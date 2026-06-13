EN VIVO: Minuto a minuto Australia vs. Turquía Mundial 2026

Juega la selección de Tim Payne y todos los detalles estadísticos te los presentamos en esta nota.
Australia y Turquía se encontrarán por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en este partido del grupo B en el BC Place Vancouver. Los "Socceroos" participaron por sexta vez consecutiva en el torneo y esta es la tercera para Turquía, la primera desde que sorprendieron al llegar a la final de la edición Corea-Japón 2002.
El equipo australiano no guarda muy buenos recuerdos de sus debuts mundialistas. Solo en 2006, en su segunda participación, logró ganar. Lo hizo remontando a Japón para imponerse 3-1. En las cinco ocasiones restantes ha perdido y acumula cuatro derrotas consecutivas en su debut en la Copa Mundial.
Turquía no tiene mejores estadísticas en sus primeros partidos en la Copa Mundial. El equipo otomano solo ha disputado dos torneos hasta esta edición: en Suiza 1954 y en Corea y Japón 2002. En ambos torneos perdió en su primer partido, ante Alemania Federal en el 54 y ante Brasil en 2002.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Australia
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06/06Switzerland 1 - 1 Australia
Friendlies | Finalizado
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31/05Mexico 1 - 0 Australia
Friendlies | Finalizado
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31/03Australia 5 - 1 Curacao
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
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27/03Australia 1 - 0 Cameroon
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
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19/11Colombia 3 - 0 Australia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Turkey
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07/06Venezuela 1 - 2 Turkey
Friendlies | Finalizado
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01/06Turkey 4 - 0 North Macedonia
Friendlies | Finalizado
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31/03Kosovo 0 - 1 Turkey
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
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26/03Turkey 1 - 0 Romania
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
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18/11Spain 2 - 2 Turkey
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
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