 Inglaterra recuera el equipo robado en Kansas City
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14 junio / 11:00
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
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Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Scotland SCO
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Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
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17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
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Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Final feliz para Inglaterra: recuperan el equipo robado en Kansas City

por Christoper Chang
Inglaterra es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026
Inglaterra es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026 / FOTO: FIFA

La Policía de Kansas City arrestó a dos presuntos responsables del robo de equipamiento de Inglaterra, cuyo valor supera los 15 mil dólares.

La selección de Inglaterra recibió una noticia alentadora en medio de su preparación para la Copa Mundial de 2026, luego de que la Policía de Kansas City lograra recuperar la mayor parte del material que había sido robado la noche del viernes. Entre los artículos sustraídos se encontraban principalmente botas de fútbol utilizadas por los jugadores, además de otros implementos de entrenamiento que formaban parte del equipamiento trasladado desde Florida hacia la base permanente del equipo en Missouri.

El incidente ocurrió mientras personal de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) descargaba el material de una furgoneta en el complejo deportivo Swope Soccer Village, que servirá como centro de operaciones de los ingleses durante el torneo. Según informaron las autoridades locales, dos personas fueron detenidas poco después del robo y permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Inglaterra se prepara para debutar en el Mundial

Fuentes citadas por medios internacionales señalaron que entre los objetos desaparecidos también había balones y otros elementos utilizados habitualmente en las sesiones de trabajo de la selección. Aunque la FA confirmó el incidente, evitó ofrecer detalles sobre el alcance exacto de las pérdidas debido a que el caso sigue bajo investigación. Entretanto, las autoridades trabajan para determinar si existen más involucrados y en qué punto exacto se produjo el robo.

Pese al contratiempo, Inglaterra mantiene sin cambios su planificación para el Mundial. El equipo dirigido por Thomas Tuchel realizó sus actividades previstas en Kansas City y continúa enfocado en su estreno en el Grupo L, programado para el 17 de junio frente a Croacia en Dallas. Posteriormente, los ingleses se medirán a Ghana en Boston y a Panamá en Nueva York/Nueva Jersey, con el objetivo de iniciar con buen pie su camino en la máxima cita del fútbol mundial.

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Inglaterra derrotó a Nueva Zelanda 1-0 en amistoso premundialista - @England
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