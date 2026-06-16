 Caniggia Apoya a Argentina en el Mundial 2026
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
32
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Caniggia reaparece con emotiva publicación para alentar a Argentina en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Claudio Caniggia Selección de Argentina, Redes sociales
Claudio Caniggia Selección de Argentina / FOTO: Redes sociales

Claudio Caniggia compartió una emotiva fotografía de su época como seleccionado argentino acompañada de un contundente mensaje de aliento que rápidamente despertó la nostalgia y el entusiasmo de los aficionados.

Claudio Paul Caniggia, uno de los futbolistas más emblemáticos que ha vestido la camiseta argentina, compartió en sus historias de Instagram una fotografía de su etapa como seleccionado nacional acompañada de una breve pero poderosa frase: "¡Vamos Selección!".

La publicación rápidamente llamó la atención de los aficionados, quienes no tardaron en compartir la imagen en distintas plataformas sociales como una muestra de apoyo de una de las grandes leyendas del futbol argentino.

Foto embed
Claudio Caniggia Selección de Argentina - Redes sociales

Un ídolo que marcó una época

La imagen publicada por Caniggia muestra una fotografía de sus años como jugador de Argentina, vistiendo la tradicional camiseta albiceleste y evocando una de las épocas más recordadas por los aficionados.

A sus 58 años, el exdelantero continúa siendo una figura muy querida por los seguidores del combinado sudamericano gracias a sus actuaciones memorables en la década de los noventa.

Su velocidad, habilidad y capacidad para aparecer en momentos decisivos lo convirtieron en uno de los futbolistas más importantes de su generación.

Para muchos argentinos, el nombre de Caniggia está ligado a algunas de las páginas más emocionantes de la historia de la selección nacional.

El gol que quedó para siempre en la memoria

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió durante el Mundial de Italia 1990.

En los octavos de final, Argentina enfrentó a Brasil en uno de los clásicos más intensos de la competencia. Cuando parecía que los brasileños tenían el control del encuentro, Diego Armando Maradona protagonizó una extraordinaria jugada individual y asistió a Caniggia, quien definió con precisión para marcar el único gol del partido.

Aquella anotación eliminó a Brasil y se convirtió en una de las jugadas más emblemáticas en la historia de los mundiales.

Desde entonces, Caniggia pasó a formar parte del grupo de héroes deportivos que marcaron generaciones de aficionados argentinos.

A lo largo de su carrera internacional, Claudio Caniggia disputó tres Copas del Mundo con Argentina: México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

Además, fue una pieza importante en varias ediciones de la Copa América y compartió vestuario con figuras legendarias como Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea.

Su trayectoria también incluyó pasos por importantes clubes de Europa como Hellas Verona, Atalanta, Roma, Benfica, Dundee y Rangers, entre otros.

Pese al paso de los años, continúa siendo una referencia obligada cuando se habla de los grandes atacantes que ha tenido Argentina.

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