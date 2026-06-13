 Muere Brito, campeón del mundo con Brasil en México 1970
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-- Haiti Haiti Scotland Scotland --
13 junio / 19:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Turkey Australia Paraguay
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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Qatar QAT
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Finalizado
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
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Australia AUS
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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20/06 22:00 HS
Japan JAP
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25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
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22/06 18:00 HS
Senegal SEN
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
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Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Muere leyenda de Brasil que conquistó la Copa del Mundo

por Oliver Paniagua
Muere Brito, campeón del mundo con Brasil en México 1970., Redes sociales.
Muere Brito, campeón del mundo con Brasil en México 1970. / FOTO: Redes sociales.

La noticia se conoció horas antes del debut de Brasil ante Marruecos en el Mundial.

El futbol brasileño está de luto tras la muerte de Hércules Brito Ruas, conocido como Brito, histórico defensor de la selección de Brasil que conquistó la Copa del Mundo de México 1970 junto a figuras legendarias como Pelé. El exfutbolista falleció a los 86 años, según confirmó la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

La noticia se conoció a pocas horas del debut de Brasil en el Mundial 2026 frente a Marruecos, un hecho que ha generado numerosas muestras de respeto y reconocimiento hacia uno de los grandes referentes de la historia del balompié brasileño.

El presidente de la CBF, Samir Xaud, lamentó el fallecimiento del exseleccionado y lo describió como "uno de los mejores defensas de la historia del futbol brasileño". Además, destacó su papel en la obtención del título mundial de 1970 y expresó su deseo de que el espíritu competitivo de Brito inspire a la actual generación de futbolistas de la Canarinha.

Durante el Mundial celebrado en México, Brito disputó todos los encuentros del torneo y formó una sólida dupla defensiva junto a Wilson Piazza. Su desempeño fue clave para que Brasil levantara su tercera Copa del Mundo y consolidara una de las selecciones más recordadas de todos los tiempos.

Dejó huella en el club Flamengo

El club Flamengo, donde también dejó huella, recordó al exjugador y resaltó que fue reconocido como el futbolista con mejor condición física de aquella histórica competencia. La institución destacó además el compromiso y profesionalismo que mostró durante su carrera.

Brito defendió la camiseta de Brasil en 61 ocasiones entre 1964 y 1972. A nivel de clubes jugó para Vasco da Gama, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo, Flamengo y Athletico Paranaense.

Con su fallecimiento, Brito se convierte en el séptimo integrante de la selección campeona del mundo en 1970 que ha partido, uniéndose a nombres históricos como Pelé y Carlos Alberto Torres. Su legado permanecerá como parte fundamental de la rica historia del futbol brasileño.

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