, sentido del humor y forma desenfadada de ver la vida lo han convertido en uno de los personajes más populares del deporte mexicano. Incluso décadas después de su retiro, sigue siendo una figura ampliamente reconocida tanto por aficionados como por nuevas generaciones.

Las imágenes bajo la lluvia reforzaron esa percepción entre muchos seguidores, quienes recordaron que Campos siempre se ha caracterizado por actuar de manera espontánea y alejada de los protocolos tradicionales.

Leyenda de la Selección Mexicana

Nacido en Acapulco, Guerrero, Jorge Campos es considerado uno de los mejores porteros en la historia del futbol mexicano.

Durante su carrera defendió las camisetas de Pumas, Atlante, Cruz Azul, Tigres, Puebla, LA Galaxy y Chicago Fire, además de convertirse en una de las figuras más emblemáticas de la Selección Mexicana.

Su estilo revolucionó la posición de guardameta. Campos era conocido por salir constantemente de su área, jugar con los pies como un futbolista de campo y utilizar uniformes de colores llamativos diseñados por él mismo.

Participó en tres Copas del Mundo y fue protagonista de una época dorada para el futbol mexicano durante las décadas de 1990 y principios de los años 2000.

Tras retirarse como futbolista profesional, Campos inició una exitosa carrera como comentarista deportivo.

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