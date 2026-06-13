Resultado Catar vs. Suiza - Grupo B Mundial 2026

Las selecciones de Catar y Suiza se enfrentan en actividad del Grupo B del Mundial 2026.
Catar y Suiza bajarán el telón de la primera jornada del Grupo B del Mundial 2026 este sábado 13 de junio, cuando se enfrenten en la bahía de San Francisco con la misión de sumar sus primeros puntos en una zona que ya vio acción con el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia en Toronto. El encuentro aparece como una oportunidad clave para ambas selecciones de tomar ventaja en una carrera que promete ser muy disputada.
Aunque no existe una extensa historia entre ambos combinados, el único antecedente favorece a los cataríes. En noviembre de 2022, días antes de la Copa del Mundo celebrada en Doha, Catar sorprendió a los suizos con una victoria por 1-0 en un amistoso internacional. Ahora, casi cuatro años después, ambos vuelven a verse las caras en un escenario mucho más importante, con puntos mundialistas en juego y la posibilidad de dar un golpe de autoridad desde el arranque del torneo.
Minuto a minuto del Catar vs. Suiza
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Qatar
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06/06Qatar 0 - 0 El Salvador
Friendlies | Finalizado
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28/05Ireland 1 - 0 Qatar
Friendlies | Finalizado
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07/12Qatar 0 - 3 Tunisia
Arab Cup | Finalizado
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04/12Syria 1 - 1 Qatar
Arab Cup | Finalizado
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01/12Qatar 0 - 1 Palestine
Arab Cup | Finalizado
Últimos de Switzerland
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06/06Switzerland 1 - 1 Australia
Friendlies | Finalizado
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31/05Switzerland 4 - 1 Jordan
Friendlies | Finalizado
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31/03Norway 0 - 0 Switzerland
Friendlies | Finalizado
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27/03Switzerland 3 - 4 Germany
Friendlies | Finalizado
-
18/11Kosovo 1 - 1 Switzerland
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Mahmud Abunad
- Ayoub Al Oui
- Pedro Miguel
- Boualem Khoukhi
- Homam Al-Amin
- Jassem Gaber Abdulsallam
- Ahmed Fathi
- Karim Boudiaf
- Edmilson Junior
- Almoez Ali
- Akram Afif
- Gregor Kobel
- Silvan Widmer
- Nico Elvedi
- Manuel Akanji
- Ricardo Rodríguez
- Remo Freuler
- Granit Xhaka
- Dan Ndoye
- Michel Aebischer
- Johan Manzambi
- Breel Embolo