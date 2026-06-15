Debut mundialista de Irán deja una imagen para la historia

Irán sorprende al mundo en su debut y deja una postal que nadie esperaba.

El debut de Irán en la Copa del Mundo ante Nueva Zelanda dejó una de las postales más comentadas de la jornada, marcada por la diferencia en la forma en que ambas selecciones afrontaron la ceremonia previa al inicio del partido.

Por un lado, Nueva Zelanda mantuvo el protocolo habitual del torneo y realizó la fotografía oficial únicamente con los once jugadores titulares antes del pitazo inicial, tal como es costumbre en las competencias organizadas por la FIFA.

En contraste, la selección de Irán protagonizó una escena distinta tras la entonación del himno nacional. Una vez finalizada la ceremonia, el equipo se agrupó en el terreno de juego con la totalidad de sus convocados, incluidos titulares y suplentes, para una imagen colectiva que captó rápidamente la atención de las cámaras y la transmisión internacional.

Aunque no hubo una explicación oficial por parte del cuerpo técnico o los jugadores, la escena fue interpretada por algunos como un posible gesto de unidad del grupo en un contexto de la coyuntura internacional.

FIFA cambió la ceremonia de los himnos

La FIFA implementó desde el inicio de esta edición del Mundial un cambio en la ceremonia de los himnos previos a cada partido. La modificación establece que los 26 jugadores convocados de cada selección ingresen juntos al campo para entonar el himno nacional.

Con esta medida, la organización busca que todos los integrantes de cada plantel participen de uno de los momentos más simbólicos del fútbol internacional, reforzando el carácter colectivo de la ceremonia previa al inicio de los encuentros.

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