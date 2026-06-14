 Las tormentas podrían alterar partidos del Mundial
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14 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Czech Republic Turkey
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Las tormentas podrían alterar partidos del Mundial

por Christoper Chang
Gillette Stadium durante un partido amistoso entre Brasil y Francia - Gillette Stadium
Gillette Stadium durante un partido amistoso entre Brasil y Francia / FOTO: Gillette Stadium

Un solo rayo puede detener un partido mundialista. El protocolo obliga a suspender el juego y esperar hasta que desaparezca toda amenaza eléctrica.

El Mundial 2026 está ofreciendo ser una de las ediciones más espectaculares de la historia, con estadios repletos, grandes figuras y una inédita organización compartida entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, más allá de la lucha dentro del terreno de juego, existe un adversario que podría alterar el desarrollo de varios encuentros: las tormentas eléctricas. La experiencia reciente del Mundial de Clubes FIFA 2025 dejó claro que las condiciones climáticas pueden convertirse en un factor determinante en territorio estadounidense.

A diferencia de otros países con tradición futbolística, Estados Unidos cuenta con estrictos protocolos de seguridad para los eventos deportivos al aire libre. La normativa establece que cualquier partido debe suspenderse de inmediato si se detecta actividad eléctrica en un radio aproximado de 13 kilómetros alrededor del estadio. La medida busca proteger tanto a futbolistas como a aficionados y personal involucrado en la organización, reduciendo al máximo el riesgo que representan los rayos durante una tormenta.

Foto embed
Tormenta invernal amenaza EE. UU. - EFE

Las tormentas, el enemigo silencioso del Mundial 2026

Cuando se activa el protocolo, el encuentro queda paralizado y los jugadores deben dirigirse a los vestuarios, mientras que los espectadores son evacuados hacia áreas seguras dentro del recinto. Todo el procedimiento es comunicado mediante la megafonía del estadio y los canales oficiales del evento. Incluso en escenarios con techo retráctil, la decisión sobre mantenerlo abierto o cerrado dependerá de las condiciones meteorológicas y de las indicaciones de los responsables de la FIFA, aunque el árbitro conservará la última palabra sobre la disputa del partido.

La reanudación tampoco es inmediata. El reglamento exige esperar al menos 30 minutos desde la última descarga eléctrica registrada en las cercanías del estadio. Si durante ese período se produce un nuevo rayo, el conteo vuelve a comenzar desde cero. Como consecuencia, una interrupción puede prolongarse durante varias horas y alterar significativamente la programación de la competición. Por ello, además de los rivales deportivos, las selecciones que participen en el Mundial de 2026 deberán estar preparadas para enfrentarse a un enemigo silencioso e impredecible: las tormentas.

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