 El delantero del Barça juvenil que debutará en el Mundial
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Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
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Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
90
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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El delantero del Barça juvenil que debutará en el Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Hamza Abdelkarim., Redes sociales.
Hamza Abdelkarim. / FOTO: Redes sociales.

El delantero debutará en el Mundial sin haber disputado aún un solo partido con el primer equipo del FC Barcelona.

El Mundial 2026 ha dejado una de las historias más llamativas de su inicio: la aparición del delantero egipcio Hamza Abdelkarim, un atacante de apenas 18 años y 165 días que porta el dorsal 9 de la selección de Egipto y que figura como el cuarto jugador más joven entre los 1.248 inscritos en el torneo.

El delantero debutará en el encuentro ante Bélgica sin haber disputado aún un solo partido con el primer equipo del FC Barcelona ni con su filial, un hecho poco habitual en una Copa del Mundo. Su irrupción se ha producido tras una destacada media temporada en el Juvenil A azulgrana, donde ha firmado seis goles en 11 partidos, rendimiento que llamó la atención del seleccionador egipcio Hossam Hassan, histórico goleador de los "faraones".

Su convocatoria responde al seguimiento realizado por la federación egipcia tras su participación en el Mundial Sub-17, donde su capacidad goleadora y especialmente su dominio del juego aéreo lo colocaron en el radar de los ojeadores europeos. En el FC Barcelona, su incorporación se enmarca en la estrategia de captación de jóvenes talentos impulsada por la dirección deportiva.

Abdelkarim llegó a Barcelona junto a otros jóvenes extranjeros

El club catalán, además, valora ejecutar la opción de compra fijada en 1,5 millones de euros dentro del acuerdo con el Al Ahly, lo que consolidaría su permanencia en La Masia. Desde el área técnica destacan su potencial físico, su capacidad de remate y su disposición al aprendizaje dentro del modelo formativo azulgrana.

Abdelkarim llegó a Barcelona junto a otros jóvenes extranjeros en el último mercado de invierno, atravesando un periodo de adaptación a la metodología del club. Su progresión ha sido seguida de cerca por el entorno técnico, que considera su evolución prometedora.

En Egipto, su proyección es tal que ya es visto como posible heredero de figuras como Mohamed Salah, con quien incluso comparte vestuario en esta Copa del Mundo. Su presencia en el torneo, sin embargo, abre un escenario singular: pasar de disputar un Mundial absoluto a regresar a la categoría juvenil o al filial del Barça en la próxima temporada.

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