Exnovia de Vinícius Júnior Apoya a Brasil en las Tribunas

Semanas después de anunciar su ruptura con Vinícius Júnior, la influencer Virginia Fonseca reapareció en las tribunas para apoyar a Brasil. Su presencia durante el debut de la Canarinha desató rumores de una posible reconciliación.

La participación de Brasil en el Mundial 2026 no solo genera atención por lo que ocurre dentro de la cancha. En las tribunas, una presencia inesperada se robó parte de los reflectores y provocó una ola de especulaciones entre los aficionados.

Virginia Fonseca, influencer y empresaria brasileña, fue vista apoyando a la selección brasileña durante su compromiso ante Marruecos, apenas unas semanas después de confirmar el fin de su relación con Vinícius Júnior. Su aparición no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a preguntarse si la pareja podría haber retomado el romance.

La imagen de Virginia alentando a Brasil se viralizó pocas horas después del partido, generando comentarios tanto de seguidores del futbol como de la prensa de espectáculos.

Una ruptura que sorprendió a Brasil

La historia entre Vinícius Júnior y Virginia Fonseca fue una de las más comentadas en la prensa brasileña durante los últimos meses.

La pareja hizo pública su relación a finales de 2025 y desde entonces protagonizó numerosas apariciones públicas. Fotografías de viajes, eventos deportivos y momentos familiares ayudaron a consolidarlos como una de las parejas más seguidas del país.

Vinícius Júnior y Virginia Fonseca - Redes sociales

Sin embargo, en mayo de este año ambos confirmaron el final de su relación mediante mensajes publicados en redes sociales.

Lejos de cualquier polémica, los comunicados estuvieron marcados por el respeto y el agradecimiento mutuo. Vinícius dedicó un emotivo mensaje a la influencer, agradeciéndole por el tiempo compartido y deseándole éxito en sus futuros proyectos.

Por su parte, Virginia explicó que había decidido vivir nuevas etapas de su vida con honestidad y sin dejar de ser fiel a sí misma.

La presencia que despertó rumores

Aunque ninguno de los dos ha dado señales públicas de una reconciliación, la presencia de Virginia en el estadio fue suficiente para reactivar las especulaciones.

Muchos usuarios interpretaron su asistencia como una muestra de apoyo hacia Vinícius Júnior en uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Otros señalaron que el cariño por la selección brasileña podría ser la única razón detrás de su presencia en las gradas.

Lo cierto es que la influencer fue captada disfrutando del ambiente futbolero y alentando a la Canarinha junto a otros aficionados brasileños, una imagen que rápidamente recorrió portales de entretenimiento y redes sociales.

¿Quién es Virginia Fonseca?

Virginia Fonseca es una de las creadoras de contenido más influyentes de Brasil. Su carrera comenzó en YouTube, donde ganó popularidad compartiendo contenido relacionado con estilo de vida, belleza y entretenimiento.

Con el paso de los años expandió su presencia a otras plataformas digitales y desarrolló una exitosa faceta empresarial vinculada a marcas de cosméticos, moda y productos de consumo.

Además, ha participado en programas de televisión y se ha consolidado como una de las figuras más seguidas del país, acumulando millones de seguidores en redes sociales.

Antes de su relación con Vinícius Júnior estuvo vinculada sentimentalmente al cantante Zé Felipe, con quien tuvo tres hijos.

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