 EN VIVO: Minuto a minuto del Costa de Marfil vs. Ecuador
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
En Vivo
00 Ivory Coast Ivory Coast Ecuador Ecuador 00
45:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
44
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Costa de Marfil vs. Ecuador

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del Costa de Marfil vs. Ecuador
Minuto a minuto del Costa de Marfil vs. Ecuador / FOTO: EU Digital

Estadísticas al instante del duelo mundialista entre marfileños y ecuatorianos.

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentarán por primera vez en este duelo del grupo E. La "Tri" tuvo una actuación excepcional en la fase de clasificación sudamericana, terminando segunda detrás de Argentina en la tabla. Costa de Marfil, por su parte, se aseguró el pase directo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al superar a Gabón en su grupo de clasificación.

En la previa del partido el entrenador de Costa de Marfil, Emerse Fae, reconoció que tiene un grupo de jugadores que "disfrutan jugando juntos" y tienen "un gran espíritu de equipo" y afirmó que la selección buscará su primera victoria contra un país suramericano en el torneo.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Ivory Coast
Sistema: 4-4-2
Minuto: 45'
0 - 0
14/06/2026 - 17:00
Actualizar marcador
Ecuador
Sistema: 3-4-3
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
François Letexier, France

Incidencias del partido

28'
card
S. Fofana ve tarjeta amarilla
38'
card
F. Kessie ve tarjeta amarilla
40'
card
G. Doue ve tarjeta amarilla

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • 28'
    Tarjeta
    S. Fofana - tarjeta amarilla
  • 38'
    Tarjeta
    F. Kessie - tarjeta amarilla
  • 40'
    Tarjeta
    G. Doue - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Ivory Coast

  • 09/06
    Philadelphia Union II
    Philadelphia Union II 0 - 2 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado
  • 04/06
    France
    France 1 - 2 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Scotland
    Scotland 0 - 1 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    South Korea
    South Korea 0 - 4 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado
  • 10/01
    Egypt
    Egypt 3 - 2 Ivory Coast
    CAF Africa Cup of Nations | Finalizado

Últimos de Ecuador

  • 07/06
    Ecuador
    Ecuador 3 - 0 Guatemala
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Ecuador
    Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Ecuador
    Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Netherlands
    Netherlands 1 - 1 Ecuador
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Morocco
    Morocco 1 - 1 Ecuador
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Ivory Coast
Ecuador
1
Tiros de esquina
0
6
Saques de banda
7
3
Tiros libres
7
5
Saques de meta
3
0
Penal
0
0
Cambio
0
37
Ataques
47
18
Ataques peligrosos
18
1
Remates al arco
0
3
Remates desviados
6
46%
Posesión
54%
4
Remates totales
6
1
Remates a puerta
0
1
Remates fuera
6
2
Remates bloqueados
0
2
Remates dentro del área
1
2
Remates fuera del área
5
7
Faltas
3
3
Tarjetas amarillas
0
0
Atajadas
1
208
Pases totales
246
174
Pases precisos
216

Alineaciones

Ivory Coast
  • Yahia Fofana
  • Guéla Doué
  • Wilfried Singo
  • Emmanuel Agbadou
  • Ghislain Konan
  • Yan Diomande
  • Franck Kessié
  • Seko Fofana
  • Bazoumana Touré
  • Nicolas Pépé
  • Elye Wahi
Ecuador
  • Hernán Galíndez
  • Alan Franco
  • Joel Ordóñez
  • Willian Pacho
  • John Yeboah
  • Moisés Caicedo
  • Pedro Vite
  • Piero Hincapié
  • Gonzalo Plata
  • Enner Valencia
  • Alan Minda
Etiquetas
EcuadorFutbol InternacionalCosta de Marfilgrupo EClasificación mundialistaDestacadasCopa Mundial 2026

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver