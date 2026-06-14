 Policías dan "jalón" a madre e hijo para partido del Mundial
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
74
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Policías dan "jalón" a madre e hijo para que no se pierdan partido del Mundial

por Oliver Paniagua
Policías llevan en patrulla a madre e hijo para que no se pierdan partido del Mundial 2026., Redes sociales.
Policías llevan en patrulla a madre e hijo para que no se pierdan partido del Mundial 2026. / FOTO: Redes sociales.

Iban a perderse el Brasil vs. Marruecos, hasta que apareció una patrulla.

Una madre y su hijo estuvieron a punto de perderse un partido de la Copa Mundial 2026 luego de llegar tarde a la estación de tren desde donde debían continuar su viaje hacia el estadio. Sin embargo, la rápida intervención de agentes de la Policía de Nueva York evitó que la historia terminara en una decepción.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de Penn Station, una de las terminales ferroviarias más transitadas de la ciudad. De acuerdo con información divulgada por las autoridades, ambos aficionados perdieron el transporte que los llevaría al encuentro entre Brasil y Marruecos, uno de los partidos más esperados de la jornada mundialista.

Al darse cuenta de que no llegarían al estadio, la madre mostró preocupación y angustia, situación que fue observada por un alto mando policial que se encontraba en la terminal. Tras conocer lo ocurrido, el jefe ordenó coordinar asistencia para ayudar a la familia.

Familia logró ingresar al estadio 

Elementos de la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar y trasladaron a la madre y al menor en una patrulla oficial. Los agentes establecieron una ruta rápida para evitar retrasos y lograr que ambos llegaran antes del inicio del partido.

Gracias al apoyo de los oficiales, la familia pudo ingresar al estadio a tiempo para presenciar el encuentro entre Brasil y Marruecos. A su llegada, la mujer expresó su agradecimiento a los policías por el gesto que les permitió cumplir el sueño de asistir al compromiso mundialista.

El caso fue compartido por las autoridades como un ejemplo de las labores de apoyo comunitario que realizan durante la celebración del Mundial 2026. La historia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios destacaron la acción de los agentes y la emoción de la madre y su hijo, quienes estuvieron a minutos de quedarse fuera de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Etiquetas
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