Caniggia Apoya a Argentina en el Mundial 2026

Claudio Caniggia compartió una emotiva fotografía de su época como seleccionado argentino acompañada de un contundente mensaje de aliento que rápidamente despertó la nostalgia y el entusiasmo de los aficionados.

Claudio Paul Caniggia, uno de los futbolistas más emblemáticos que ha vestido la camiseta argentina, compartió en sus historias de Instagram una fotografía de su etapa como seleccionado nacional acompañada de una breve pero poderosa frase: "¡Vamos Selección!".

La publicación rápidamente llamó la atención de los aficionados, quienes no tardaron en compartir la imagen en distintas plataformas sociales como una muestra de apoyo de una de las grandes leyendas del futbol argentino.

Claudio Caniggia Selección de Argentina - Redes sociales

Un ídolo que marcó una época

La imagen publicada por Caniggia muestra una fotografía de sus años como jugador de Argentina, vistiendo la tradicional camiseta albiceleste y evocando una de las épocas más recordadas por los aficionados.

A sus 58 años, el exdelantero continúa siendo una figura muy querida por los seguidores del combinado sudamericano gracias a sus actuaciones memorables en la década de los noventa.

Su velocidad, habilidad y capacidad para aparecer en momentos decisivos lo convirtieron en uno de los futbolistas más importantes de su generación.

Para muchos argentinos, el nombre de Caniggia está ligado a algunas de las páginas más emocionantes de la historia de la selección nacional.

El gol que quedó para siempre en la memoria

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió durante el Mundial de Italia 1990.

En los octavos de final, Argentina enfrentó a Brasil en uno de los clásicos más intensos de la competencia. Cuando parecía que los brasileños tenían el control del encuentro, Diego Armando Maradona protagonizó una extraordinaria jugada individual y asistió a Caniggia, quien definió con precisión para marcar el único gol del partido.

Aquella anotación eliminó a Brasil y se convirtió en una de las jugadas más emblemáticas en la historia de los mundiales.

Desde entonces, Caniggia pasó a formar parte del grupo de héroes deportivos que marcaron generaciones de aficionados argentinos.

A lo largo de su carrera internacional, Claudio Caniggia disputó tres Copas del Mundo con Argentina: México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

Además, fue una pieza importante en varias ediciones de la Copa América y compartió vestuario con figuras legendarias como Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea.

Su trayectoria también incluyó pasos por importantes clubes de Europa como Hellas Verona, Atalanta, Roma, Benfica, Dundee y Rangers, entre otros.

Pese al paso de los años, continúa siendo una referencia obligada cuando se habla de los grandes atacantes que ha tenido Argentina.

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