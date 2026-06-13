 Encuentran cadáver cerca del campamento de Irán en Mundial
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- Haiti Haiti Scotland Scotland --
13 junio / 19:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Qatar Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Mundial 2026: encuentran un cadáver en las inmediaciones del campamento de Irán previo a su debut

por Sandy Sandoval
Hallan un cuerpo cerca de la concentración de Irán , Foto EFE
Hallan un cuerpo cerca de la concentración de Irán / FOTO: Foto EFE

Momentos de tensión se vivieron en la concentración de Irán luego de que las autoridades encontraran un cuerpo dentro de un vehículo abandonado cerca de su centro de entrenamiento en Tijuana.

La preparación de la selección de Irán para su debut en el Mundial 2026 se vio sacudida por un inesperado hecho de violencia ocurrido en Tijuana, México. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado dentro de un vehículo abandonado a pocos metros del centro de entrenamiento utilizado por el combinado asiático, generando preocupación entre jugadores, cuerpo técnico y autoridades locales.

El hallazgo ocurrió cuando personal de seguridad de la zona reportó un fuerte olor proveniente de una camioneta estacionada en las cercanías del complejo donde se hospeda y entrena la selección iraní. Tras una inspección, elementos policiales encontraron el cadáver dentro del vehículo e iniciaron un operativo para resguardar el área.

Las primeras investigaciones apuntan a un posible homicidio, ya que la víctima presentaría indicios de violencia. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida ni han informado sobre posibles sospechosos o detenciones relacionadas con el caso.

Foto embed
Hallan un cuerpo cerca de la concentración de Irán - Foto EFE

Conmoción en la concentración iraní

De acuerdo con reportes de medios mexicanos y deportivos, integrantes de la selección iraní fueron informados de lo sucedido mientras realizaban actividades de preparación para su próximo compromiso.

Aunque el incidente no ocurrió dentro de las instalaciones del equipo, la cercanía del hallazgo provocó inquietud entre los miembros de la delegación. Algunos jugadores regresaron al hotel de concentración visiblemente sorprendidos por la noticia, mientras los encargados de seguridad reforzaron las medidas de vigilancia alrededor del complejo.

Pese a la conmoción inicial, el equipo pudo continuar con sus entrenamientos y mantener su agenda deportiva de cara a los próximos encuentros.

Autoridades investigan el caso

La Fiscalía local abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar cuánto tiempo llevaba el cuerpo dentro del vehículo.

Las autoridades también trabajan para identificar a la víctima y establecer si existe alguna relación entre el hecho criminal y la zona donde se encontraba estacionada la camioneta. Hasta ahora no existe ninguna evidencia que vincule el caso con la selección iraní o con el torneo internacional de futbol.

No obstante, el hallazgo ha generado una importante atención mediática debido a que ocurrió en las inmediaciones de una de las concentraciones participantes en la competencia.

Foto embed
Hallan un cuerpo cerca de la concentración de Irán - Foto EFE

¿Por qué Irán tiene su base en México?

La selección iraní decidió establecer su centro de operaciones en Tijuana después de modificar sus planes originales de hospedaje en Estados Unidos.

La Federación de Futbol de Irán solicitó a la FIFA autorización para trasladar su base de entrenamiento debido a complicaciones relacionadas con visas y permisos migratorios para parte de su delegación.

La cercanía de Tijuana con la frontera estadounidense permite al equipo desplazarse con relativa facilidad hacia las ciudades donde disputará sus encuentros, evitando algunos de los inconvenientes administrativos que enfrentaba inicialmente.

El presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, explicó semanas atrás que la decisión fue tomada para facilitar la logística de la delegación durante el torneo.

Irán se prepara para su debut

A pesar del incidente, el combinado asiático mantiene su enfoque en la competencia. Irán debutará este lunes frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles con la misión de comenzar con una victoria su participación en el certamen.

Posteriormente se enfrentará a Bélgica el 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante Egipto el 27 de junio, en una zona que promete ser una de las más disputadas de la primera ronda.

Etiquetas
TijuanaIránCadáverSelección de fútbolMundial 2026Hallazgo

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver