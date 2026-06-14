El gesto de Cristiano Ronaldo que hizo llorar a una periodista

Cristiano Ronaldo protagoniza un momento que nadie esperaba durante una cobertura.

Lo que comenzó como una cobertura deportiva terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales. La periodista colombiana Sheyla García protagonizó una emotiva reacción luego de recibir un saludo de Cristiano Ronaldo mientras realizaba una transmisión en vivo en Palm Beach, Florida.

García, integrante del equipo de Win Sports, se encontraba cubriendo la concentración de la selección de Portugal cuando observó al delantero portugués realizando en pleno entrenamiento. Al verlo pasar cerca del lugar donde transmitía, decidió llamarlo y le gritó: "¡Cristiano, hola para Colombia!".

Para sorpresa de la comunicadora, el futbolista respondió al saludo. Mientras continuaba trotando, Ronaldo levantó la mano y saludó brevemente a la periodista, un gesto que bastó para desatar una inesperada reacción de emoción.

Las imágenes muestran a García sonriendo, gritando y llevándose las manos al rostro mientras intentaba asimilar lo que acababa de ocurrir. Visiblemente emocionada, incluso rompió en llanto y repitió varias veces la frase: "Puedo respirar", mientras sus compañeros celebraban el momento.

Periodista generó una ola de comentarios

El video fue compartido rápidamente en distintas plataformas digitales y acumuló miles de reproducciones en pocas horas. La reacción de la periodista generó una ola de comentarios entre usuarios que aseguraron comprender perfectamente su emoción al recibir un saludo de una de las figuras más importantes en la historia del fútbol.

Otros internautas destacaron la sencillez del gesto de Cristiano Ronaldo y señalaron que acciones tan simples pueden convertirse en recuerdos imborrables para quienes admiran a deportistas de talla mundial.

La grabación continúa circulando en redes sociales y se ha convertido en uno de los momentos virales más comentados de los últimos días, especialmente entre aficionados al fútbol que siguen de cerca las actividades de las selecciones participantes en la Copa Mundial 2026.

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