EN VIVO: Minuto a minuto Australia vs. Turquía Mundial 2026

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13 junio / 19:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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USA Turkey Australia Paraguay
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
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Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Qatar Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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EN VIVO: Minuto a minuto Australia vs. Turquía Mundial 2026

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del Australia vs. Turquía en el Mundial 2026
Minuto a minuto del Australia vs. Turquía en el Mundial 2026 / FOTO: EU Digital

Juega la selección de Tim Payne y todos los detalles estadísticos te los presentamos en esta nota.

Australia y Turquía se encontrarán por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en este partido del grupo B en el BC Place Vancouver. Los "Socceroos" participaron por sexta vez consecutiva en el torneo y esta es la tercera para Turquía, la primera desde que sorprendieron al llegar a la final de la edición Corea-Japón 2002.

El equipo australiano no guarda muy buenos recuerdos de sus debuts mundialistas. Solo en 2006, en su segunda participación, logró ganar. Lo hizo remontando a Japón para imponerse 3-1. En las cinco ocasiones restantes ha perdido y acumula cuatro derrotas consecutivas en su debut en la Copa Mundial.

Turquía no tiene mejores estadísticas en sus primeros partidos en la Copa Mundial. El equipo otomano solo ha disputado dos torneos hasta esta edición: en Suiza 1954 y en Corea y Japón 2002. En ambos torneos perdió en su primer partido, ante Alemania Federal en el 54 y ante Brasil en 2002.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Australia
Sistema: No disponible
Estado:
-
13/06/2026 - 22:00
Turkey
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Jesús Valenzuela, Venezuela

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Australia

  • 06/06
    Switzerland
    Switzerland 1 - 1 Australia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Mexico
    Mexico 1 - 0 Australia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Australia
    Australia 5 - 1 Curacao
    Fifa Series - Group Stage | Finalizado
  • 27/03
    Australia
    Australia 1 - 0 Cameroon
    Fifa Series - Group Stage | Finalizado
  • 19/11
    Colombia
    Colombia 3 - 0 Australia
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Turkey

  • 07/06
    Venezuela
    Venezuela 1 - 2 Turkey
    Friendlies | Finalizado
  • 01/06
    Turkey
    Turkey 4 - 0 North Macedonia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Kosovo
    Kosovo 0 - 1 Turkey
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
  • 26/03
    Turkey
    Turkey 1 - 0 Romania
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
  • 18/11
    Spain
    Spain 2 - 2 Turkey
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Estadísticas generales

Australia
Turkey
0
Sin datos
0

Alineaciones

Australia
  • Sin alineación disponible.
Turkey
  • Sin alineación disponible.
Etiquetas
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