Periodista lanza dardo en vivo contra Piqué

Piqué vuelve a ser tema tras polémico comentario en televisión.

La periodista deportiva Morena Beltrán generó repercusión en redes sociales tras sus comentarios al aire sobre Shakira y su histórica participación en las ceremonias de la Copa del Mundo, en la previa del espectáculo inaugural que se realizará en la Ciudad de México.

Durante su intervención, Beltrán destacó que la cantante colombiana ha sido convocada en cuatro ocasiones para interpretar temas vinculados al Mundial, subrayando su relevancia dentro de los grandes eventos del futbol internacional. En ese contexto, la comunicadora añadió una frase que rápidamente se volvió viral al hacer referencia a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

Es la cuarta vez que la convocan a Shakira para cantar la canción del Mundial", comentó en vivo, para luego agregar en tono de broma: "No la vio". Posteriormente, remató con otra comparación que encendió las redes: "Tiene más Mundiales que Piqué", quien disputó tres Copas del Mundo con la selección de España.

Participaciones de Shakira en los mundiales

El comentario surgió a partir del repaso de la trayectoria de Shakira en los eventos mundialistas, donde ha participado desde Sudáfrica 2010 con "Waka Waka", consolidándose como una de las artistas más recurrentes en este tipo de espectáculos globales.

La artista colombiana volverá a ser protagonista en la inauguración del torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, donde también está confirmada su participación en el espectáculo del entretiempo de la final.

El Mundial 2026 contará por primera vez con tres ceremonias inaugurales en distintas sedes, marcando un formato inédito en la historia del torneo. La combinación de música, cultura y futbol busca reflejar la identidad compartida de los países anfitriones.

En este contexto, la presencia de Shakira refuerza su vínculo con los grandes escenarios del futbol mundial, mientras que el comentario de Beltrán terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en la previa del evento.

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