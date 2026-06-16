 Arrestan a hombre por usar dron en actividades del Mundial
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
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Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Arrestan a hombre por operar un dron cerca de actividades del Mundial

por Christoper Chang
Arrestan a hombre por operar un dron cerca de actividades del Mundial en Atlanta - EFE
Arrestan a hombre por operar un dron cerca de actividades del Mundial en Atlanta / FOTO: Agencia EFE

Tras su arresto por operar un dron en una zona restringida, las autoridades confirmaron que el hombre había sido deportado dos veces y tenía antecedentes penales.

Las autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a Lorenzo Rojas-Martínez, un inmigrante ilegal de 37 años, tras ser sorprendido operando un dron en una zona con restricciones temporales de vuelo establecidas alrededor del FIFA Fan Festival en Atlanta. La información fue confirmada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que mantiene estrictas medidas de seguridad en torno a las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA.

Según el reporte oficial, Rojas-Martínez fue localizado en un estacionamiento cercano al Parque Olímpico, donde se desarrolla el festival para aficionados. Las autoridades indicaron que el hombre intentaba captar imágenes de un evento mediante el uso de un dron, pese a las prohibiciones vigentes en el área. Tras su detención, los agentes procedieron a verificar su situación migratoria y sus antecedentes.

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Mercedes-Benz Stadium, casa del Atlanta United de la MLS y Atlanta Falcons de la NFL - Mercedes-Benz Stadium

FBI actúa contra operador de dron en zona protegida de la Copa Mundial

La investigación reveló que el detenido contaba con un historial de dos deportaciones previas de territorio estadounidense. Además, las autoridades señalaron que posee antecedentes penales relacionados con la distribución de cocaína, un factor que incrementó el interés de las agencias federales en el caso. El incidente se produce en medio de un amplio operativo de seguridad destinado a proteger a los asistentes y garantizar el cumplimiento de las regulaciones aéreas temporales.

El FBI de Atlanta informó también que durante el fin de semana fueron confiscados 15 drones que operaban en violación de las restricciones establecidas para los eventos mundialistas en el área metropolitana. Las autoridades advirtieron que quienes incumplan estas disposiciones pueden enfrentarse a sanciones severas, incluidas multas de hasta 100.000 dólares, la confiscación de los equipos utilizados y posibles cargos penales.

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