 El jugador de Cabo Verde que fue reclutado por LinkedIn
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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18/06 19:00 HS
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Medio Tiempo
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El jugador de Cabo Verde que fue reclutado por LinkedIn

por Oliver Paniagua
Roberto “Pico” Lopes., FIFA
Roberto “Pico” Lopes. / FOTO: FIFA

El defensor de Cabo Verde que llegó a la Copa del Mundo tras ser contactado por LinkedIn.

Roberto "Pico" Lopes es uno de los nombres menos mediáticos del plantel de Cabo Verde en la Copa del Mundo, pero su historia se ha convertido en una de las más llamativas del torneo, especialmente tras el debut de su selección ante España en el Grupo H, donde lograron un empate que sorprendió al entorno internacional.

El defensor central, nacido en Irlanda y formado en el futbol europeo (no profesional), llegó al combinado africano de una forma poco convencional: tras ser contactado por la federación a través de LinkedIn.

En un primer momento, Lopes ignoró el mensaje. El aviso estaba escrito en portugués y, al tratarse de una red social profesional, pensó que era spam. Sin darle mayor importancia, dejó pasar la notificación.

Meses después, recibió un segundo intento de contacto, esta vez en inglés. Intrigado, revisó el mensaje original con ayuda de un traductor y descubrió que no se trataba de una broma, sino de una propuesta formal para representar a Cabo Verde en el proyecto rumbo a la Copa del Mundo.

Tras confirmar la autenticidad del ofrecimiento, inició los trámites para cambiar de federación y quedó elegible para el combinado africano, con el que debutó en 2019.

Pieza importante de Cabo Verde

Desde entonces, se consolidó como una pieza importante de un equipo que ha crecido de forma acelerada en el contexto internacional y que ahora compite en la fase de grupos del torneo más importante del fútbol mundial.

El caso de Cabo Verde ha llamado la atención en el Grupo H, especialmente después de su estreno ante España, uno de los grandes favoritos del certamen, en un partido que terminó igualado y que reforzó la idea de que el equipo africano no llegó como simple invitado.

Lopes, lejos del brillo mediático de otras figuras, representa la globalización del fútbol moderno: un jugador reclutado por un mensaje digital que hoy compite en el escenario más grande del planeta.

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