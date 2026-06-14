FIFA pagará salario completo a árbitro somalí

Tras su exclusión del Mundial, Artan ha sido reubicado en otras designaciones internacionales.

El árbitro somalí Omar Artan recibirá el pago completo correspondiente a sus designaciones en la Copa del Mundo 2026, a pesar de haber quedado fuera del torneo tras serle negada la entrada a Estados Unidos, país sede del evento.

De acuerdo con reportes de ESPN, la FIFA habría confirmado que Artan será remunerado por los compromisos que tenía asignados en el Mundial, luego de que su participación se viera interrumpida antes del inicio de la competición. La cifra final del pago aún no ha sido determinada, ya que dependerá del número de partidos que el árbitro habría dirigido durante el torneo.

El silbante, considerado uno de los más destacados del arbitraje africano, regresó a Somalia tras ser rechazado en su ingreso a Estados Unidos a su llegada a Miami la semana pasada. Según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la decisión se tomó por "inquietudes relacionadas con la verificación de antecedentes" y temas vinculados a su visado.

Otras designaciones internacionales para el árbitro somalí

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue consultado sobre el caso y pidió a los críticos "calmarse y relajarse", en medio de cuestionamientos por la falta de una intervención que permitiera la entrada del árbitro al país anfitrión.

Tras su exclusión del Mundial, Artan ha sido reubicado en otras designaciones internacionales. La UEFA lo nombró para dirigir la Supercopa de la UEFA, encuentro que enfrentará al Paris Saint-Germain y al Aston Villa en Salzburgo, Austria, como parte de la programación previa a la nueva temporada.

El caso ha generado atención en el entorno futbolístico internacional, no solo por la decisión migratoria que lo dejó fuera del Mundial, sino también por la decisión de la FIFA de mantener su remuneración pese a no poder participar en el torneo.

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