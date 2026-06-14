 El único mundialista de Curazao nacido en la isla
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14 junio / 11:00
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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Finalizado
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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Scotland SCO
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Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
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Finalizado
USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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El único mundialista de Curazao nacido en la isla

por Christoper Chang
Once titular de Curazao en un partido amistoso - @TheBlueWaveFFK
Once titular de Curazao en un partido amistoso / FOTO: @TheBlueWaveFFK

La selección de Curazao tiene una particularidad única: apenas uno de sus 26 mundialistas nació en el país, mientras que el resto nació en Países Bajos.

La histórica clasificación de Curazao a la Copa del Mundo de 2026 dejó una curiosidad que ha despertado el interés de aficionados y medios de comunicación alrededor del planeta. Entre los 26 futbolistas convocados por el seleccionador Dick Advocaat para disputar el primer Mundial en la historia del país caribeño, solo uno nació realmente en territorio curazoleño. Se trata de Tahith Chong, uno de los jugadores más reconocidos del plantel y una de las principales cartas ofensivas de la selección.

La particularidad resulta aún más llamativa si se considera que la mayoría de sus compañeros nació en distintas ciudades de los Países Bajos y representa a Curazao gracias a sus vínculos familiares. La estrecha relación entre ambos territorios, ya que Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos como país autónomo, permite que numerosos futbolistas con ascendencia curazoleña puedan vestir la camiseta nacional. En ese contexto, Chong sobresale como una excepción: nació en Willemstad, la capital del país que ahora busca hacer historia en la máxima cita del fútbol.

La carrera de Chong, máxima estrella de Curazao

Su trayectoria comenzó precisamente en las calles y canchas de Willemstad antes de trasladarse a Europa durante su infancia. Con apenas 10 años ingresó a las categorías inferiores del Feyenoord, donde rápidamente llamó la atención por su velocidad, desequilibrio y capacidad para desempeñarse por las bandas. Su talento lo llevó a dar un salto importante a los 16 años, cuando se incorporó a la academia del Manchester United. Allí destacó en las divisiones juveniles y terminó debutando con el primer equipo bajo la dirección técnica de Ole Gunnar Solskjaer.

Aunque no logró consolidarse de forma definitiva en Old Trafford, Chong construyó una carrera sólida en el fútbol europeo, con pasos por clubes como Werder Bremen, Club Brujas, Birmingham City, Luton Town y Sheffield United. Durante años fue internacional en las categorías juveniles de Países Bajos, pero finalmente decidió representar a Curazao por motivos personales y familiares.

Esa elección lo convirtió en uno de los símbolos de una selección que afronta el Mundial 2026 con ilusión y ambición. Además de perseguir el sueño de competir entre las mejores selecciones del planeta, Chong llevará consigo una singular distinción: ser el único integrante del plantel nacido en el mismo país que representa.

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Selección de Curazao en un partido amistoso previo al Mundial - FKK
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