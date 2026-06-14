Policías dan "jalón" a madre e hijo para partido del Mundial

Iban a perderse el Brasil vs. Marruecos, hasta que apareció una patrulla.

Una madre y su hijo estuvieron a punto de perderse un partido de la Copa Mundial 2026 luego de llegar tarde a la estación de tren desde donde debían continuar su viaje hacia el estadio. Sin embargo, la rápida intervención de agentes de la Policía de Nueva York evitó que la historia terminara en una decepción.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de Penn Station, una de las terminales ferroviarias más transitadas de la ciudad. De acuerdo con información divulgada por las autoridades, ambos aficionados perdieron el transporte que los llevaría al encuentro entre Brasil y Marruecos, uno de los partidos más esperados de la jornada mundialista.

Al darse cuenta de que no llegarían al estadio, la madre mostró preocupación y angustia, situación que fue observada por un alto mando policial que se encontraba en la terminal. Tras conocer lo ocurrido, el jefe ordenó coordinar asistencia para ayudar a la familia.

Familia logró ingresar al estadio

Elementos de la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar y trasladaron a la madre y al menor en una patrulla oficial. Los agentes establecieron una ruta rápida para evitar retrasos y lograr que ambos llegaran antes del inicio del partido.

Gracias al apoyo de los oficiales, la familia pudo ingresar al estadio a tiempo para presenciar el encuentro entre Brasil y Marruecos. A su llegada, la mujer expresó su agradecimiento a los policías por el gesto que les permitió cumplir el sueño de asistir al compromiso mundialista.

El caso fue compartido por las autoridades como un ejemplo de las labores de apoyo comunitario que realizan durante la celebración del Mundial 2026. La historia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios destacaron la acción de los agentes y la emoción de la madre y su hijo, quienes estuvieron a minutos de quedarse fuera de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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