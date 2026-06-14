 Renuncia Funcionario Tras Discriminación a Influencer
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Mexico MEX
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Finalizado
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Finalizado
Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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Finalizado
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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13/06 19:00 HS
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Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
90
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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England ENG
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
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23/06 17:00 HS
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27/06 15:00 HS
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Polémica en Mundial 2026: funcionario renuncia tras discriminar a influencer coreana Ino Cat

por Sandy Sandoval
Ino Cat Ulises Bernal , Redes sociales
Ino Cat Ulises Bernal / FOTO: Redes sociales

Un funcionario de Jalisco fue señalado por discriminar a la influencer coreana Ino Cat, generando indignación en redes sociales, una disculpa pública y finalmente su renuncia al cargo.

El Mundial 2026 no solo ha estado marcado por las emociones dentro de la cancha. En los últimos días, una controversia ocurrida durante un partido en Guadalajara se convirtió en tema de conversación internacional luego de que la influencer surcoreana Ino Cat denunciara haber sido víctima de actos discriminatorios por parte de un aficionado mexicano que posteriormente fue identificado como un funcionario de Jalisco.

La situación generó una fuerte reacción en redes sociales y terminó con la renuncia de Ulises Bernal, quien se desempeñaba como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Los hechos ocurrieron mientras se disputaba el encuentro entre Corea del Sur y Chequia en Guadalajara.

La creadora de contenido surcoreana Ino Cat, quien se encuentra en México documentando su experiencia durante el Mundial 2026, compartió un video en sus redes sociales donde mostró a un hombre realizando gestos burlones relacionados con sus rasgos físicos mientras ella grababa contenido en las inmediaciones del estadio.

Según explicó la influencer, el comportamiento le resultó ofensivo y lo interpretó como un acto de discriminación racial.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales y provocaron miles de reacciones tanto en México como en Corea del Sur.

La indignación en redes sociales

Tras viralizarse el video, usuarios de redes sociales iniciaron una búsqueda para identificar al responsable de los hechos.

Horas después se dio a conocer que se trataba de Ulises Bernal, quien ocupaba la presidencia del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

La revelación provocó aún más críticas, ya que numerosos usuarios consideraron que una persona con responsabilidades institucionales debía mantener una conducta acorde con los valores de respeto e inclusión.

Diversos internautas señalaron además que el incidente ocurría precisamente en un momento en que México recibe a miles de visitantes extranjeros por la celebración del Mundial 2026.

La disculpa pública

Ante la creciente presión mediática, Bernal publicó un video en sus redes sociales para ofrecer una disculpa pública a Ino Cat.

En el mensaje reconoció que su comportamiento fue incorrecto y admitió que sus acciones no representan la hospitalidad por la que México es conocido.

"Siempre que viene un extranjero a México queremos que se sienta como en casa y yo hice todo lo contrario", expresó.

Asimismo, aseguró que reconocer los errores es una responsabilidad personal y manifestó su intención de asumir las consecuencias de sus actos.

La renuncia al cargo

La controversia no terminó con la disculpa. Este 14 de junio, Bernal informó que presentó su renuncia como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

De acuerdo con sus declaraciones, tomó la decisión para evitar que la institución se viera afectada por una situación derivada de una conducta personal.

"Quiero deslindar a la institución de estos hechos. Es algo a título personal y asumiré las consecuencias como debe de ser", señaló.

La noticia de su renuncia fue ampliamente comentada en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron la medida como una muestra de responsabilidad, mientras que otros señalaron que el caso debe servir para reflexionar sobre las conductas discriminatorias que aún persisten en distintos ámbitos.

Además de la disculpa pública, Bernal informó que ya logró ponerse en contacto con Ino Cat. Su intención, explicó, es reunirse personalmente con la influencer en los próximos días para ofrecerle una disculpa cara a cara y expresar su arrepentimiento por lo ocurrido.

Hasta el momento, la creadora de contenido no ha informado si aceptará el encuentro, aunque continúa compartiendo contenido relacionado con su experiencia en México.

¿Quién es Ino Cat?

Ino Cat es una influencer y creadora de contenido originaria de Corea del Sur que ha ganado popularidad por sus videos sobre viajes, cultura y gastronomía en distintos países.

Durante las últimas semanas ha documentado su recorrido por varias ciudades mexicanas aprovechando la celebración del Mundial 2026, compartiendo experiencias con aficionados de diferentes nacionalidades.

Su denuncia generó atención internacional debido a la rapidez con la que el caso se viralizó y a las consecuencias que derivaron de la exposición pública del incidente.

El caso ha abierto nuevamente el debate sobre la importancia del respeto y la inclusión durante eventos internacionales que reúnen a personas de distintas culturas y nacionalidades.

Etiquetas
DiscriminaciónRenunciaJaliscoPolémicaMundial 2026#ViralesMundial2026Ino Cat

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