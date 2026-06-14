Keito Nakamura sin espinilleras: polémica en el Mundial 2026

Keito Nakamura se convirtió en uno de los nombres más comentados de la jornada luego de que aficionados y medios detectaran un detalle poco común durante el partido entre Países Bajos y Japón.

El Mundial 2026 continúa dejando momentos inesperados dentro y fuera de la cancha. Esta vez, el protagonista fue el futbolista japonés Keito Nakamura, quien se volvió tendencia en redes sociales tras ser captado aparentemente jugando sin espinilleras durante el encuentro entre Países Bajos y Japón.

Las imágenes difundidas por fotógrafos y medios deportivos rápidamente despertaron la curiosidad de los aficionados. En varias fotografías tomadas durante el partido se observa que el atacante japonés no utiliza espinillas.

La situación provocó cientos de comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores se preguntaron si realmente estaba jugando sin espinilleras o si simplemente utilizaba un modelo extremadamente pequeño y difícil de detectar.

Las imágenes que desataron la polémica

La conversación comenzó cuando varias fotografías internacionales mostraron a Nakamura en plena acción durante el partido.

Keito Nakamura - Foto EFE

En algunas de las imágenes, sus medias lucen cortas sin el volumen que normalmente generan las espinilleras. Esto llevó a numerosos usuarios a señalar que el futbolista podría haber prescindido de una de las protecciones obligatorias en el futbol profesional.

La publicación de diversos medios deportivos amplificó el debate y convirtió al jugador japonés en tendencia durante varias horas.

Keito Nakamura - Redes sociales

¿Se puede jugar sin espinilleras?

De acuerdo con las Reglas de Juego de la FIFA y la International Football Association Board (IFAB), las espinilleras forman parte del equipamiento obligatorio de cualquier futbolista.

Estas protecciones deben estar cubiertas completamente por las medias y ofrecer una protección razonable al jugador.

Sin embargo, durante los últimos años algunos futbolistas han optado por utilizar modelos cada vez más pequeños y ligeros. Esto ha generado controversia porque, aunque cumplen técnicamente con el reglamento, ofrecen una protección mucho menor frente a golpes o entradas fuertes.

Por esa razón, algunos especialistas consideran que en casos como el de Nakamura podría tratarse de espinilleras de tamaño reducido que no son visibles a simple vista.

¿Quién es Keito Nakamura?

Keito Nakamura se ha convertido en una de las figuras emergentes del futbol japonés.

Nacido el 28 de julio de 2000 en Japón, el delantero ha desarrollado una carrera ascendente tanto en Europa como con la selección nacional. Su velocidad, capacidad de desborde y habilidad para jugar por las bandas lo han convertido en una pieza importante dentro del esquema japonés.

Antes de consolidarse con la selección absoluta, destacó en las categorías juveniles y posteriormente dio el salto al futbol europeo, donde continuó desarrollando su talento.

En los últimos años ha sido considerado uno de los jugadores más prometedores del futbol asiático.

Más allá de la polémica sobre las espinilleras, Nakamura tuvo una participación destacada durante el compromiso ante Países Bajos.

Su movilidad constante, capacidad para generar espacios y velocidad complicaron en varios momentos a la defensa neerlandesa. Por ello, muchos aficionados aprovecharon la discusión para destacar que, independientemente de la controversia, se trata de uno de los futbolistas más talentosos de la nueva generación japonesa.

"Es un gran jugador", escribieron numerosos usuarios en redes sociales mientras compartían videos y fotografías del encuentro. Países Bajos y Japón culminaron con un empate (2-2).

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