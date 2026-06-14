EN VIVO: Minuto a minuto del Costa de Marfil vs. Ecuador

Estadísticas al instante del duelo mundialista entre marfileños y ecuatorianos.
Costa de Marfil y Ecuador se enfrentarán por primera vez en este duelo del grupo E. La "Tri" tuvo una actuación excepcional en la fase de clasificación sudamericana, terminando segunda detrás de Argentina en la tabla. Costa de Marfil, por su parte, se aseguró el pase directo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al superar a Gabón en su grupo de clasificación.
En la previa del partido el entrenador de Costa de Marfil, Emerse Fae, reconoció que tiene un grupo de jugadores que "disfrutan jugando juntos" y tienen "un gran espíritu de equipo" y afirmó que la selección buscará su primera victoria contra un país suramericano en el torneo.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
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28'S. Fofana - tarjeta amarilla
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38'F. Kessie - tarjeta amarilla
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40'G. Doue - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Ivory Coast
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09/06Philadelphia Union II 0 - 2 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
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04/06France 1 - 2 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
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31/03Scotland 0 - 1 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
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28/03South Korea 0 - 4 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
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10/01Egypt 3 - 2 Ivory Coast
CAF Africa Cup of Nations | Finalizado
Últimos de Ecuador
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07/06Ecuador 3 - 0 Guatemala
Friendlies | Finalizado
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31/05Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
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31/05Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
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31/03Netherlands 1 - 1 Ecuador
Friendlies | Finalizado
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27/03Morocco 1 - 1 Ecuador
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Yahia Fofana
- Guéla Doué
- Wilfried Singo
- Emmanuel Agbadou
- Ghislain Konan
- Yan Diomande
- Franck Kessié
- Seko Fofana
- Bazoumana Touré
- Nicolas Pépé
- Elye Wahi
- Hernán Galíndez
- Alan Franco
- Joel Ordóñez
- Willian Pacho
- John Yeboah
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- Piero Hincapié
- Gonzalo Plata
- Enner Valencia
- Alan Minda