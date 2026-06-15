 Colombia se alista para su debut mundialista
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Uruguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
69
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Colombia se alista para su debut mundialista

por Oscar Coronado
Etapa de entreno de la selección de Colombia en Guadalajara
Etapa de entreno de la selección de Colombia en Guadalajara / FOTO: EFE

El seleccionador argentino Néstor Lorenzo pidió enfocarse en ejercicios de posesión del balón y rotaciones.

La selección de Colombia tuvo este lunes su último entrenamiento en Guadalajara con plantel completo y disponible antes de partir a Ciudad de México para su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán el próximo miércoles.

El conjunto sudamericano realizó una práctica matutina en la que los 26 jugadores se ejercitaron a la par. El seleccionador argentino Néstor Lorenzo pidió enfocarse en ejercicios de posesión del balón y rotaciones.

El grupo de guardametas trabajó ya sin la ayuda del joven portero mexicano Cruz Martínez, de la cantera del Atlas, que contribuyó como ‘sparring’ en los últimos días. Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero se ejercitaron en tiros de corta distancia y ejercicios de reacción.

La selección afina detalles para el partido del miércoles contra Uzbekistán, el primero que disputarán en la fase de grupos como parte del sector K, en el que el conjunto sudamericano parte como favorito.

El combinado cafetero partirá de su hotel más tarde al aeropuerto de Guadalajara para el vuelo programado a las 18:00 horas locales con rumbo hacia Ciudad de México.

El martes el seleccionado tiene programada una práctica abierta a medios de comunicación y ofrecerán una conferencia de prensa previa al encuentro.

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Campamento en Guadalajara

El jueves el equipo regresará a su campamento base en Guadalajara para su preparación al segundo partido del grupo contra República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, el 23 de junio.

Para cerrar la fase de grupos, en su séptima aventura mundialista, Colombia se enfrentará al Portugal de Cristiano Ronaldo, en lo que en el papel parece será el partido más difícil para los sudamericanos.

Colombia, decimocuarto lugar de la FIFA, quiere mejorar la clasificación a cuartos de final lograda en Brasil 2014 con una delantera con figuras como Luis Díaz, del Bayern Múnich, Juan Camilo Hernández, del Real Betis, además del capitán y líder creativo James Rodríguez quien vive su segunda Copa del Mundo.

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*Información EFE.

Etiquetas
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