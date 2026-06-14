 Romário: Vinicius 'el mejor' y Raphinha 'se quedó corto'
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New Zealand NZE
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26/06 21:00 HS
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Romário: Vinicius "fue el mejor" y Raphinha "se quedó corto"

por Agencia EFE
Brasil empató 1-1 contra Marruecos en su debut en el Mundial 2026., EFE
Brasil empató 1-1 contra Marruecos en su debut en el Mundial 2026. / FOTO: EFE

El legendario exgoleador brasileño elogió el desempeño de Vinícius Jr. ante Marruecos y cuestionó el aporte de Raphinha en el estreno mundialista.

El exdelantero Romário, campeón del mundo con Brasil en 1994, afirmó que "Vini Jr. fue el mejor" de su selección en el partido del Mundial entre la Canarinha y Marruecos, y que "Raphinha se quedó corto" y "rindió muy por debajo de lo que es capaz".

En un artículo publicado este domingo en el periódico "O Globo", el Baixinho manifestó su preocupación por el rendimiento colectivo del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, un conjunto que, según él, careció de claridad desde los primeros minutos.

"Creo que todos estamos de acuerdo en que Vini Jr. fue el mejor de Brasil en el campo. No solo marcó el gol, sino que fue el que más intentó ir a por los rivales, sobre todo en la primera parte. Raphinha se quedó corto, rindió muy por debajo de lo que es capaz. Y espero mucho de él en este Mundial", expresó el exgoleador del Barcelona.

El análisis de Romário también apuntó al pizarrón del técnico italiano y criticó la falta de creatividad en la zona medular de Brasil, a la que calificó como una línea "de destrucción y marca", lo que obligó al equipo a abusar del pelotazo largo.

Asimismo, señaló las bandas defensivas como el punto más débil del esquema actual de la selección brasileña. "Nuestro eterno problema en los laterales continúa", manifestó.

"Ibañez prácticamente solo defiende, es un defensor central desplazado. No tiene el instinto para proyectarse. Danilo entró en el segundo tiempo, mejoró un poco, pero la verdad es que no tenemos sustituto para Wesley. En la izquierda, Douglas Santos no comprometió, pero tampoco apareció en el partido", escribió.

Por otro lado, lanzó elogios al planteamiento táctico de Marruecos, que ahogó la salida brasileña en el inicio del partido, lo que derivó en el primer gol del encuentro anotado por el atacante Ismael Saibari.

"No se puede negar que Marruecos fue, en general, bastante superior a Brasil. Tocó bien la pelota, se plantó bien atrás y supo salir jugando y buscando espacios", dijo, y entre los más elogiados por el exfutbolista está el joven mediocampista Ayyoub Bouaddi.

"Este chico Bouaddi me impresionó muchísimo. ¡Cómo juega el muchacho! Apenas 18 años y mucho fútbol. Estaba en todas partes del campo, moviéndose, creando jugadas, desarmando. Si continúa así, este chico llegará lejos", expresó.

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brasil-marruecos-5 -

Romário exigió un cambio de actitud y juego en la Canarinha para el próximo partido contra Haití, que se disputará el viernes 19 de junio, un encuentro en el que considera que Brasil no solo está obligada a ganar, sino a hacerlo "con autoridad" y una buena diferencia de goles.

"El hecho es que en ningún momento dimos la impresión de que íbamos a ganar el partido", señaló. "¡Después del mal debut, será importante no solo mejorar bastante y ganar el partido, sino vencer con autoridad y diferencia de goles! ¡Aún creo!", añadió.

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