EN VIVO: Minuto a minuto Australia vs. Turquía Mundial 2026

Juega la selección de Tim Payne y todos los detalles estadísticos te los presentamos en esta nota.

Australia y Turquía se encontrarán por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en este partido del grupo B en el BC Place Vancouver. Los "Socceroos" participaron por sexta vez consecutiva en el torneo y esta es la tercera para Turquía, la primera desde que sorprendieron al llegar a la final de la edición Corea-Japón 2002.

El equipo australiano no guarda muy buenos recuerdos de sus debuts mundialistas. Solo en 2006, en su segunda participación, logró ganar. Lo hizo remontando a Japón para imponerse 3-1. En las cinco ocasiones restantes ha perdido y acumula cuatro derrotas consecutivas en su debut en la Copa Mundial.

Turquía no tiene mejores estadísticas en sus primeros partidos en la Copa Mundial. El equipo otomano solo ha disputado dos torneos hasta esta edición: en Suiza 1954 y en Corea y Japón 2002. En ambos torneos perdió en su primer partido, ante Alemania Federal en el 54 y ante Brasil en 2002.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Australia Sistema: No disponible Estado: - Turkey Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Jesús Valenzuela, Venezuela Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Australia 06/06 Switzerland 1 - 1 Australia

Friendlies | Finalizado

31/05 Mexico 1 - 0 Australia

Friendlies | Finalizado

31/03 Australia 5 - 1 Curacao

Fifa Series - Group Stage | Finalizado

27/03 Australia 1 - 0 Cameroon

Fifa Series - Group Stage | Finalizado

19/11 Colombia 3 - 0 Australia

Friendlies | Finalizado Últimos de Turkey 07/06 Venezuela 1 - 2 Turkey

Friendlies | Finalizado

01/06 Turkey 4 - 0 North Macedonia

Friendlies | Finalizado

31/03 Kosovo 0 - 1 Turkey

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

26/03 Turkey 1 - 0 Romania

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

18/11 Spain 2 - 2 Turkey

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales Australia Turkey 0 Sin datos 0 Alineaciones Australia Australia Sin alineación disponible. Turkey Turkey Sin alineación disponible.

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