 Jorge Campos: Energía al Caminar Descalzo Bajo la Lluvia
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13 junio / 22:00
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
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Czech Republic CRZ
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24/06 19:00 HS
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Finalizado
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Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
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14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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Panama PAN
England ENG
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Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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"Me da energía", Jorge Campos sorprende al caminar descalzo bajo la lluvia

por Sandy Sandoval
Jorge Campos, Redes sociales
Jorge Campos / FOTO: Redes sociales

Jorge Campos volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los personajes más queridos del futbol mexicano.

Jorge Campos volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, pero esta vez no por una de sus históricas atajadas ni por sus comentarios deportivos. El legendario exportero mexicano sorprendió a los aficionados luego de que se difundiera un video donde aparece caminando descalzo bajo la lluvia en calles de la Ciudad de México.

Las imágenes comenzaron a circular pocas horas después de la victoria de México ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. En el video se observa al exguardameta viajando junto a varias personas en una camioneta antes de tomar una decisión que nadie esperaba.

Sin pensarlo demasiado, Campos se quitó los zapatos, descendió del vehículo y comenzó a caminar bajo la lluvia mientras sus acompañantes reaccionaban entre risas y sorpresa.

"La lluvia me da energía"

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la explicación que dio el propio exfutbolista.

Al ser cuestionado sobre por qué decidió abandonar el vehículo bajo la intensa lluvia, Campos respondió con una sonrisa que el agua le daba energía y que su destino se encontraba a tan solo una cuadra de distancia.

"La lluvia me da energía. ¡Viva México!", expresó mientras avanzaba por la calle.

La espontánea reacción provocó una avalancha de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios celebraron la actitud relajada del exdeportista, mientras otros destacaron que su personalidad sigue siendo tan auténtica como cuando defendía la portería de la selección mexicana.

Un personaje querido por varias generaciones

A lo largo de los años, Jorge Campos ha construido una imagen que va mucho más allá del futbol.

Su carisma, sentido del humor y forma desenfadada de ver la vida lo han convertido en uno de los personajes más populares del deporte mexicano. Incluso décadas después de su retiro, sigue siendo una figura ampliamente reconocida tanto por aficionados como por nuevas generaciones.

Las imágenes bajo la lluvia reforzaron esa percepción entre muchos seguidores, quienes recordaron que Campos siempre se ha caracterizado por actuar de manera espontánea y alejada de los protocolos tradicionales.

Leyenda de la Selección Mexicana

Nacido en Acapulco, Guerrero, Jorge Campos es considerado uno de los mejores porteros en la historia del futbol mexicano.

Durante su carrera defendió las camisetas de Pumas, Atlante, Cruz Azul, Tigres, Puebla, LA Galaxy y Chicago Fire, además de convertirse en una de las figuras más emblemáticas de la Selección Mexicana.

Su estilo revolucionó la posición de guardameta. Campos era conocido por salir constantemente de su área, jugar con los pies como un futbolista de campo y utilizar uniformes de colores llamativos diseñados por él mismo.

Participó en tres Copas del Mundo y fue protagonista de una época dorada para el futbol mexicano durante las décadas de 1990 y principios de los años 2000.

Tras retirarse como futbolista profesional, Campos inició una exitosa carrera como comentarista deportivo.

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