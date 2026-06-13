 Nico Paz: Figura Clave para Argentina, según Zanetti
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Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
90+
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Zanetti destaca la figura de Nico Paz: "Puede ser clave para Argentina"

por Agencia EFE
Nico Paz es una de las promesas de la selección de Argentina, EFE
Nico Paz es una de las promesas de la selección de Argentina / FOTO: EFE

El histórico exdefensor argentino destacó el talento de Nico Paz como una de las principales apuestas de la Albiceleste y aseguró que tanto Argentina como Brasil cuentan con la jerarquía necesaria para afrontar el Mundial 2026.

El exjugador de la selección de Argentina y del Inter de Milán, Javier Zanetti, destacó este sábado al joven Nico Paz como jugador clave de la selección de fútbol de Argentina, además de Leo Messi, y señaló que tanto las selecciones de Brasil como la de Argentina tienen "mucha jerarquía" para enfrentar los primeros encuentros del Mundial que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

En atención a los medios de comunicación tras el encuentro que las leyendas del Real Madrid disputaron ante las del Inter Milán en el Estadio Santiago Bernabeu, el exfutbolista subrayó la figura de Nico Paz como jugador clave de la selección de su país. "Es joven pero creo que este Mundial le viene muy bien para poder demostrar toda su jerarquía".

Para Zanetti los equipos sudamericanos llegan "bien preparados" para el Mundial. "Lamentablemente Paraguay perdió, pero creo que Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador se han preparado muy bien para esta Copa del Mundo y creo que van a están muy capacitados a la hora de jugar".

Respecto a las condiciones de altura y calor que van a marcar la presente edición, asumió que "va a hacer mucho calor" aunque México, Estados Unidos y Canadá son tres países que "se conocen muy bien" y, en su opinión, a la hora de empezar a jugar ya nadie se centra en eso.

"Los jugadores quieren jugar y ya nadie se acuerda de eso. Los mismos jugadores quieren solo jugar los partidos, clasificar y llegar a las últimas instancias", señaló.

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Argentina fue campeona del Mundial 2022 - EFE

Preguntado por el regreso al Real Madrid José Mourinho, quien fuera entrenador del lateral argentino en el Inter, Zanetti aseguró que el luso es una persona que "tiene mucha personalidad, conoce muy bien este club y va a tratar de transmitir todo su conocimiento para que el Real Madrid sea protagonista en todas las competiciones".

Por su parte, Esteban Cambiasso, exjugador de la selección argentina, del Real Madrid y campeón de la Copa de Europa con el Inter de Milán en el Santiago Bernabeu, explicó que para él volver al estadio ha sido "una alegría" tanto por lo que vivió con el Inter, donde se proclamó campeón de "una Champions inolvidable" como por lo vivido con el Real Madrid.

Para Mourinho, el excentrocampista tuvo sus "mejores deseos de que le vaya bien, por el Real Madrid y por José también. Espero que sea una etapa exitosa", declaró.

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