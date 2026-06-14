 Curazao: De isla de 156 mil a competir contra Alemania
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14 junio / 11:00
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New Zealand NZE
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21/06 13:00 HS
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De una isla de 156 mil habitantes a enfrentar a Alemania: la increíble historia de Curazao

por Amilcar Avila
Curazao participa por primera vez en un Mundial, Redes
Curazao participa por primera vez en un Mundial / FOTO: Redes

La selección caribeña protagoniza uno de los relatos más sorprendentes del Mundial 2026 y ahora tendrá frente a sí a una de las mayores potencias de la historia del futbol.

Cuando Curazao salte al campo para enfrentar a Alemania en el Mundial 2026 (10 horas de Guatemala), no solo disputará un partido de futbol. Estará protagonizando una de las historias más extraordinarias del torneo.

La pequeña isla caribeña, ubicada frente a las costas de Venezuela y con apenas unos 156 mil habitantes, logró lo que parecía imposible hace apenas unos años: clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo.

Mientras Alemania acumula cuatro títulos mundiales y una tradición que se remonta a casi un siglo de competiciones internacionales, Curazao llega como uno de los debutantes más inesperados del torneo.

La diferencia es abismal. La población de Curazao es menor que la de muchas ciudades medianas de América Latina. Sin embargo, su selección consiguió abrirse paso en las eliminatorias de la Concacaf para ganarse un lugar entre las 48 selecciones que participan en el Mundial más grande de la historia.

Un proyecto construido lejos de los reflectores

Durante décadas, Curazao fue una selección prácticamente desconocida para el gran público futbolístico.

La transformación comenzó con una estrategia clara: aprovechar el vínculo histórico con los Países Bajos para incorporar futbolistas con raíces curazoleñas que se habían formado en academias europeas.

Muchos de los jugadores que integran la selección crecieron futbolísticamente en Holanda y llegaron a competir en ligas de alto nivel. Esa combinación permitió elevar rápidamente el nivel competitivo del equipo.

El resultado fue una generación capaz de competir de igual a igual contra selecciones con mucha mayor tradición internacional.

Del Caribe al escenario más grande del planeta

La clasificación mundialista cambió para siempre la historia deportiva de la isla.

Curazao pasó de ser un participante habitual de torneos regionales a convertirse en una de las revelaciones del futbol internacional.

El impacto trasciende lo deportivo. Para muchos habitantes de la isla, ver a su selección en una Copa del Mundo representa un motivo de orgullo nacional y una oportunidad única para que el país sea conocido en todos los rincones del planeta.

El Mundial ofrece una vitrina que pocas veces tienen los pequeños estados insulares del Caribe.

Ahora llega Alemania

Y como si la historia no fuera lo suficientemente sorprendente, el destino quiso que uno de los primeros grandes desafíos mundialistas de Curazao fuera nada menos que Alemania.

Los alemanes son una referencia histórica del futbol. Han disputado algunas de las finales más memorables de los Mundiales y forman parte del selecto grupo de selecciones campeonas del mundo.

Para Curazao, el partido supone un choque entre dos realidades completamente distintas.

De un lado estará una potencia que ha levantado cuatro veces el trofeo más importante del balompié. Del otro, una selección que hace historia simplemente por estar presente.

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