Resultado Catar vs. Suiza - Grupo B Mundial 2026

Las selecciones de Catar y Suiza se enfrentan en actividad del Grupo B del Mundial 2026.

Catar y Suiza bajarán el telón de la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026 este sábado 13 de junio, cuando se enfrenten en la bahía de San Francisco con la misión de sumar sus primeros puntos en una zona que ya vio acción con el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia en Toronto. El encuentro aparece como una oportunidad clave para ambas selecciones de tomar ventaja en una carrera que promete ser muy disputada.

Aunque no existe una extensa historia entre ambos combinados, el único antecedente favorece a los cataríes. En noviembre de 2022, días antes de la Copa del Mundo celebrada en Doha, Catar sorprendió a los suizos con una victoria por 1-0 en un amistoso internacional. Ahora, casi cuatro años después, ambos vuelven a verse las caras en un escenario mucho más importante, con puntos mundialistas en juego y la posibilidad de dar un golpe de autoridad desde el arranque del torneo.

Minuto a minuto del Catar vs. Suiza

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Qatar Sistema: 4-3-3 Estado: - Switzerland Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Said Martinez, Honduras Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Qatar 06/06 Qatar 0 - 0 El Salvador

Friendlies | Finalizado

28/05 Ireland 1 - 0 Qatar

Friendlies | Finalizado

07/12 Qatar 0 - 3 Tunisia

Arab Cup | Finalizado

04/12 Syria 1 - 1 Qatar

Arab Cup | Finalizado

01/12 Qatar 0 - 1 Palestine

Arab Cup | Finalizado Últimos de Switzerland 06/06 Switzerland 1 - 1 Australia

Friendlies | Finalizado

31/05 Switzerland 4 - 1 Jordan

Friendlies | Finalizado

31/03 Norway 0 - 0 Switzerland

Friendlies | Finalizado

27/03 Switzerland 3 - 4 Germany

Friendlies | Finalizado

18/11 Kosovo 1 - 1 Switzerland

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales Qatar Switzerland 0 Sin datos 0 Alineaciones Qatar Qatar Mahmud Abunad

Ayoub Al Oui

Pedro Miguel

Boualem Khoukhi

Homam Al-Amin

Jassem Gaber Abdulsallam

Ahmed Fathi

Karim Boudiaf

Edmilson Junior

Almoez Ali

Akram Afif Switzerland Switzerland Gregor Kobel

Silvan Widmer

Nico Elvedi

Manuel Akanji

Ricardo Rodríguez

Remo Freuler

Granit Xhaka

Dan Ndoye

Michel Aebischer

Johan Manzambi

Breel Embolo

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