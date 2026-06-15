Kylian Mbappé se acerca al récord de goles mundialistas

Mbappé amenaza el legado de Messi y va por el récord histórico.

Kylian Mbappé continúa ampliando su legado en el futbol mundial y se encuentra muy cerca de una de las marcas más prestigiosas de la historia de las Copas del Mundo: el récord de goles en el torneo.

El delantero francés irrumpió en la élite con apenas 16 años en el Mónaco, en 2015, y en poco tiempo se consolidó como una de las grandes figuras del futtbol europeo. Su crecimiento fue tan acelerado que apenas dos años después ya formaba parte de la selección absoluta de Francia con miras al Mundial de Rusia 2018.

En aquella edición, Mbappé fue clave en la conquista del título. Anotó cuatro goles, incluido uno en la final ante Croacia, y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del campeonato. Con 19 años, también hizo historia al convertirse en el goleador francés más joven en un Mundial y en uno de los pocos adolescentes en marcar en una final, junto a Pelé.

Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, ya como estrella consolidada, firmó una actuación memorable con ocho goles. Su triplete en la final ante Argentina lo convirtió en el segundo jugador en la historia en lograrlo en una final mundialista, aunque Francia no logró el título. Aun así, se quedó con la Bota de Oro del torneo.

A un gol de Messi

En total, Mbappé acumula 12 goles en Copas del Mundo, quedando a solo cuatro del récord histórico de Miroslav Klose, quien lidera la tabla con 16 anotaciones. Además, está a un tanto de igualar a Lionel Messi y Just Fontaine (13), mientras que Gerd Müller (14) y Ronaldo Nazário (15) también figuran en su camino.

En su tercera participación mundialista, el atacante del Real Madrid iniciará su recorrido ante Senegal, antes de medirse con Noruega e Irak en la fase de grupos. Un escenario exigente, pero también una nueva oportunidad para seguir acercándose a la cima de los goleadores históricos del torneo.

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