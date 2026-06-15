El jugador de Cabo Verde que fue reclutado por LinkedIn

El defensor de Cabo Verde que llegó a la Copa del Mundo tras ser contactado por LinkedIn.

Roberto "Pico" Lopes es uno de los nombres menos mediáticos del plantel de Cabo Verde en la Copa del Mundo, pero su historia se ha convertido en una de las más llamativas del torneo, especialmente tras el debut de su selección ante España en el Grupo H, donde lograron un empate que sorprendió al entorno internacional.

El defensor central, nacido en Irlanda y formado en el futbol europeo (no profesional), llegó al combinado africano de una forma poco convencional: tras ser contactado por la federación a través de LinkedIn.

En un primer momento, Lopes ignoró el mensaje. El aviso estaba escrito en portugués y, al tratarse de una red social profesional, pensó que era spam. Sin darle mayor importancia, dejó pasar la notificación.

Meses después, recibió un segundo intento de contacto, esta vez en inglés. Intrigado, revisó el mensaje original con ayuda de un traductor y descubrió que no se trataba de una broma, sino de una propuesta formal para representar a Cabo Verde en el proyecto rumbo a la Copa del Mundo.

Tras confirmar la autenticidad del ofrecimiento, inició los trámites para cambiar de federación y quedó elegible para el combinado africano, con el que debutó en 2019.

Pieza importante de Cabo Verde

Desde entonces, se consolidó como una pieza importante de un equipo que ha crecido de forma acelerada en el contexto internacional y que ahora compite en la fase de grupos del torneo más importante del fútbol mundial.

El caso de Cabo Verde ha llamado la atención en el Grupo H, especialmente después de su estreno ante España, uno de los grandes favoritos del certamen, en un partido que terminó igualado y que reforzó la idea de que el equipo africano no llegó como simple invitado.

Lopes, lejos del brillo mediático de otras figuras, representa la globalización del fútbol moderno: un jugador reclutado por un mensaje digital que hoy compite en el escenario más grande del planeta.

Etiquetas