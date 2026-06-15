 Inés García enfrenta críticas tras el partido de Lamine Yamal
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
87
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
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D.R. Congo DCR
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Colombia COL
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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Colombia COL
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
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Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
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23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Panama PAN
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Universo Futbol

¿Distracción fuera de la cancha? Inés García recibe críticas tras partido de Lamine Yamal

por Sandy Sandoval
Inés García y Lamine Yamal, Redes sociales
Inés García y Lamine Yamal / FOTO: Redes sociales

¿Nueva polémica para Lamine Yamal? Tras el empate de España, las redes sociales estallaron con comentarios sobre Inés García, la influencer que apareció apoyando a la Roja y que muchos aficionados no tardaron en relacionar con el resultado.

El empate 0-0 entre España y Cabo Verde en su debut dejó sensaciones encontradas entre los aficionados españoles. Aunque la selección dominó gran parte del encuentro, la falta de contundencia ofensiva provocó críticas hacia varios jugadores, entre ellos la joven estrella Lamine Yamal.

Sin embargo, como suele ocurrir en el futbol moderno, parte de la conversación se trasladó rápidamente fuera de la cancha. En redes sociales, algunos usuarios comenzaron a señalar a Inés García, la influencer española que ha sido relacionada sentimentalmente con el futbolista del FC Barcelona.

La joven compartió imágenes desde Estados Unidos luciendo una camiseta inspirada en la selección española, lo que llamó la atención de miles de seguidores pocas horas antes del partido.

¿Quién es Inés García?

Inés García es una influencer española que ha ganado popularidad en plataformas como Instagram y TikTok gracias a sus publicaciones sobre moda, estilo de vida y viajes.

Durante las últimas semanas su nombre ha cobrado relevancia en la prensa deportiva y de entretenimiento debido a los rumores sobre una posible relación con Lamine Yamal. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente un noviazgo, sus apariciones y publicaciones han generado constantes especulaciones entre los seguidores del futbolista.

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Inés García - Redes sociales

En una de sus historias más recientes, Inés apareció vistiendo una camiseta de España mientras se encontraba en Estados Unidos siguiendo de cerca la fiesta futbolera, imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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Inés García - Redes sociales

Las críticas tras el empate

Luego del empate sin goles, algunos aficionados expresaron su frustración en redes sociales y comenzaron a bromear con que Yamal estaba más pendiente de su vida sentimental que del partido.

Los comentarios incluyeron memes y publicaciones que responsabilizaban, sin fundamento alguno, a Inés García por el discreto rendimiento del joven delantero.

Otros usuarios, sin embargo, defendieron tanto al futbolista como a la influencer, señalando que el resultado fue consecuencia de factores deportivos y no de cuestiones personales.

"España no empató por Inés García", escribieron varios seguidores que consideraron injustas las críticas dirigidas hacia la joven creadora de contenido.

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Ines Garcia y Lamine Yamel - Redes sociales

Lamine Yamal sigue siendo la gran esperanza de España

A pesar de no haber logrado marcar diferencias en este encuentro, Lamine Yamal continúa siendo una de las principales figuras de la selección española y uno de los futbolistas más prometedores del panorama internacional.

Con apenas 18 años, el extremo llega a esta fiesta futbolera como una de las grandes estrellas de la nueva generación española y uno de los jugadores más observados por aficionados y medios de comunicación.

España tendrá ahora la oportunidad de dejar atrás el empate en su próximo compromiso, mientras Yamal buscará responder dentro del terreno de juego a las expectativas que genera su talento.

Entre el futbol y las redes sociales

El caso vuelve a demostrar cómo la vida personal de los futbolistas puede convertirse en tema de debate cada vez que los resultados no acompañan.

Mientras España se prepara para su siguiente partido, Inés García continúa compartiendo contenido desde Estados Unidos, ajena a la polémica que surgió tras el empate de la Roja y que volvió a colocar su nombre entre las tendencias en redes sociales.

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