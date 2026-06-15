 Vozinha se vuelve un fenómeno global
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01 Saudi Arabia Saudi Arabia Uruguay Uruguay 00
71:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Uruguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
69
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Vozinha se vuelve fenómeno global tras una actuación histórica ante España

por Oliver Paniagua
Vozinha revive el fenómeno de Tim Payne., Redes sociales.
Vozinha revive el fenómeno de Tim Payne. / FOTO: Redes sociales.

Vozinha imita el fenómeno de Tim Payne y se dispara a millones de seguidores en Instagram.

Vozinha, el experimentado portero de Cabo Verde, se convirtió en una de las grandes figuras del máximo torneo del futbol tras su brillante actuación en el empate sin goles frente a España, uno de los resultados más impactantes de la jornada. Con 40 años y una carrera forjada lejos de los grandes focos del deporte, el guardameta fue clave para sostener a su selección en un partido de máxima exigencia.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Desde el primer minuto, el conjunto europeo dominó la posesión y generó múltiples ocasiones claras, pero se encontró una y otra vez con la resistencia del arquero caboverdiano. Vozinha firmó varias intervenciones decisivas que mantuvieron su portería en cero y permitieron a su equipo sumar un punto histórico en su estreno en el torneo.

Vozinha revive el fenómeno de Tim Payne

La repercusión de su actuación no tardó en explotar en redes sociales. En cuestión de horas, el portero pasó de tener alrededor de 50 mil seguidores a superar los 2 millones en Instagram, convirtiéndose en un fenómeno viral global. Su nombre se posicionó entre las principales tendencias del día, impulsado por miles de usuarios que destacaron su desempeño ante una de las selecciones favoritas del certamen.

El fenómeno fue comparado con el caso de Tim Payne, el defensor neozelandés que en su momento se volvió viral tras un curioso episodio en redes sociales que lo llevó de unos pocos miles de seguidores a varios millones en cuestión de días. Sin embargo, lo de Vozinha tuvo un contexto distinto: una actuación deportiva de alto nivel en un partido de máxima exigencia, lo que amplificó aún más su impacto mediático.

Tras el encuentro, el arquero no ocultó su emoción y destacó el esfuerzo colectivo del equipo. "Trabajamos para este momento. Hicimos un gran esfuerzo. Estamos muy felices con este resultado", expresó, visiblemente emocionado.

Cabo Verde, con un plantel sin grandes figuras internacionales, encontró en su arquero al héroe inesperado de la jornada, en una noche que ya quedó grabada en la historia del fútbol del país.

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