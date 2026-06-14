 Romario causa polémica por duro comentario a periodista
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Mexico MEX
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South Africa SAO
Finalizado
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Haiti HAI
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12/06 19:00 HS
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Finalizado
Australia AUS
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Finalizado
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
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Finalizado
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14/06 17:00 HS
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44
Germany GER
20/06 14:00 HS
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Curacao CUR
25/06 14:00 HS
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25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
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Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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15/06 10:00 HS
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15/06 16:00 HS
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Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
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22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
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Algeria ALG
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16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
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Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
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17/06 20:00 HS
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Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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23/06 20:00 HS
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D.R. Congo DCR
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Panama PAN
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Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

VIDEO: Romario causa polémica por duro comentario contra periodista

por Oliver Paniagua
romario-habla-mal-de-boca-juniors-octubre-2023.jpg,
romario-habla-mal-de-boca-juniors-octubre-2023.jpg / FOTO:

La respuesta viral de Romario a la periodista que lo entrevistaba.

El exfutbolista brasileño Romario se vio envuelto en una polémica tras sus declaraciones en plena transmisión en vivo luego del empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, en el debut de ambas selecciones por el Grupo C del Mundial 2026.

El hecho ocurrió durante un análisis posterior al encuentro en la plataforma CazéTV, donde Romário compartía mesa con la periodista Fernanda Gentil. En medio de la conversación, Gentil preguntó si el empate "sabía a derrota" para Brasil, considerando el resultado del primer partido. La respuesta del campeón del mundo en 1994 fue inmediata y generó controversia en el estudio:

Fernanda, mirá, empatar en el primer partido de un Mundial contra un equipo como Marruecos, alguien que no sabe mucho de fútbol va a tener ese pensamiento que tú tienes", respondió Romário, en un tono que fue interpretado por muchos como despectivo.

Romario profundizó su análisis

El exdelantero profundizó su análisis al destacar el rendimiento del conjunto africano. "Somos brasileños, pero el equipo marroquí, en mi opinión, jugó mejor, tuvo más técnica y estuvo mejor posicionado. Aun así, por supuesto, tenemos mejores jugadores que Marruecos", añadió.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron un intenso debate en Brasil. Mientras algunos usuarios defendieron la franqueza del exjugador y su análisis deportivo, otros criticaron el tono utilizado en contra de su compañera de transmisión, considerándolo inapropiado y despectivo en un contexto profesional.

El episodio ha reabierto la discusión sobre los límites del análisis en vivo y el respeto entre comentaristas durante coberturas de alto perfil como la Copa del Mundo, donde cada declaración suele amplificarse de inmediato en redes sociales.

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