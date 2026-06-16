Mensaje de Cristiano Ronaldo antes de su debut en el Mundial

El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo previo a su sexto Mundial.

Cristiano Ronaldo volvió a asumir su papel de líder y referente de Portugal a pocas horas del estreno de su selección en el Mundial 2026. El capitán portugués utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de motivación a los aficionados antes del encuentro frente a la República Democrática del Congo, correspondiente a la primera jornada del Grupo K.

Portugal debutará este miércoles 17 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas, en un partido que marcará el inicio de una nueva aventura mundialista para una generación que aspira a conquistar el trofeo más importante del fútbol.

A través de sus plataformas digitales, Ronaldo destacó el orgullo que representa vestir la camiseta de la selección y pidió a los aficionados mantener la confianza en el equipo.

Cada vez que vestimos esta camiseta sentimos el mismo orgullo, la misma pasión y el mismo sentido de responsabilidad del primer día. Mañana comienza un nuevo capítulo. Hemos trabajado mucho para llegar a este momento y ahora es hora de darlo todo por nuestro país y por todas las comunidades portuguesas que nos apoyan aquí y en todo el mundo. ¡Crean como nosotros!", expresó el delantero.

Su sexta participación en una Copa del Mundo

Las palabras de Cristiano llegan en un momento especial de su carrera. A sus 41 años, el atacante afronta su sexta participación en una Copa del Mundo, una marca histórica que comparte con Lionel Messi y el guardameta mexicano Guillermo "Memo" Ochoa, convirtiéndose en uno de los futbolistas con más presencias mundialistas de todos los tiempos.

Además, el torneo representa una oportunidad única para el portugués. Considerado uno de los grandes candidatos con la selección lusa, Ronaldo buscará conquistar el único gran título que aún falta en su exitoso palmarés.

El delantero también llega en un gran momento individual. Recientemente se proclamó campeón en Arabia Saudita y continúa ampliando su legado goleador. Con 973 goles oficiales en su carrera, se encuentra cada vez más cerca de alcanzar la histórica barrera de los 1,000 tantos.

Con la ilusión intacta y el respaldo de millones de aficionados, Cristiano Ronaldo se prepara para escribir un nuevo capítulo en una trayectoria que ya forma parte de la historia del fútbol mundial.

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