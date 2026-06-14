Catar vs. Suiza: FIFA cambia el autor del gol del empate

Con esta decisión, el tanto de Muheim se convierte en el segundo autogol del torneo.

La FIFA modificó oficialmente la autoría del gol del empate entre Catar y Suiza en el tiempo añadido del partido del Grupo B, atribuyéndolo finalmente como autogol del defensa suizo Miro Muheim, decisión que alteró el reconocimiento inicialmente otorgado al capitán catarí Boualem Khoukhi.

La acción se produjo en los últimos minutos del encuentro, cuando Khoukhi se elevó junto a Muheim para conectar un centro desde la banda izquierda. El balón terminó en el fondo de la red tras un remate que inicialmente fue celebrado como gol del defensor catarí, lo que permitió a su selección rescatar un empate histórico en el torneo.

Sin embargo, tras la revisión de la jugada, el máximo organismo del futbol determinó que el balón no entró directamente por el remate de Khoukhi, sino que este impactó en Muheim antes de superar al guardameta suizo Gregor Kobel. Por ello, la FIFA resolvió adjudicar el tanto como autogol del defensor del Hamburgo.

Corrección cambió el registro oficial

La corrección cambió el registro oficial de un momento que había sido celebrado como el primer punto de Catar en la historia de los Mundiales, y que había convertido inicialmente a Khoukhi en el protagonista del encuentro. El jugador, habitual en la selección catarí y con más de cien partidos internacionales, milita en el club Al Sadd y tiene origen argelino antes de su nacionalización.

Con esta decisión, el tanto de Muheim se convierte en el segundo autogol del torneo, después del registrado previamente por el paraguayo Damián Bobadilla en el partido ante Estados Unidos.

La modificación estadística ha generado atención en el entorno del torneo, al tratarse de una jugada decisiva en los últimos instantes del encuentro que terminó definiendo el reparto de puntos en el Grupo B.

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