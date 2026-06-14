Romario causa polémica por duro comentario a periodista

La respuesta viral de Romario a la periodista que lo entrevistaba.

El exfutbolista brasileño Romario se vio envuelto en una polémica tras sus declaraciones en plena transmisión en vivo luego del empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, en el debut de ambas selecciones por el Grupo C del Mundial 2026.

El hecho ocurrió durante un análisis posterior al encuentro en la plataforma CazéTV, donde Romário compartía mesa con la periodista Fernanda Gentil. En medio de la conversación, Gentil preguntó si el empate "sabía a derrota" para Brasil, considerando el resultado del primer partido. La respuesta del campeón del mundo en 1994 fue inmediata y generó controversia en el estudio:

Fernanda, mirá, empatar en el primer partido de un Mundial contra un equipo como Marruecos, alguien que no sabe mucho de fútbol va a tener ese pensamiento que tú tienes", respondió Romário, en un tono que fue interpretado por muchos como despectivo.

Romario profundizó su análisis

El exdelantero profundizó su análisis al destacar el rendimiento del conjunto africano. "Somos brasileños, pero el equipo marroquí, en mi opinión, jugó mejor, tuvo más técnica y estuvo mejor posicionado. Aun así, por supuesto, tenemos mejores jugadores que Marruecos", añadió.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron un intenso debate en Brasil. Mientras algunos usuarios defendieron la franqueza del exjugador y su análisis deportivo, otros criticaron el tono utilizado en contra de su compañera de transmisión, considerándolo inapropiado y despectivo en un contexto profesional.

El episodio ha reabierto la discusión sobre los límites del análisis en vivo y el respeto entre comentaristas durante coberturas de alto perfil como la Copa del Mundo, donde cada declaración suele amplificarse de inmediato en redes sociales.

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