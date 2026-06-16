 Ester Expósito: sin apoyo a Mbappé en su debut en Mundial
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Iraq Senegal
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Belgium Brazil Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
26
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Y Ester Expósito? Actriz no llega a apoyar a Mbappé y vive incómodo momento con el príncipe Alberto de Mónaco

por Sandy Sandoval
Ester Expósito y Mbappé, Redes sociales
Ester Expósito y Mbappé / FOTO: Redes sociales

Mientras Kylian Mbappé brillaba con Francia en su debut mundialista ante Senegal, Ester Expósito no apareció en las gradas para apoyarlo.

Ester Expósito no estuvo presente en el partido de Francia contra Senegal, encuentro en el que Kylian Mbappé acaparó los reflectores durante el debut de la selección francesa en el Mundial 2026. La ausencia de la actriz española llamó la atención de los seguidores del futbolista, especialmente después de los rumores que los han vinculado sentimentalmente en las últimas semanas.

Mientras Mbappé lideraba a Francia dentro de la cancha, Ester se encontraba lejos del ambiente mundialista. La protagonista de Élite asistió al Festival de Televisión de Montecarlo, donde fue reconocida con el International Golden Nymph Award, un galardón que destaca su proyección internacional en la industria audiovisual.

Mbappé brilló en el debut de Francia

El delantero francés fue una de las grandes figuras del encuentro ante Senegal. Mbappé marcó dos goles en la victoria 3-1 de Francia y, con esa actuación, superó a Olivier Giroud para convertirse en el máximo goleador histórico de la selección francesa.

El partido se disputó en el New York/New Jersey Stadium y representó un inicio importante para Francia en la Copa del Mundo. Sin embargo, entre los comentarios de los fanáticos también surgió una pregunta: ¿dónde estaba Ester Expósito?

Foto embed
Mbappé de la Selección de Francia - Redes sociales

La actriz no fue vista en las gradas ni compartió públicamente alguna imagen apoyando al jugador durante el encuentro. Esto generó conversación en redes sociales, donde varios usuarios recordaron los rumores sobre su cercanía con Mbappé.

Ester Expósito brilló en Mónaco

Aunque no acompañó al futbolista en su debut mundialista, Ester Expósito sí tuvo una aparición pública importante en Mónaco. La actriz acudió al Festival de Televisión de Montecarlo, evento en el que fue reconocida por su carrera y su creciente presencia internacional.

Durante la ceremonia, Ester recibió el International Golden Nymph Award de manos del príncipe Alberto II de Mónaco. La actriz lució elegante y sonriente durante la velada, pero un breve momento captado por las cámaras terminó volviéndose viral.

El incómodo momento con el príncipe Alberto

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a Ester Expósito acercándose para saludar al príncipe Alberto. Tras el saludo, el soberano continúa conversando con otras personas, mientras la actriz queda unos segundos aparentemente desconcertada, sin saber si debía permanecer en el lugar, posar o retirarse.

El instante fue suficiente para que los usuarios reaccionaran con comentarios de todo tipo. Algunos señalaron que se trató de un momento incómodo de protocolo, mientras otros defendieron a la actriz y destacaron que manejó la situación con naturalidad.

Los rumores con Mbappé siguen dando de qué hablar

La ausencia de Ester en el partido de Francia aumentó la curiosidad de los seguidores, pues su nombre ha estado ligado al de Mbappé desde que comenzaron a circular imágenes y comentarios sobre una posible relación entre ambos.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente un romance. Sin embargo, cada aparición de la actriz y cada movimiento del futbolista siguen siendo analizados por los fanáticos, especialmente durante el Mundial 2026, donde Mbappé es una de las figuras más esperadas.

Etiquetas
Kylian MbappéMundial 2026Ester Expósitorumores de romance#ViralesMundial2026príncipe Alberto de MónacoFestival de Televisión

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