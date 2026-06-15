 "El Pescadito" Ruiz aparece en el Uruguay vs. Arabia Saudita
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medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Spain
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Medio Tiempo
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

"El Pescadito" Ruiz aparece en el Uruguay vs. Arabia Saudita y revive la nostalgia chapina

por Oliver Paniagua
Carlos Ruiz, máximo goleador de la Selección de Guatemala - Getty Images
Carlos Ruiz, máximo goleador de la Selección de Guatemala / FOTO: Getty Images

Esta es la postal de Carlos "El Pescadito" Ruiz en el Uruguay vs. Arabia Saudita.

Carlos "El Pescadito" Ruiz, máximo referente del futbol guatemalteco, volvió a ser protagonista fuera de la cancha al ser visto en las gradas del partido entre Uruguay y Arabia Saudita, correspondiente al Grupo H, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fue el propio exdelantero quien, a través de sus redes sociales, confirmó su presencia como espectador del encuentro, compartiendo imágenes desde el estadio donde siguió el duelo entre charrúas y asiáticos.

Foto embed
Carlos

La huella de Carlos "El Pescadito" Ruiz

Ruiz es una de las máximas leyendas del futbol centroamericano y durante años fue el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas de la FIFA. Su registro se mantuvo en solitario durante mucho tiempo hasta ser superado recientemente por el portugués Cristiano Ronaldo.

El atacante guatemalteco dejó una huella importante en su paso por la selección nacional, con 39 goles en 47 partidos disputados, además de participar en cinco procesos eliminatorios rumbo a las Copas del Mundo (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018). Sin embargo, nunca logró disputar una Copa del Mundo, ya que Guatemala no consiguió la clasificación en ninguna de esas campañas.

Su presencia en el estadio generó reacciones entre aficionados, especialmente guatemaltecos, que recordaron con nostalgia su trayectoria y lo que representó para el futbol del país.

Momentos de tensión

En paralelo, el partido entre Uruguay y Arabia Saudita vivía un momento de tensión, con el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa cayendo parcialmente 1-0 tras un gol de Abdulelah Al-Amri en el cierre del primer tiempo.

Mientras el encuentro se desarrollaba bajo alta expectativa, la imagen de Carlos Ruiz en las gradas añadió un componente simbólico para el fútbol centroamericano en una jornada de alto impacto internacional.

Etiquetas
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