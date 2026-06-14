El delantero del Barça juvenil que debutará en el Mundial

El delantero debutará en el Mundial sin haber disputado aún un solo partido con el primer equipo del FC Barcelona.

El Mundial 2026 ha dejado una de las historias más llamativas de su inicio: la aparición del delantero egipcio Hamza Abdelkarim, un atacante de apenas 18 años y 165 días que porta el dorsal 9 de la selección de Egipto y que figura como el cuarto jugador más joven entre los 1.248 inscritos en el torneo.

El delantero debutará en el encuentro ante Bélgica sin haber disputado aún un solo partido con el primer equipo del FC Barcelona ni con su filial, un hecho poco habitual en una Copa del Mundo. Su irrupción se ha producido tras una destacada media temporada en el Juvenil A azulgrana, donde ha firmado seis goles en 11 partidos, rendimiento que llamó la atención del seleccionador egipcio Hossam Hassan, histórico goleador de los "faraones".

Su convocatoria responde al seguimiento realizado por la federación egipcia tras su participación en el Mundial Sub-17, donde su capacidad goleadora y especialmente su dominio del juego aéreo lo colocaron en el radar de los ojeadores europeos. En el FC Barcelona, su incorporación se enmarca en la estrategia de captación de jóvenes talentos impulsada por la dirección deportiva.

Abdelkarim llegó a Barcelona junto a otros jóvenes extranjeros

El club catalán, además, valora ejecutar la opción de compra fijada en 1,5 millones de euros dentro del acuerdo con el Al Ahly, lo que consolidaría su permanencia en La Masia. Desde el área técnica destacan su potencial físico, su capacidad de remate y su disposición al aprendizaje dentro del modelo formativo azulgrana.

Abdelkarim llegó a Barcelona junto a otros jóvenes extranjeros en el último mercado de invierno, atravesando un periodo de adaptación a la metodología del club. Su progresión ha sido seguida de cerca por el entorno técnico, que considera su evolución prometedora.

En Egipto, su proyección es tal que ya es visto como posible heredero de figuras como Mohamed Salah, con quien incluso comparte vestuario en esta Copa del Mundo. Su presencia en el torneo, sin embargo, abre un escenario singular: pasar de disputar un Mundial absoluto a regresar a la categoría juvenil o al filial del Barça en la próxima temporada.

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