 Debut de Alemania en el Mundial 2026: Recuerdos de Ballack
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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Scotland SCO
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Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
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12/06 19:00 HS
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Finalizado
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Finalizado
USA USA
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Australia AUS
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
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14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
74
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
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Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
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Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
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Iraq IRA
Norway NOR
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Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
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Iraq IRA
Argentina ARG
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Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
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17/06 17:00 HS
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Mundial 2026: Tras el debut de Alemania, aficionados recuerdan la tragedia que marcó la vida de Michael Ballack

por Sandy Sandoval
Michael Balack, Redes sociales
Michael Balack / FOTO: Redes sociales

El debut de Alemania en el Mundial 2026 hizo que muchos aficionados recordaran a una de las grandes leyendas del futbol alemán: Michael Ballack. Sin embargo, junto a sus éxitos deportivos también volvió a surgir la tragedia que cambió su vida para siempre.

El Mundial 2026 ha despertado la emoción de millones de aficionados alrededor del planeta. Entre los nombres que volvieron a aparecer en las conversaciones futboleras tras el estreno de Alemania se encuentra Michael Ballack, uno de los jugadores más emblemáticos que ha vestido la camiseta de la selección alemana en las últimas décadas.

Mientras la nueva generación alemana busca dejar huella en el torneo, muchos aficionados comenzaron a preguntarse qué había sido del histórico mediocampista, recordando no solo sus logros dentro de la cancha, sino también el difícil episodio personal que marcó su vida en los últimos años.

Actualmente, Ballack mantiene una vida mucho más alejada de los reflectores. En su publicación más reciente en Instagram aparece disfrutando de unas vacaciones en una paradisíaca playa, una imagen de tranquilidad que contrasta con el dolor que ha debido afrontar desde 2021.

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Michael Ballack - Redes sociales

La tragedia que conmocionó al futbol mundial

El 5 de agosto de 2021, el mundo del deporte recibió una noticia devastadora. Emilio Ballack, hijo del exfutbolista alemán, falleció a los 18 años tras sufrir un accidente en Portugal.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades portuguesas, el joven conducía un vehículo quad (cuatrimoto) en la finca familiar cuando perdió el control durante una maniobra. El vehículo terminó volcándose y cayó sobre él.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero no pudieron salvarle la vida. Emilio fue declarado fallecido en la escena del accidente.

La noticia provocó una ola de mensajes de solidaridad procedentes de clubes, futbolistas, entrenadores y aficionados de todo el mundo. Bayern Múnich, Chelsea y la Federación Alemana de Futbol fueron algunas de las instituciones que expresaron públicamente sus condolencias.

El silencio de una leyenda

Durante varios años, Michael Ballack evitó hablar públicamente sobre la tragedia.

El exjugador optó por vivir el duelo en privado junto a su familia, manteniéndose alejado de entrevistas relacionadas con el tema. Sin embargo, en marzo de este año decidió romper el silencio en una conversación con medios alemanes.

Visiblemente emocionado, reconoció que perder a un hijo es algo imposible de describir. "Es inimaginable", expresó al referirse a la muerte de Emilio.

Ballack explicó que cada persona enfrenta el dolor de forma diferente y confesó que todavía le resulta difícil hablar del tema sin verse afectado emocionalmente.

La fuerza para seguir adelante

Durante la entrevista, el exfutbolista también reflexionó sobre la importancia de apoyarse en la familia y en las responsabilidades cotidianas para continuar adelante.

Aseguró que su trabajo, sus seres queridos y sus otros hijos han sido fundamentales para encontrar motivación después de una pérdida tan dolorosa.

Asimismo, destacó que experiencias como esta le han permitido valorar aún más la vida y comprender que muchas situaciones escapan al control de las personas.

Su testimonio fue ampliamente comentado en Alemania y recibió muestras de apoyo de aficionados que destacaron su fortaleza para compartir públicamente uno de los momentos más difíciles de su existencia.

Una figura histórica del futbol alemán

Michael Ballack es considerado uno de los mejores futbolistas alemanes de su generación. Durante su carrera brilló en clubes como Bayer Leverkusen, Bayern Múnich y Chelsea, donde conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.

Con la selección alemana disputó los Mundiales de 2002 y 2006, además de varias Eurocopas. Su actuación más recordada llegó en Corea-Japón 2002, cuando lideró a Alemania hasta la final del torneo.

Gracias a su liderazgo, capacidad goleadora y visión de juego, se convirtió en uno de los capitanes más respetados en la historia reciente de la Mannschaft.

Un recuerdo que sigue vivo

Cada vez que Alemania participa en una gran competencia internacional, muchos aficionados recuerdan a las figuras que marcaron distintas épocas del futbol alemán.

Durante el Mundial 2026, el nombre de Michael Ballack ha vuelto a aparecer entre los seguidores que crecieron viendo sus actuaciones con la selección.

Sin embargo, más allá de los éxitos deportivos, su historia personal también ha dejado una profunda huella. Hoy, el exfutbolista continúa reconstruyendo su vida mientras mantiene vivo el recuerdo de Emilio, cuya ausencia sigue siendo una de las heridas más dolorosas que ha enfrentado una de las grandes leyendas del futbol europeo.

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