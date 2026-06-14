EN VIVO: Minuto a minuto del Suecia vs. Túnez

Estadísticas en tiempo real del duelo mundialista entre suecos y tunecinos.
Suecia y Túnez se enfrentarán este domingo en el estadio Monterrey por la primera fecha del grupo F del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan con dudas tras una floja preparación y saben que sumar de a tres será fundamental en una zona que comparten con Países Bajos y Japón.
Worldcup | World Cup - World Championship
Sweden
Sistema: 3-4-1-2
Estado:
-
14/06/2026 - 20:00
Tunisia
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Yael Falcon Perez, Argentina
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Sweden
-
04/06Sweden 2 - 2 Greece
Friendlies | Finalizado
-
01/06Norway 3 - 1 Sweden
Friendlies | Finalizado
-
31/03Sweden 3 - 2 Poland
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
-
26/03Ukraine 1 - 3 Sweden
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
-
18/11Sweden 1 - 1 Slovenia
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de Tunisia
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06/06Belgium 5 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
-
01/06Austria 1 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
-
01/04Canada 0 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
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29/03Haiti 0 - 1 Tunisia
Friendlies | Finalizado
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30/12Tanzania 1 - 1 Tunisia
CAF Africa Cup of Nations | Finalizado
Estadísticas generales
Sweden
Tunisia
0
Sin datos
0
Alineaciones
Sweden
- Kristoffer Nordfeldt
- Gustaf Lagerbielke
- Isak Hien
- Victor Lindelöf
- Alexander Bernhardsson
- Jesper Karlström
- Yasin Ayari
- Gabriel Gudmundsson
- Benjamin Nygren
- Viktor Gyökeres
- Alexander Isak
Tunisia
- Abdelmouhib Chamakh
- Yan Valery
- Montassar Talbi
- Omar Rekik
- Amine Ben Hmida
- Rani Khedira
- Ellyes Skhiri
- Anis Ben Slimane
- Hannibal Mejbri
- Ali Abdi
- Elias Saad