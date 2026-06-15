EN VIVO: Minuto a minuto del Arabia Saudita vs. Uruguay

Te presentamos las estadística del duelo mundialista entre saudíes y uruguayos.

Arabia Saudí protagonizó una de las grandes sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 cuando abrió su campaña derrotando a la eventual campeona Argentina, por marcador de 2-1. En esta edición buscarán el mismo resultado ante otra potencia sudamericana, Uruguay.

Con Herve Renard al mando, Arabia Saudí terminó en la cima del grupo B en la cuarta ronda de las eliminatorias de la AFC para conseguir su tercera participación consecutiva en el torneo global. Mientras que el técnico veterano Marcelo Bielsa guió a Uruguay al cuarto puesto de las eliminatorias de Conmebol para obtener la quinta participación consecutiva.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Saudi Arabia Sistema: No disponible Estado: - Uruguay Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Maurizio Mariani, Italy Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Saudi Arabia 10/06 Saudi Arabia 0 - 0 Senegal

Friendlies | Finalizado

06/06 Puerto Rico 0 - 3 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado

31/05 Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado

31/05 Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado

31/03 Serbia 2 - 1 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado Últimos de Uruguay 31/03 Algeria 0 - 0 Uruguay

Friendlies | Finalizado

27/03 England 1 - 1 Uruguay

Friendlies | Finalizado

19/11 USA 5 - 1 Uruguay

Friendlies | Finalizado

16/11 Mexico 0 - 0 Uruguay

Friendlies | Finalizado

13/10 Uzbekistan 1 - 2 Uruguay

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Saudi Arabia Uruguay 0 Sin datos 0 Alineaciones Saudi Arabia Saudi Arabia Sin alineación disponible. Uruguay Uruguay Sin alineación disponible.

Etiquetas