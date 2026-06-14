Renuncia Funcionario Tras Discriminación a Influencer

Un funcionario de Jalisco fue señalado por discriminar a la influencer coreana Ino Cat, generando indignación en redes sociales, una disculpa pública y finalmente su renuncia al cargo.

El Mundial 2026 no solo ha estado marcado por las emociones dentro de la cancha. En los últimos días, una controversia ocurrida durante un partido en Guadalajara se convirtió en tema de conversación internacional luego de que la influencer surcoreana Ino Cat denunciara haber sido víctima de actos discriminatorios por parte de un aficionado mexicano que posteriormente fue identificado como un funcionario de Jalisco.

La situación generó una fuerte reacción en redes sociales y terminó con la renuncia de Ulises Bernal, quien se desempeñaba como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Los hechos ocurrieron mientras se disputaba el encuentro entre Corea del Sur y Chequia en Guadalajara.

La creadora de contenido surcoreana Ino Cat, quien se encuentra en México documentando su experiencia durante el Mundial 2026, compartió un video en sus redes sociales donde mostró a un hombre realizando gestos burlones relacionados con sus rasgos físicos mientras ella grababa contenido en las inmediaciones del estadio.

Según explicó la influencer, el comportamiento le resultó ofensivo y lo interpretó como un acto de discriminación racial.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales y provocaron miles de reacciones tanto en México como en Corea del Sur.

La indignación en redes sociales

Tras viralizarse el video, usuarios de redes sociales iniciaron una búsqueda para identificar al responsable de los hechos.

Horas después se dio a conocer que se trataba de Ulises Bernal, quien ocupaba la presidencia del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

La revelación provocó aún más críticas, ya que numerosos usuarios consideraron que una persona con responsabilidades institucionales debía mantener una conducta acorde con los valores de respeto e inclusión.

Diversos internautas señalaron además que el incidente ocurría precisamente en un momento en que México recibe a miles de visitantes extranjeros por la celebración del Mundial 2026.

La disculpa pública

Ante la creciente presión mediática, Bernal publicó un video en sus redes sociales para ofrecer una disculpa pública a Ino Cat.

En el mensaje reconoció que su comportamiento fue incorrecto y admitió que sus acciones no representan la hospitalidad por la que México es conocido.

"Siempre que viene un extranjero a México queremos que se sienta como en casa y yo hice todo lo contrario", expresó.

Asimismo, aseguró que reconocer los errores es una responsabilidad personal y manifestó su intención de asumir las consecuencias de sus actos.

La renuncia al cargo

La controversia no terminó con la disculpa. Este 14 de junio, Bernal informó que presentó su renuncia como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

De acuerdo con sus declaraciones, tomó la decisión para evitar que la institución se viera afectada por una situación derivada de una conducta personal.

"Quiero deslindar a la institución de estos hechos. Es algo a título personal y asumiré las consecuencias como debe de ser", señaló.

La noticia de su renuncia fue ampliamente comentada en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron la medida como una muestra de responsabilidad, mientras que otros señalaron que el caso debe servir para reflexionar sobre las conductas discriminatorias que aún persisten en distintos ámbitos.

Además de la disculpa pública, Bernal informó que ya logró ponerse en contacto con Ino Cat. Su intención, explicó, es reunirse personalmente con la influencer en los próximos días para ofrecerle una disculpa cara a cara y expresar su arrepentimiento por lo ocurrido.

Hasta el momento, la creadora de contenido no ha informado si aceptará el encuentro, aunque continúa compartiendo contenido relacionado con su experiencia en México.

¿Quién es Ino Cat?

Ino Cat es una influencer y creadora de contenido originaria de Corea del Sur que ha ganado popularidad por sus videos sobre viajes, cultura y gastronomía en distintos países.

Durante las últimas semanas ha documentado su recorrido por varias ciudades mexicanas aprovechando la celebración del Mundial 2026, compartiendo experiencias con aficionados de diferentes nacionalidades.

Su denuncia generó atención internacional debido a la rapidez con la que el caso se viralizó y a las consecuencias que derivaron de la exposición pública del incidente.

El caso ha abierto nuevamente el debate sobre la importancia del respeto y la inclusión durante eventos internacionales que reúnen a personas de distintas culturas y nacionalidades.

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