Encuentran cadáver cerca del campamento de Irán en Mundial

Momentos de tensión se vivieron en la concentración de Irán luego de que las autoridades encontraran un cuerpo dentro de un vehículo abandonado cerca de su centro de entrenamiento en Tijuana.

La preparación de la selección de Irán para su debut en el Mundial 2026 se vio sacudida por un inesperado hecho de violencia ocurrido en Tijuana, México. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado dentro de un vehículo abandonado a pocos metros del centro de entrenamiento utilizado por el combinado asiático, generando preocupación entre jugadores, cuerpo técnico y autoridades locales.

El hallazgo ocurrió cuando personal de seguridad de la zona reportó un fuerte olor proveniente de una camioneta estacionada en las cercanías del complejo donde se hospeda y entrena la selección iraní. Tras una inspección, elementos policiales encontraron el cadáver dentro del vehículo e iniciaron un operativo para resguardar el área.

Las primeras investigaciones apuntan a un posible homicidio, ya que la víctima presentaría indicios de violencia. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida ni han informado sobre posibles sospechosos o detenciones relacionadas con el caso.

Hallan un cuerpo cerca de la concentración de Irán - Foto EFE

Conmoción en la concentración iraní

De acuerdo con reportes de medios mexicanos y deportivos, integrantes de la selección iraní fueron informados de lo sucedido mientras realizaban actividades de preparación para su próximo compromiso.

Aunque el incidente no ocurrió dentro de las instalaciones del equipo, la cercanía del hallazgo provocó inquietud entre los miembros de la delegación. Algunos jugadores regresaron al hotel de concentración visiblemente sorprendidos por la noticia, mientras los encargados de seguridad reforzaron las medidas de vigilancia alrededor del complejo.

Pese a la conmoción inicial, el equipo pudo continuar con sus entrenamientos y mantener su agenda deportiva de cara a los próximos encuentros.

Autoridades investigan el caso

La Fiscalía local abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar cuánto tiempo llevaba el cuerpo dentro del vehículo.

Las autoridades también trabajan para identificar a la víctima y establecer si existe alguna relación entre el hecho criminal y la zona donde se encontraba estacionada la camioneta. Hasta ahora no existe ninguna evidencia que vincule el caso con la selección iraní o con el torneo internacional de futbol.

No obstante, el hallazgo ha generado una importante atención mediática debido a que ocurrió en las inmediaciones de una de las concentraciones participantes en la competencia.

Hallan un cuerpo cerca de la concentración de Irán - Foto EFE

¿Por qué Irán tiene su base en México?

La selección iraní decidió establecer su centro de operaciones en Tijuana después de modificar sus planes originales de hospedaje en Estados Unidos.

La Federación de Futbol de Irán solicitó a la FIFA autorización para trasladar su base de entrenamiento debido a complicaciones relacionadas con visas y permisos migratorios para parte de su delegación.

La cercanía de Tijuana con la frontera estadounidense permite al equipo desplazarse con relativa facilidad hacia las ciudades donde disputará sus encuentros, evitando algunos de los inconvenientes administrativos que enfrentaba inicialmente.

El presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, explicó semanas atrás que la decisión fue tomada para facilitar la logística de la delegación durante el torneo.

Irán se prepara para su debut

A pesar del incidente, el combinado asiático mantiene su enfoque en la competencia. Irán debutará este lunes frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles con la misión de comenzar con una victoria su participación en el certamen.

Posteriormente se enfrentará a Bélgica el 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante Egipto el 27 de junio, en una zona que promete ser una de las más disputadas de la primera ronda.

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