 Periodista lanza dardo en vivo contra Piqué
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- Australia Australia Turkey Turkey --
13 junio / 22:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Qatar Scotland Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Periodista lanza dardo en vivo contra Piqué y se vuelve viral

por Oliver Paniagua
Gerard Piqué del FC Barcelona. Foto: EFE
Gerard Piqué del FC Barcelona / FOTO:

Piqué vuelve a ser tema tras polémico comentario en televisión.

La periodista deportiva Morena Beltrán generó repercusión en redes sociales tras sus comentarios al aire sobre Shakira y su histórica participación en las ceremonias de la Copa del Mundo, en la previa del espectáculo inaugural que se realizará en la Ciudad de México.

Durante su intervención, Beltrán destacó que la cantante colombiana ha sido convocada en cuatro ocasiones para interpretar temas vinculados al Mundial, subrayando su relevancia dentro de los grandes eventos del futbol internacional. En ese contexto, la comunicadora añadió una frase que rápidamente se volvió viral al hacer referencia a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

Es la cuarta vez que la convocan a Shakira para cantar la canción del Mundial", comentó en vivo, para luego agregar en tono de broma: "No la vio". Posteriormente, remató con otra comparación que encendió las redes: "Tiene más Mundiales que Piqué", quien disputó tres Copas del Mundo con la selección de España.

Participaciones de Shakira en los mundiales 

El comentario surgió a partir del repaso de la trayectoria de Shakira en los eventos mundialistas, donde ha participado desde Sudáfrica 2010 con "Waka Waka", consolidándose como una de las artistas más recurrentes en este tipo de espectáculos globales.

La artista colombiana volverá a ser protagonista en la inauguración del torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, donde también está confirmada su participación en el espectáculo del entretiempo de la final.

El Mundial 2026 contará por primera vez con tres ceremonias inaugurales en distintas sedes, marcando un formato inédito en la historia del torneo. La combinación de música, cultura y futbol busca reflejar la identidad compartida de los países anfitriones.

En este contexto, la presencia de Shakira refuerza su vínculo con los grandes escenarios del futbol mundial, mientras que el comentario de Beltrán terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en la previa del evento.

Etiquetas
MúsicaFútbolShakiraGerard PiquéMundial 2026eventos deportivos

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver