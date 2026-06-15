"El Pescadito" Ruiz aparece en el Uruguay vs. Arabia Saudita

Esta es la postal de Carlos "El Pescadito" Ruiz en el Uruguay vs. Arabia Saudita.

Carlos "El Pescadito" Ruiz, máximo referente del futbol guatemalteco, volvió a ser protagonista fuera de la cancha al ser visto en las gradas del partido entre Uruguay y Arabia Saudita, correspondiente al Grupo H, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fue el propio exdelantero quien, a través de sus redes sociales, confirmó su presencia como espectador del encuentro, compartiendo imágenes desde el estadio donde siguió el duelo entre charrúas y asiáticos.

Carlos

La huella de Carlos "El Pescadito" Ruiz

Ruiz es una de las máximas leyendas del futbol centroamericano y durante años fue el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas de la FIFA. Su registro se mantuvo en solitario durante mucho tiempo hasta ser superado recientemente por el portugués Cristiano Ronaldo.

El atacante guatemalteco dejó una huella importante en su paso por la selección nacional, con 39 goles en 47 partidos disputados, además de participar en cinco procesos eliminatorios rumbo a las Copas del Mundo (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018). Sin embargo, nunca logró disputar una Copa del Mundo, ya que Guatemala no consiguió la clasificación en ninguna de esas campañas.

Su presencia en el estadio generó reacciones entre aficionados, especialmente guatemaltecos, que recordaron con nostalgia su trayectoria y lo que representó para el futbol del país.

Momentos de tensión

En paralelo, el partido entre Uruguay y Arabia Saudita vivía un momento de tensión, con el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa cayendo parcialmente 1-0 tras un gol de Abdulelah Al-Amri en el cierre del primer tiempo.

Mientras el encuentro se desarrollaba bajo alta expectativa, la imagen de Carlos Ruiz en las gradas añadió un componente simbólico para el fútbol centroamericano en una jornada de alto impacto internacional.

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