¿Por qué Erling Haaland cambió su nombre en el Mundial 2026?

El motivo detrás del cambio de nombre de Erling Haaland en el Mundial 2026.

Erling Haaland acaparó los reflectores en su debut mundialista con Noruega, pero no solo por sus goles. El delantero del Manchester City sorprendió a los aficionados al aparecer con una modificación en el nombre estampado en su camiseta durante el encuentro frente a Irak, correspondiente a la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026.

Acostumbrado a ser identificado únicamente por el apellido Haaland, el atacante lució en esta ocasión el nombre "Braut Haaland" sobre el dorsal número 9, un detalle que rápidamente llamó la atención de seguidores y analistas en las redes sociales.

La explicación detrás del cambio tiene un significado familiar. El apellido Haaland proviene de su padre, Alf-Inge Haaland, exfutbolista profesional y antiguo internacional con Noruega. Sin embargo, el término "Braut" corresponde al apellido de su madre, Gry Marita Braut, una destacada exatleta noruega especializada en heptatlón.

De esta manera, el goleador decidió rendir homenaje a ambos lados de su familia en el escenario más importante del fútbol mundial. Aunque para muchos aficionados el cambio fue una novedad, lo cierto es que Haaland suele identificarse en diferentes plataformas con su nombre completo: Erling Braut Haaland.

Sus primeros goles en un Mundial

Más allá del detalle en su camiseta, el delantero también escribió una página importante en su carrera deportiva. El atacante marcó sus primeros goles en una Copa del Mundo durante la victoria de Noruega por 4-1 sobre Irak, resultado que permitió a su selección comenzar con paso firme su participación en el torneo.

El primer tanto llegó al minuto 29, mientras que el segundo apareció poco antes del descanso, al 43, confirmando el protagonismo del jugador que lidera las aspiraciones noruegas en el campeonato.

La actuación tuvo un significado especial para Haaland y sus compañeros, ya que Noruega regresó a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. La última participación de la selección escandinava había sido en Francia 1998.

Con Francia y Senegal como los otros integrantes del Grupo I, los noruegos saben que el camino no será sencillo. Sin embargo, con un Haaland inspirado dentro y fuera de la cancha, la ilusión de avanzar en el Mundial 2026 está más viva que nunca.

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