Ester Expósito: sin apoyo a Mbappé en su debut en Mundial

Mientras Kylian Mbappé brillaba con Francia en su debut mundialista ante Senegal, Ester Expósito no apareció en las gradas para apoyarlo.

Ester Expósito no estuvo presente en el partido de Francia contra Senegal, encuentro en el que Kylian Mbappé acaparó los reflectores durante el debut de la selección francesa en el Mundial 2026. La ausencia de la actriz española llamó la atención de los seguidores del futbolista, especialmente después de los rumores que los han vinculado sentimentalmente en las últimas semanas.

Mientras Mbappé lideraba a Francia dentro de la cancha, Ester se encontraba lejos del ambiente mundialista. La protagonista de Élite asistió al Festival de Televisión de Montecarlo, donde fue reconocida con el International Golden Nymph Award, un galardón que destaca su proyección internacional en la industria audiovisual.

Mbappé brilló en el debut de Francia

El delantero francés fue una de las grandes figuras del encuentro ante Senegal. Mbappé marcó dos goles en la victoria 3-1 de Francia y, con esa actuación, superó a Olivier Giroud para convertirse en el máximo goleador histórico de la selección francesa.

El partido se disputó en el New York/New Jersey Stadium y representó un inicio importante para Francia en la Copa del Mundo. Sin embargo, entre los comentarios de los fanáticos también surgió una pregunta: ¿dónde estaba Ester Expósito?

Mbappé de la Selección de Francia - Redes sociales

La actriz no fue vista en las gradas ni compartió públicamente alguna imagen apoyando al jugador durante el encuentro. Esto generó conversación en redes sociales, donde varios usuarios recordaron los rumores sobre su cercanía con Mbappé.

Ester Expósito brilló en Mónaco

Aunque no acompañó al futbolista en su debut mundialista, Ester Expósito sí tuvo una aparición pública importante en Mónaco. La actriz acudió al Festival de Televisión de Montecarlo, evento en el que fue reconocida por su carrera y su creciente presencia internacional.

Durante la ceremonia, Ester recibió el International Golden Nymph Award de manos del príncipe Alberto II de Mónaco. La actriz lució elegante y sonriente durante la velada, pero un breve momento captado por las cámaras terminó volviéndose viral.

El incómodo momento con el príncipe Alberto

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a Ester Expósito acercándose para saludar al príncipe Alberto. Tras el saludo, el soberano continúa conversando con otras personas, mientras la actriz queda unos segundos aparentemente desconcertada, sin saber si debía permanecer en el lugar, posar o retirarse.

El instante fue suficiente para que los usuarios reaccionaran con comentarios de todo tipo. Algunos señalaron que se trató de un momento incómodo de protocolo, mientras otros defendieron a la actriz y destacaron que manejó la situación con naturalidad.

Los rumores con Mbappé siguen dando de qué hablar

La ausencia de Ester en el partido de Francia aumentó la curiosidad de los seguidores, pues su nombre ha estado ligado al de Mbappé desde que comenzaron a circular imágenes y comentarios sobre una posible relación entre ambos.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente un romance. Sin embargo, cada aparición de la actriz y cada movimiento del futbolista siguen siendo analizados por los fanáticos, especialmente durante el Mundial 2026, donde Mbappé es una de las figuras más esperadas.

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