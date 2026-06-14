Miss Universe Ecuador: Baile Alegre en Apoyo a la Tri

La reina de belleza compartió un divertido baile mientras apoya a la selección ecuatoriana y rápidamente conquistó las redes sociales con su entusiasmo y carisma.

La pasión por el futbol también se vive fuera de las canchas y una de las personalidades que más llamó la atención entre los aficionados ecuatorianos fue Mara Topic Verduga, Miss Universe Ecuador 2024, quien compartió un alegre video en redes sociales apoyando a la Tri durante su participación en la fiesta futbolera de 2026.

A través de sus historias y publicaciones en Instagram, la modelo y reina de belleza mostró su emoción mientras disfrutaba de una jornada junto a amigos. En las imágenes se le observa bailando dentro de una piscina, levantando los brazos y luciendo una gorra con los colores de Ecuador mientras anima a la selección nacional. El video fue acompañado por el mensaje: "Vamos Ecuador", despertando cientos de reacciones entre sus seguidores.

Un apoyo lleno de orgullo ecuatoriano

Aunque el video tiene un tono relajado y divertido, muchos usuarios destacaron el orgullo con el que Mara suele representar a Ecuador en cada una de sus apariciones públicas.

La exreina de belleza también ha compartido en numerosas ocasiones mensajes de amor hacia su país. En una de sus publicaciones más conocidas escribió que su corazón late al ritmo de Ecuador y expresó sentirse orgullosamente ecuatoriana.

Su reciente aparición alentando a la Tri fue recibida con comentarios positivos de seguidores que celebraron verla apoyar a la selección en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

¿Quién es Mara Topic Verduga?

Mara Štefica Topić Verduga nació en Guayaquil y posee raíces ecuatorianas y croatas. A los 18 años se trasladó a Los Ángeles, donde desarrolló gran parte de su carrera artística y empresarial. Además de modelo, ha trabajado como actriz, productora, directora y escritora.

Su trayectoria en los concursos de belleza comenzó hace varios años. En 2019 representó a Ecuador en Miss Grand International, donde logró ubicarse entre las diez mejores participantes y obtuvo el premio al Mejor Traje Nacional.

Posteriormente alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al coronarse como Miss Universe Ecuador 2024, convirtiéndose en la primera ganadora del certamen bajo el nuevo formato nacional. Más tarde representó a Ecuador en Miss Universo 2024, donde consiguió clasificar al Top 30.

Más allá de las pasarelas

Durante los últimos meses, Mara ha mantenido una fuerte presencia mediática en Ecuador. Además de participar en campañas publicitarias y eventos internacionales, también ha formado parte de proyectos televisivos y ha compartido contenido relacionado con moda, bienestar y entretenimiento.

Su autenticidad y cercanía con los seguidores le han permitido construir una sólida comunidad en redes sociales, donde supera los 400 mil seguidores en Instagram.

Una reina que no deja de apoyar a Ecuador

Mientras la selección ecuatoriana continúa generando ilusión entre sus aficionados, Mara Topic también ha querido sumarse a la fiesta desde las redes sociales.

Su espontáneo baile, acompañado de mensajes de apoyo a la Tri, volvió a demostrar que sigue siendo una de las figuras ecuatorianas más queridas y que no pierde oportunidad para mostrar su orgullo por los colores de su país.

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