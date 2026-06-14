El único mundialista de Curazao nacido en la isla

La selección de Curazao tiene una particularidad única: apenas uno de sus 26 mundialistas nació en el país, mientras que el resto nació en Países Bajos.

La histórica clasificación de Curazao a la Copa del Mundo de 2026 dejó una curiosidad que ha despertado el interés de aficionados y medios de comunicación alrededor del planeta. Entre los 26 futbolistas convocados por el seleccionador Dick Advocaat para disputar el primer Mundial en la historia del país caribeño, solo uno nació realmente en territorio curazoleño. Se trata de Tahith Chong, uno de los jugadores más reconocidos del plantel y una de las principales cartas ofensivas de la selección.

La particularidad resulta aún más llamativa si se considera que la mayoría de sus compañeros nació en distintas ciudades de los Países Bajos y representa a Curazao gracias a sus vínculos familiares. La estrecha relación entre ambos territorios, ya que Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos como país autónomo, permite que numerosos futbolistas con ascendencia curazoleña puedan vestir la camiseta nacional. En ese contexto, Chong sobresale como una excepción: nació en Willemstad, la capital del país que ahora busca hacer historia en la máxima cita del fútbol.

La carrera de Chong, máxima estrella de Curazao

Su trayectoria comenzó precisamente en las calles y canchas de Willemstad antes de trasladarse a Europa durante su infancia. Con apenas 10 años ingresó a las categorías inferiores del Feyenoord, donde rápidamente llamó la atención por su velocidad, desequilibrio y capacidad para desempeñarse por las bandas. Su talento lo llevó a dar un salto importante a los 16 años, cuando se incorporó a la academia del Manchester United. Allí destacó en las divisiones juveniles y terminó debutando con el primer equipo bajo la dirección técnica de Ole Gunnar Solskjaer.

Aunque no logró consolidarse de forma definitiva en Old Trafford, Chong construyó una carrera sólida en el fútbol europeo, con pasos por clubes como Werder Bremen, Club Brujas, Birmingham City, Luton Town y Sheffield United. Durante años fue internacional en las categorías juveniles de Países Bajos, pero finalmente decidió representar a Curazao por motivos personales y familiares.

Esa elección lo convirtió en uno de los símbolos de una selección que afronta el Mundial 2026 con ilusión y ambición. Además de perseguir el sueño de competir entre las mejores selecciones del planeta, Chong llevará consigo una singular distinción: ser el único integrante del plantel nacido en el mismo país que representa.

Selección de Curazao en un partido amistoso previo al Mundial - FKK

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