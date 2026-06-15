Video registra un balón gigante del Mundial fuera de control

Un enorme balón del Mundial tomó vida propia y desató el asombro de conductores.

Lo que comenzó como una noche marcada por intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento en San Salvador, El Salvador, terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas en redes sociales. Un enorme balón inflable del Mundial 2026 se desprendió de su estructura de soporte y recorrió varias cuadras sin control, sorprendiendo a conductores y peatones.

El incidente ocurrió durante la noche del domingo 14 de junio de 2026, cuando las condiciones climáticas adversas afectaron distintos puntos de la capital salvadoreña. Impulsado por el viento, el balón gigante comenzó a desplazarse a gran velocidad por las calles, generando momentos de incertidumbre entre quienes transitaban por el sector.

Varios testigos captaron el momento en video y compartieron las imágenes en redes sociales. En las grabaciones se observa cómo la enorme esfera avanza por las vías mientras automovilistas reducen la velocidad para evitar cualquier percance. Algunos conductores incluso tuvieron que maniobrar con precaución ante la inesperada presencia del objeto en plena calle.

No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales

Las imágenes rápidamente se viralizaron y dieron paso a todo tipo de comentarios. Muchos usuarios compararon la escena con una jugada propia de un partido de futbol, mientras otros bromearon asegurando que el balón parecía tener vida propia recorriendo la ciudad.

A pesar de lo aparatoso del incidente y de la preocupación inicial que generó entre algunos ciudadanos, las autoridades no reportaron personas lesionadas ni daños materiales. El hecho quedó únicamente como una curiosa anécdota provocada por las condiciones climáticas.

La combinación de lluvia, viento y un enorme balón recorriendo las calles convirtió el episodio en uno de los videos más compartidos de las últimas horas en El Salvador y en otros países de la región. Lo que debía ser una simple estructura publicitaria terminó protagonizando una escena tan insólita como viral, captando la atención de miles de usuarios dentro y fuera del país.

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