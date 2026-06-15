 Video registra un balón gigante del Mundial fuera de control
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88:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Uruguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
87
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿De dónde salió? Video registra un balón gigante del Mundial fuera de control

por Oliver Paniagua
Balón gigante del Mundial se vuelve viral tras recorrer varias cuadras., Captura de pantalla video de X.
Balón gigante del Mundial se vuelve viral tras recorrer varias cuadras. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un enorme balón del Mundial tomó vida propia y desató el asombro de conductores.

Lo que comenzó como una noche marcada por intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento en San Salvador, El Salvador, terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas en redes sociales. Un enorme balón inflable del Mundial 2026 se desprendió de su estructura de soporte y recorrió varias cuadras sin control, sorprendiendo a conductores y peatones.

El incidente ocurrió durante la noche del domingo 14 de junio de 2026, cuando las condiciones climáticas adversas afectaron distintos puntos de la capital salvadoreña. Impulsado por el viento, el balón gigante comenzó a desplazarse a gran velocidad por las calles, generando momentos de incertidumbre entre quienes transitaban por el sector.

Varios testigos captaron el momento en video y compartieron las imágenes en redes sociales. En las grabaciones se observa cómo la enorme esfera avanza por las vías mientras automovilistas reducen la velocidad para evitar cualquier percance. Algunos conductores incluso tuvieron que maniobrar con precaución ante la inesperada presencia del objeto en plena calle.

No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales 

Las imágenes rápidamente se viralizaron y dieron paso a todo tipo de comentarios. Muchos usuarios compararon la escena con una jugada propia de un partido de futbol, mientras otros bromearon asegurando que el balón parecía tener vida propia recorriendo la ciudad.

A pesar de lo aparatoso del incidente y de la preocupación inicial que generó entre algunos ciudadanos, las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños materiales. El hecho quedó únicamente como una curiosa anécdota provocada por las condiciones climáticas.

La combinación de lluvia, viento y un enorme balón recorriendo las calles convirtió el episodio en uno de los videos más compartidos de las últimas horas en El Salvador y en otros países de la región. Lo que debía ser una simple estructura publicitaria terminó protagonizando una escena tan insólita como viral, captando la atención de miles de usuarios dentro y fuera del país.

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