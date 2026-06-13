 Exnovia de Vinícius Júnior Apoya a Brasil en las Tribunas
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13 junio / 22:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Turkey Australia Paraguay
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Qatar Scotland Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Volvieron? Exnovia de Vinícius Júnior sorprende en las tribunas alentando a Brasil

por Sandy Sandoval
Vinícius Júnior Virginia Fonseca, Redes sociales
Vinícius Júnior Virginia Fonseca / FOTO: Redes sociales

Semanas después de anunciar su ruptura con Vinícius Júnior, la influencer Virginia Fonseca reapareció en las tribunas para apoyar a Brasil. Su presencia durante el debut de la Canarinha desató rumores de una posible reconciliación.

La participación de Brasil en el Mundial 2026 no solo genera atención por lo que ocurre dentro de la cancha. En las tribunas, una presencia inesperada se robó parte de los reflectores y provocó una ola de especulaciones entre los aficionados.

Virginia Fonseca, influencer y empresaria brasileña, fue vista apoyando a la selección brasileña durante su compromiso ante Marruecos, apenas unas semanas después de confirmar el fin de su relación con Vinícius Júnior. Su aparición no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a preguntarse si la pareja podría haber retomado el romance.

La imagen de Virginia alentando a Brasil se viralizó pocas horas después del partido, generando comentarios tanto de seguidores del futbol como de la prensa de espectáculos.

Una ruptura que sorprendió a Brasil

La historia entre Vinícius Júnior y Virginia Fonseca fue una de las más comentadas en la prensa brasileña durante los últimos meses.

La pareja hizo pública su relación a finales de 2025 y desde entonces protagonizó numerosas apariciones públicas. Fotografías de viajes, eventos deportivos y momentos familiares ayudaron a consolidarlos como una de las parejas más seguidas del país.

Foto embed
Vinícius Júnior y Virginia Fonseca - Redes sociales

Sin embargo, en mayo de este año ambos confirmaron el final de su relación mediante mensajes publicados en redes sociales.

Lejos de cualquier polémica, los comunicados estuvieron marcados por el respeto y el agradecimiento mutuo. Vinícius dedicó un emotivo mensaje a la influencer, agradeciéndole por el tiempo compartido y deseándole éxito en sus futuros proyectos.

Por su parte, Virginia explicó que había decidido vivir nuevas etapas de su vida con honestidad y sin dejar de ser fiel a sí misma.

La presencia que despertó rumores

Aunque ninguno de los dos ha dado señales públicas de una reconciliación, la presencia de Virginia en el estadio fue suficiente para reactivar las especulaciones.

Muchos usuarios interpretaron su asistencia como una muestra de apoyo hacia Vinícius Júnior en uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Otros señalaron que el cariño por la selección brasileña podría ser la única razón detrás de su presencia en las gradas.

Lo cierto es que la influencer fue captada disfrutando del ambiente futbolero y alentando a la Canarinha junto a otros aficionados brasileños, una imagen que rápidamente recorrió portales de entretenimiento y redes sociales.

¿Quién es Virginia Fonseca?

Virginia Fonseca es una de las creadoras de contenido más influyentes de Brasil. Su carrera comenzó en YouTube, donde ganó popularidad compartiendo contenido relacionado con estilo de vida, belleza y entretenimiento.

Con el paso de los años expandió su presencia a otras plataformas digitales y desarrolló una exitosa faceta empresarial vinculada a marcas de cosméticos, moda y productos de consumo.

Además, ha participado en programas de televisión y se ha consolidado como una de las figuras más seguidas del país, acumulando millones de seguidores en redes sociales.

Antes de su relación con Vinícius Júnior estuvo vinculada sentimentalmente al cantante Zé Felipe, con quien tuvo tres hijos.

Etiquetas
BrasilMundial 2026influencerVinicius Juniorrumores de reconciliaciónVirginia Fonseca#ViralesMundial2026

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