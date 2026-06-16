Irán denuncia ser el equipo más perjudicado del Mundial

Irán debutó en el Mundial 2026 y es obligado a abandonar Estados Unidos tras su primer partido.

La Selección de Irán expresó su inconformidad por las dificultades logísticas y de traslado que ha enfrentado desde el inicio de la Copa del Mundo 2026, una situación que fue expuesta directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras el empate 2-2 ante Nueva Zelanda en la primera jornada del Grupo G.

El dirigente visitó el vestuario del conjunto iraní con el objetivo de reducir la tensión dentro de la delegación, pero el encuentro terminó convirtiéndose en un espacio donde los jugadores detallaron sus reclamos sobre las condiciones del torneo.

Considerando las instalaciones y condiciones que se nos han proporcionado, nos sentimos como el equipo más perjudicado en la historia de la Copa del Mundo. Se ha cometido una injusticia con este grupo", señalaron representantes de la selección.

Situación migratoria

Uno de los principales problemas expuestos por Irán está relacionado con la situación migratoria de varios integrantes de la delegación, lo que ha complicado la operación diaria del equipo durante la competencia.

Debido a los problemas con las visas, nuestro presidente de federación, el gerente del equipo, el gerente interno y el oficial de medios no han podido acompañarnos. Esto ha obligado al cuerpo técnico a asumir responsabilidades administrativas adicionales", explicaron.

La ausencia de personal clave ha impactado en la logística interna, generando dificultades en la organización del plantel durante su participación mundialista.

Presidente de la FIFA se pronuncia

Por su parte, Gianni Infantino aseguró sentirse satisfecho con la presencia de Irán en el torneo y destacó el rendimiento mostrado en su debut ante Nueva Zelanda.

Esta noche tuvieron un partido complicado y pudieron haber ganado con un poco más de fortuna. Le demostraron al mundo que merecen estar en esta Copa del Mundo", afirmó el presidente de la FIFA.

Infantino también resaltó el apoyo recibido por la selección en el estadio, destacando el ambiente generado por los aficionados durante el encuentro disputado en Los Ángeles.

Lograron unir a muchas personas en el estadio para apoyar a la selección iraní", añadió.

Las declaraciones fueron difundidas por la Federación Iraní de Fútbol mediante un video del encuentro entre Infantino y el plantel, en el que se observa al dirigente dialogando en inglés con apoyo de un traductor. La publicación también incluyó imágenes oficiales de la reunión en medio de un contexto de creciente tensión por las condiciones organizativas del torneo.

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