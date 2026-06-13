Muere Brito, campeón del mundo con Brasil en México 1970

La noticia se conoció horas antes del debut de Brasil ante Marruecos en el Mundial.

El futbol brasileño está de luto tras la muerte de Hércules Brito Ruas, conocido como Brito, histórico defensor de la selección de Brasil que conquistó la Copa del Mundo de México 1970 junto a figuras legendarias como Pelé. El exfutbolista falleció a los 86 años, según confirmó la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

La noticia se conoció a pocas horas del debut de Brasil en el Mundial 2026 frente a Marruecos, un hecho que ha generado numerosas muestras de respeto y reconocimiento hacia uno de los grandes referentes de la historia del balompié brasileño.

El presidente de la CBF, Samir Xaud, lamentó el fallecimiento del exseleccionado y lo describió como "uno de los mejores defensas de la historia del futbol brasileño". Además, destacó su papel en la obtención del título mundial de 1970 y expresó su deseo de que el espíritu competitivo de Brito inspire a la actual generación de futbolistas de la Canarinha.

Durante el Mundial celebrado en México, Brito disputó todos los encuentros del torneo y formó una sólida dupla defensiva junto a Wilson Piazza. Su desempeño fue clave para que Brasil levantara su tercera Copa del Mundo y consolidara una de las selecciones más recordadas de todos los tiempos.

Dejó huella en el club Flamengo

El club Flamengo, donde también dejó huella, recordó al exjugador y resaltó que fue reconocido como el futbolista con mejor condición física de aquella histórica competencia. La institución destacó además el compromiso y profesionalismo que mostró durante su carrera.

Brito defendió la camiseta de Brasil en 61 ocasiones entre 1964 y 1972. A nivel de clubes jugó para Vasco da Gama, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo, Flamengo y Athletico Paranaense.

Con su fallecimiento, Brito se convierte en el séptimo integrante de la selección campeona del mundo en 1970 que ha partido, uniéndose a nombres históricos como Pelé y Carlos Alberto Torres. Su legado permanecerá como parte fundamental de la rica historia del futbol brasileño.

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