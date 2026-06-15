Vozinha se vuelve un fenómeno global

Vozinha imita el fenómeno de Tim Payne y se dispara a millones de seguidores en Instagram.

Vozinha, el experimentado portero de Cabo Verde, se convirtió en una de las grandes figuras del máximo torneo del futbol tras su brillante actuación en el empate sin goles frente a España, uno de los resultados más impactantes de la jornada. Con 40 años y una carrera forjada lejos de los grandes focos del deporte, el guardameta fue clave para sostener a su selección en un partido de máxima exigencia.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Desde el primer minuto, el conjunto europeo dominó la posesión y generó múltiples ocasiones claras, pero se encontró una y otra vez con la resistencia del arquero caboverdiano. Vozinha firmó varias intervenciones decisivas que mantuvieron su portería en cero y permitieron a su equipo sumar un punto histórico en su estreno en el torneo.

Vozinha revive el fenómeno de Tim Payne

La repercusión de su actuación no tardó en explotar en redes sociales. En cuestión de horas, el portero pasó de tener alrededor de 50 mil seguidores a superar los 2 millones en Instagram, convirtiéndose en un fenómeno viral global. Su nombre se posicionó entre las principales tendencias del día, impulsado por miles de usuarios que destacaron su desempeño ante una de las selecciones favoritas del certamen.

El fenómeno fue comparado con el caso de Tim Payne, el defensor neozelandés que en su momento se volvió viral tras un curioso episodio en redes sociales que lo llevó de unos pocos miles de seguidores a varios millones en cuestión de días. Sin embargo, lo de Vozinha tuvo un contexto distinto: una actuación deportiva de alto nivel en un partido de máxima exigencia, lo que amplificó aún más su impacto mediático.

Tras el encuentro, el arquero no ocultó su emoción y destacó el esfuerzo colectivo del equipo. "Trabajamos para este momento. Hicimos un gran esfuerzo. Estamos muy felices con este resultado", expresó, visiblemente emocionado.

Cabo Verde, con un plantel sin grandes figuras internacionales, encontró en su arquero al héroe inesperado de la jornada, en una noche que ya quedó grabada en la historia del fútbol del país.

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