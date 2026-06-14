 EN VIVO: Minuto a minuto del Suecia vs. Túnez
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- Sweden Sweden Tunisia Tunisia --
14 junio / 20:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Japan Netherlands Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Sweden Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Suecia vs. Túnez

por Oscar Coronado
En vivo: Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026
En vivo: Suecia vs. Túnez por el Mundial 2026 / FOTO: EU Digital

Estadísticas en tiempo real del duelo mundialista entre suecos y tunecinos.

Suecia y Túnez se enfrentarán este domingo en el estadio Monterrey por la primera fecha del grupo F del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan con dudas tras una floja preparación y saben que sumar de a tres será fundamental en una zona que comparten con Países Bajos y Japón.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Sweden
Sistema: 3-4-1-2
Estado:
-
14/06/2026 - 20:00
Tunisia
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Yael Falcon Perez, Argentina

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Sweden

  • 04/06
    Sweden
    Sweden 2 - 2 Greece
    Friendlies | Finalizado
  • 01/06
    Norway
    Norway 3 - 1 Sweden
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Sweden
    Sweden 3 - 2 Poland
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
  • 26/03
    Ukraine
    Ukraine 1 - 3 Sweden
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
  • 18/11
    Sweden
    Sweden 1 - 1 Slovenia
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Últimos de Tunisia

  • 06/06
    Belgium
    Belgium 5 - 0 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 01/06
    Austria
    Austria 1 - 0 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Canada
    Canada 0 - 0 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 29/03
    Haiti
    Haiti 0 - 1 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 30/12
    Tanzania
    Tanzania 1 - 1 Tunisia
    CAF Africa Cup of Nations | Finalizado

Estadísticas generales

Sweden
Tunisia
0
Sin datos
0

Alineaciones

Sweden
  • Kristoffer Nordfeldt
  • Gustaf Lagerbielke
  • Isak Hien
  • Victor Lindelöf
  • Alexander Bernhardsson
  • Jesper Karlström
  • Yasin Ayari
  • Gabriel Gudmundsson
  • Benjamin Nygren
  • Viktor Gyökeres
  • Alexander Isak
Tunisia
  • Abdelmouhib Chamakh
  • Yan Valery
  • Montassar Talbi
  • Omar Rekik
  • Amine Ben Hmida
  • Rani Khedira
  • Ellyes Skhiri
  • Anis Ben Slimane
  • Hannibal Mejbri
  • Ali Abdi
  • Elias Saad
Etiquetas
SueciaTúnezMundial 2026Grupo FDestacadasfútbol en vivoestadísticas en tiempo real

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