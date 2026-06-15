Así está formado el sorprendente plantel de Cabo Verde

¿Quiénes son los jugadores de Cabo Verde que frustraron a España?

Cabo Verde se convirtió en una de las historias más llamativas de la primera jornada del Mundial 2026. El pequeño país africano, con apenas medio millón de habitantes, logró captar la atención del planeta futbol gracias a una actuación que confirmó por qué su clasificación a la Copa del Mundo no fue casualidad.

A diferencia de otras selecciones mundialistas, Cabo Verde no cuenta con grandes estrellas internacionales ni con futbolistas que ocupen portadas en los gigantes de Europa. De hecho, solo dos de sus jugadores militan actualmente en clubes de primer nivel: el defensor Logan Costa, del Villarreal, y el lateral Sidny Cabral, del Benfica.

El resto de la plantilla está distribuida en equipos de perfil mucho más modesto. Hay futbolistas en la segunda división de Turquía, clubes medianos de Portugal, la MLS estadounidense, Chipre, Bulgaria, Finlandia, Irlanda y otras ligas alejadas de los grandes focos mediáticos.

Su principal referente

Su principal referente es Ryan Mendes, capitán de 36 años y máximo goleador histórico de la selección, quien actualmente juega en la segunda categoría del fútbol turco. Junto a él destacan otros veteranos como Vozinha, el experimentado guardameta que a sus 40 años sigue siendo una pieza clave del equipo.

La mayoría de los convocados son descendientes de caboverdianos nacidos en países como Portugal, Francia, Países Bajos o Estados Unidos. Esa diáspora ha sido fundamental para el crecimiento competitivo de una selección que en las últimas décadas pasó de ser una desconocida en África a convertirse en un rival capaz de competir contra selecciones de primer nivel.

Sin nombres rutilantes ni figuras globales, Cabo Verde está demostrando que la organización, el trabajo colectivo y la identidad pueden compensar la falta de estrellas.

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