Arrestan a hombre por usar dron en actividades del Mundial

Tras su arresto por operar un dron en una zona restringida, las autoridades confirmaron que el hombre había sido deportado dos veces y tenía antecedentes penales.

Las autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a Lorenzo Rojas-Martínez, un inmigrante ilegal de 37 años, tras ser sorprendido operando un dron en una zona con restricciones temporales de vuelo establecidas alrededor del FIFA Fan Festival en Atlanta. La información fue confirmada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que mantiene estrictas medidas de seguridad en torno a las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA.

Según el reporte oficial, Rojas-Martínez fue localizado en un estacionamiento cercano al Parque Olímpico, donde se desarrolla el festival para aficionados. Las autoridades indicaron que el hombre intentaba captar imágenes de un evento mediante el uso de un dron, pese a las prohibiciones vigentes en el área. Tras su detención, los agentes procedieron a verificar su situación migratoria y sus antecedentes.

Mercedes-Benz Stadium, casa del Atlanta United de la MLS y Atlanta Falcons de la NFL - Mercedes-Benz Stadium

FBI actúa contra operador de dron en zona protegida de la Copa Mundial

La investigación reveló que el detenido contaba con un historial de dos deportaciones previas de territorio estadounidense. Además, las autoridades señalaron que posee antecedentes penales relacionados con la distribución de cocaína, un factor que incrementó el interés de las agencias federales en el caso. El incidente se produce en medio de un amplio operativo de seguridad destinado a proteger a los asistentes y garantizar el cumplimiento de las regulaciones aéreas temporales.

El FBI de Atlanta informó también que durante el fin de semana fueron confiscados 15 drones que operaban en violación de las restricciones establecidas para los eventos mundialistas en el área metropolitana. Las autoridades advirtieron que quienes incumplan estas disposiciones pueden enfrentarse a sanciones severas, incluidas multas de hasta 100.000 dólares, la confiscación de los equipos utilizados y posibles cargos penales.

Etiquetas