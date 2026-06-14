 Catar vs. Suiza: FIFA cambia el autor del gol del empate
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-- Sweden Sweden Tunisia Tunisia --
14 junio / 20:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Japan Netherlands Sweden Tunisia
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Sweden Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Catar vs. Suiza: FIFA cambia el autor del gol del empate

por Oliver Paniagua
Boualem Khoukhi, Instagram
Boualem Khoukhi / FOTO: Instagram

Con esta decisión, el tanto de Muheim se convierte en el segundo autogol del torneo.

La FIFA modificó oficialmente la autoría del gol del empate entre Catar y Suiza en el tiempo añadido del partido del Grupo B, atribuyéndolo finalmente como autogol del defensa suizo Miro Muheim, decisión que alteró el reconocimiento inicialmente otorgado al capitán catarí Boualem Khoukhi.

La acción se produjo en los últimos minutos del encuentro, cuando Khoukhi se elevó junto a Muheim para conectar un centro desde la banda izquierda. El balón terminó en el fondo de la red tras un remate que inicialmente fue celebrado como gol del defensor catarí, lo que permitió a su selección rescatar un empate histórico en el torneo.

Sin embargo, tras la revisión de la jugada, el máximo organismo del futbol determinó que el balón no entró directamente por el remate de Khoukhi, sino que este impactó en Muheim antes de superar al guardameta suizo Gregor Kobel. Por ello, la FIFA resolvió adjudicar el tanto como autogol del defensor del Hamburgo.

Corrección cambió el registro oficial 

La corrección cambió el registro oficial de un momento que había sido celebrado como el primer punto de Catar en la historia de los Mundiales, y que había convertido inicialmente a Khoukhi en el protagonista del encuentro. El jugador, habitual en la selección catarí y con más de cien partidos internacionales, milita en el club Al Sadd y tiene origen argelino antes de su nacionalización.

Con esta decisión, el tanto de Muheim se convierte en el segundo autogol del torneo, después del registrado previamente por el paraguayo Damián Bobadilla en el partido ante Estados Unidos.

La modificación estadística ha generado atención en el entorno del torneo, al tratarse de una jugada decisiva en los últimos instantes del encuentro que terminó definiendo el reparto de puntos en el Grupo B.

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FIFASuizaCatargrupo Bautogolgol del empate

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