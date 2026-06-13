 Resultado Catar vs. Suiza - Grupo B Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- Qatar Qatar Switzerland Switzerland --
13 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Bosnia & Herzegovina Switzerland Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Catar vs. Suiza

por Christoper Chang
Catar y Suiza se enfrentan por el Grupo B del Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Catar y Suiza se enfrentan por el Grupo B del Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Las selecciones de Catar y Suiza se enfrentan en actividad del Grupo B del Mundial 2026.

Catar y Suiza bajarán el telón de la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026 este sábado 13 de junio, cuando se enfrenten en la bahía de San Francisco con la misión de sumar sus primeros puntos en una zona que ya vio acción con el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia en Toronto. El encuentro aparece como una oportunidad clave para ambas selecciones de tomar ventaja en una carrera que promete ser muy disputada.

Aunque no existe una extensa historia entre ambos combinados, el único antecedente favorece a los cataríes. En noviembre de 2022, días antes de la Copa del Mundo celebrada en Doha, Catar sorprendió a los suizos con una victoria por 1-0 en un amistoso internacional. Ahora, casi cuatro años después, ambos vuelven a verse las caras en un escenario mucho más importante, con puntos mundialistas en juego y la posibilidad de dar un golpe de autoridad desde el arranque del torneo.

Minuto a minuto del Catar vs. Suiza

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Qatar
Sistema: 4-3-3
Estado:
-
13/06/2026 - 13:00
Switzerland
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Said Martinez, Honduras

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Qatar

  • 06/06
    Qatar
    Qatar 0 - 0 El Salvador
    Friendlies | Finalizado
  • 28/05
    Ireland
    Ireland 1 - 0 Qatar
    Friendlies | Finalizado
  • 07/12
    Qatar
    Qatar 0 - 3 Tunisia
    Arab Cup | Finalizado
  • 04/12
    Syria
    Syria 1 - 1 Qatar
    Arab Cup | Finalizado
  • 01/12
    Qatar
    Qatar 0 - 1 Palestine
    Arab Cup | Finalizado

Últimos de Switzerland

  • 06/06
    Switzerland
    Switzerland 1 - 1 Australia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Switzerland
    Switzerland 4 - 1 Jordan
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Norway
    Norway 0 - 0 Switzerland
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Switzerland
    Switzerland 3 - 4 Germany
    Friendlies | Finalizado
  • 18/11
    Kosovo
    Kosovo 1 - 1 Switzerland
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Estadísticas generales

Qatar
Switzerland
0
Sin datos
0

Alineaciones

Qatar
  • Mahmud Abunad
  • Ayoub Al Oui
  • Pedro Miguel
  • Boualem Khoukhi
  • Homam Al-Amin
  • Jassem Gaber Abdulsallam
  • Ahmed Fathi
  • Karim Boudiaf
  • Edmilson Junior
  • Almoez Ali
  • Akram Afif
Switzerland
  • Gregor Kobel
  • Silvan Widmer
  • Nico Elvedi
  • Manuel Akanji
  • Ricardo Rodríguez
  • Remo Freuler
  • Granit Xhaka
  • Dan Ndoye
  • Michel Aebischer
  • Johan Manzambi
  • Breel Embolo
Etiquetas
FútbolSuizaSan FranciscoCatarDestacadasUniverso Futbol

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver