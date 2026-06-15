EN VIVO: Minuto a minuto del Arabia Saudita vs. Uruguay

Te presentamos las estadística del duelo mundialista entre saudíes y uruguayos.
Arabia Saudí protagonizó una de las grandes sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 cuando abrió su campaña derrotando a la eventual campeona Argentina, por marcador de 2-1. En esta edición buscarán el mismo resultado ante otra potencia sudamericana, Uruguay.
Con Herve Renard al mando, Arabia Saudí terminó en la cima del grupo B en la cuarta ronda de las eliminatorias de la AFC para conseguir su tercera participación consecutiva en el torneo global. Mientras que el técnico veterano Marcelo Bielsa guió a Uruguay al cuarto puesto de las eliminatorias de Conmebol para obtener la quinta participación consecutiva.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Saudi Arabia
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10/06Saudi Arabia 0 - 0 Senegal
Friendlies | Finalizado
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06/06Puerto Rico 0 - 3 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
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31/05Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
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31/05Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
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31/03Serbia 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Uruguay
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31/03Algeria 0 - 0 Uruguay
Friendlies | Finalizado
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27/03England 1 - 1 Uruguay
Friendlies | Finalizado
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19/11USA 5 - 1 Uruguay
Friendlies | Finalizado
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16/11Mexico 0 - 0 Uruguay
Friendlies | Finalizado
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13/10Uzbekistan 1 - 2 Uruguay
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
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