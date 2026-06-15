 EN VIVO: Minuto a minuto del Arabia Saudita vs. Uruguay
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01 Belgium Belgium Egypt Egypt 01
88:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Uruguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
88
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del duelo Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026
Minuto a minuto del duelo Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026 / FOTO: EU Digital

Te presentamos las estadística del duelo mundialista entre saudíes y uruguayos.

Arabia Saudí protagonizó una de las grandes sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 cuando abrió su campaña derrotando a la eventual campeona Argentina, por marcador de 2-1. En esta edición buscarán el mismo resultado ante otra potencia sudamericana, Uruguay.

Con Herve Renard al mando, Arabia Saudí terminó en la cima del grupo B en la cuarta ronda de las eliminatorias de la AFC para conseguir su tercera participación consecutiva en el torneo global. Mientras que el técnico veterano Marcelo Bielsa guió a Uruguay al cuarto puesto de las eliminatorias de Conmebol para obtener la quinta participación consecutiva.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Saudi Arabia
Sistema: No disponible
Estado:
-
15/06/2026 - 16:00
Uruguay
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Maurizio Mariani, Italy

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Saudi Arabia

  • 10/06
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia 0 - 0 Senegal
    Friendlies | Finalizado
  • 06/06
    Puerto Rico
    Puerto Rico 0 - 3 Saudi Arabia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Ecuador
    Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Ecuador
    Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Serbia
    Serbia 2 - 1 Saudi Arabia
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Uruguay

  • 31/03
    Algeria
    Algeria 0 - 0 Uruguay
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    England
    England 1 - 1 Uruguay
    Friendlies | Finalizado
  • 19/11
    USA
    USA 5 - 1 Uruguay
    Friendlies | Finalizado
  • 16/11
    Mexico
    Mexico 0 - 0 Uruguay
    Friendlies | Finalizado
  • 13/10
    Uzbekistan
    Uzbekistan 1 - 2 Uruguay
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Saudi Arabia
Uruguay
0
Sin datos
0

Alineaciones

Saudi Arabia
  • Sin alineación disponible.
Uruguay
  • Sin alineación disponible.
Etiquetas
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