 Miss Universe Ecuador: Baile Alegre en Apoyo a la Tri
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00 Ivory Coast Ivory Coast Ecuador Ecuador 00
45:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
44
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Miss Universe Ecuador sorprende a sus seguidores con alegre baile en apoyo a la Tri

por Sandy Sandoval
Mara Topic Miss Universe Ecuador, Redes sociales
Mara Topic Miss Universe Ecuador / FOTO: Redes sociales

La reina de belleza compartió un divertido baile mientras apoya a la selección ecuatoriana y rápidamente conquistó las redes sociales con su entusiasmo y carisma.

La pasión por el futbol también se vive fuera de las canchas y una de las personalidades que más llamó la atención entre los aficionados ecuatorianos fue Mara Topic Verduga, Miss Universe Ecuador 2024, quien compartió un alegre video en redes sociales apoyando a la Tri durante su participación en la fiesta futbolera de 2026.

A través de sus historias y publicaciones en Instagram, la modelo y reina de belleza mostró su emoción mientras disfrutaba de una jornada junto a amigos. En las imágenes se le observa bailando dentro de una piscina, levantando los brazos y luciendo una gorra con los colores de Ecuador mientras anima a la selección nacional. El video fue acompañado por el mensaje: "Vamos Ecuador", despertando cientos de reacciones entre sus seguidores.

Un apoyo lleno de orgullo ecuatoriano

Aunque el video tiene un tono relajado y divertido, muchos usuarios destacaron el orgullo con el que Mara suele representar a Ecuador en cada una de sus apariciones públicas.

La exreina de belleza también ha compartido en numerosas ocasiones mensajes de amor hacia su país. En una de sus publicaciones más conocidas escribió que su corazón late al ritmo de Ecuador y expresó sentirse orgullosamente ecuatoriana.

Su reciente aparición alentando a la Tri fue recibida con comentarios positivos de seguidores que celebraron verla apoyar a la selección en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

¿Quién es Mara Topic Verduga?

Mara Štefica Topić Verduga nació en Guayaquil y posee raíces ecuatorianas y croatas. A los 18 años se trasladó a Los Ángeles, donde desarrolló gran parte de su carrera artística y empresarial. Además de modelo, ha trabajado como actriz, productora, directora y escritora.

Su trayectoria en los concursos de belleza comenzó hace varios años. En 2019 representó a Ecuador en Miss Grand International, donde logró ubicarse entre las diez mejores participantes y obtuvo el premio al Mejor Traje Nacional.

Posteriormente alcanzó uno de los mayores logros de su carrera al coronarse como Miss Universe Ecuador 2024, convirtiéndose en la primera ganadora del certamen bajo el nuevo formato nacional. Más tarde representó a Ecuador en Miss Universo 2024, donde consiguió clasificar al Top 30.

Más allá de las pasarelas

Durante los últimos meses, Mara ha mantenido una fuerte presencia mediática en Ecuador. Además de participar en campañas publicitarias y eventos internacionales, también ha formado parte de proyectos televisivos y ha compartido contenido relacionado con moda, bienestar y entretenimiento.

Su autenticidad y cercanía con los seguidores le han permitido construir una sólida comunidad en redes sociales, donde supera los 400 mil seguidores en Instagram.

Una reina que no deja de apoyar a Ecuador

Mientras la selección ecuatoriana continúa generando ilusión entre sus aficionados, Mara Topic también ha querido sumarse a la fiesta desde las redes sociales.

Su espontáneo baile, acompañado de mensajes de apoyo a la Tri, volvió a demostrar que sigue siendo una de las figuras ecuatorianas más queridas y que no pierde oportunidad para mostrar su orgullo por los colores de su país.

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