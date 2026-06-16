 Mensaje de Cristiano Ronaldo antes de su debut en el Mundial
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01 Argentina Argentina Algeria Algeria 00
39:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
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France Norway Iraq Senegal
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Belgium Brazil Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
38
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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El mensaje de Cristiano Ronaldo antes de su debut en el Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Cristiano Ronaldo es una de las grandes leyendas de los Mundiales de la FIFA
Cristiano Ronaldo es una de las grandes leyendas de los Mundiales de la FIFA / FOTO: FIFA

El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo previo a su sexto Mundial.

Cristiano Ronaldo volvió a asumir su papel de líder y referente de Portugal a pocas horas del estreno de su selección en el Mundial 2026. El capitán portugués utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de motivación a los aficionados antes del encuentro frente a la República Democrática del Congo, correspondiente a la primera jornada del Grupo K.

Portugal debutará este miércoles 17 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas, en un partido que marcará el inicio de una nueva aventura mundialista para una generación que aspira a conquistar el trofeo más importante del fútbol.

A través de sus plataformas digitales, Ronaldo destacó el orgullo que representa vestir la camiseta de la selección y pidió a los aficionados mantener la confianza en el equipo.

Cada vez que vestimos esta camiseta sentimos el mismo orgullo, la misma pasión y el mismo sentido de responsabilidad del primer día. Mañana comienza un nuevo capítulo. Hemos trabajado mucho para llegar a este momento y ahora es hora de darlo todo por nuestro país y por todas las comunidades portuguesas que nos apoyan aquí y en todo el mundo. ¡Crean como nosotros!", expresó el delantero.

Su sexta participación en una Copa del Mundo

Las palabras de Cristiano llegan en un momento especial de su carrera. A sus 41 años, el atacante afronta su sexta participación en una Copa del Mundo, una marca histórica que comparte con Lionel Messi y el guardameta mexicano Guillermo "Memo" Ochoa, convirtiéndose en uno de los futbolistas con más presencias mundialistas de todos los tiempos.

Además, el torneo representa una oportunidad única para el portugués. Considerado uno de los grandes candidatos con la selección lusa, Ronaldo buscará conquistar el único gran título que aún falta en su exitoso palmarés.

El delantero también llega en un gran momento individual. Recientemente se proclamó campeón en Arabia Saudita y continúa ampliando su legado goleador. Con 973 goles oficiales en su carrera, se encuentra cada vez más cerca de alcanzar la histórica barrera de los 1,000 tantos.

Con la ilusión intacta y el respaldo de millones de aficionados, Cristiano Ronaldo se prepara para escribir un nuevo capítulo en una trayectoria que ya forma parte de la historia del fútbol mundial.

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