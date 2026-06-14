Inglaterra recuera el equipo robado en Kansas City

La Policía de Kansas City arrestó a dos presuntos responsables del robo de equipamiento de Inglaterra, cuyo valor supera los 15 mil dólares.

La selección de Inglaterra recibió una noticia alentadora en medio de su preparación para la Copa Mundial de 2026, luego de que la Policía de Kansas City lograra recuperar la mayor parte del material que había sido robado la noche del viernes. Entre los artículos sustraídos se encontraban principalmente botas de fútbol utilizadas por los jugadores, además de otros implementos de entrenamiento que formaban parte del equipamiento trasladado desde Florida hacia la base permanente del equipo en Missouri.

El incidente ocurrió mientras personal de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) descargaba el material de una furgoneta en el complejo deportivo Swope Soccer Village, que servirá como centro de operaciones de los ingleses durante el torneo. Según informaron las autoridades locales, dos personas fueron detenidas poco después del robo y permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Inglaterra se prepara para debutar en el Mundial

Fuentes citadas por medios internacionales señalaron que entre los objetos desaparecidos también había balones y otros elementos utilizados habitualmente en las sesiones de trabajo de la selección. Aunque la FA confirmó el incidente, evitó ofrecer detalles sobre el alcance exacto de las pérdidas debido a que el caso sigue bajo investigación. Entretanto, las autoridades trabajan para determinar si existen más involucrados y en qué punto exacto se produjo el robo.

Pese al contratiempo, Inglaterra mantiene sin cambios su planificación para el Mundial. El equipo dirigido por Thomas Tuchel realizó sus actividades previstas en Kansas City y continúa enfocado en su estreno en el Grupo L, programado para el 17 de junio frente a Croacia en Dallas. Posteriormente, los ingleses se medirán a Ghana en Boston y a Panamá en Nueva York/Nueva Jersey, con el objetivo de iniciar con buen pie su camino en la máxima cita del fútbol mundial.

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