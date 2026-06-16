 Cristiano Ronaldo y Messi desafían el envejecimiento
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29:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Belgium Brazil Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
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Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
26
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Los secretos de Cristiano Ronaldo y Messi para desafiar el envejecimiento

por Oliver Paniagua
Los métodos de Cristiano Ronaldo y Messi para retrasar el desgaste físico., Redes sociales.
Los métodos de Cristiano Ronaldo y Messi para retrasar el desgaste físico. / FOTO: Redes sociales.

Cómo Cristiano Ronaldo y Messi desafían el reloj biológico en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi vuelven a compartir el escenario más importante del fútbol mundial. Con 41 años el portugués y 39 el argentino, ambos disputan el Mundial 2026, una situación impensable para la mayoría de los futbolistas que alcanzan esa edad en el deporte de alto rendimiento.

Su presencia en la Copa del Mundo ha despertado admiración entre aficionados y especialistas, pero detrás de esta longevidad deportiva existe una explicación científica. Aunque el envejecimiento afecta a todos por igual, ambos han logrado retrasar el desgaste natural del cuerpo mediante entrenamiento especializado, disciplina y una gestión inteligente de sus esfuerzos.

Según explica el Fisioterapeuta Jefe Adjunto de Meuhedet, uno de los primeros cambios que experimenta el organismo después de los 40 años es la pérdida gradual de fuerza y potencia muscular. Por ello, Cristiano Ronaldo ha convertido el trabajo de fuerza en una pieza fundamental de su preparación, buscando conservar la explosividad que lo ha caracterizado durante su carrera.

El sistema cardiovascular también se ve afectado con el paso de los años. La capacidad para utilizar oxígeno disminuye progresivamente, por lo que tanto Ronaldo como Messi mantienen programas de entrenamiento que combinan resistencia y ejercicios de alta intensidad para sostener su nivel competitivo.

La recuperación es otro factor 

La recuperación es otro factor clave. Músculos, tendones y articulaciones requieren más tiempo para regenerarse, lo que obliga a prestar especial atención al descanso, la nutrición y la planificación de las cargas de trabajo.

Además, ambos han sabido reinventarse sobre el terreno de juego. Cristiano Ronaldo ha adaptado su fútbol para ser más determinante cerca del área rival, mientras que Messi administra mejor sus desplazamientos para reservar energía para las acciones decisivas.

Más allá de sus extraordinarias condiciones, los especialistas destacan que las bases de su éxito son aplicables a cualquier persona: entrenamiento de fuerza, actividad aeróbica, recuperación adecuada y hábitos saludables. El objetivo no es vencer al tiempo, sino aprender a convivir con él para mantenerse activo durante más años.

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Cristiano RonaldoLionel MessilongevidadHábitos saludablesenvejecimiento deportivoentrenamiento especializado

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