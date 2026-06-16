 Irán denuncia ser el equipo más perjudicado del Mundial
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01 Argentina Argentina Algeria Algeria 00
39:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Iraq Senegal
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Belgium Brazil Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
38
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Irán denuncia ser la selección más perjudicada del Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Irán empató en su debut mundialista ante Nueva Zelanda - EFE
Irán empató en su debut mundialista ante Nueva Zelanda / FOTO: Agencia EFE

Irán debutó en el Mundial 2026 y es obligado a abandonar Estados Unidos tras su primer partido.

La Selección de Irán expresó su inconformidad por las dificultades logísticas y de traslado que ha enfrentado desde el inicio de la Copa del Mundo 2026, una situación que fue expuesta directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras el empate 2-2 ante Nueva Zelanda en la primera jornada del Grupo G.

El dirigente visitó el vestuario del conjunto iraní con el objetivo de reducir la tensión dentro de la delegación, pero el encuentro terminó convirtiéndose en un espacio donde los jugadores detallaron sus reclamos sobre las condiciones del torneo.

Considerando las instalaciones y condiciones que se nos han proporcionado, nos sentimos como el equipo más perjudicado en la historia de la Copa del Mundo. Se ha cometido una injusticia con este grupo", señalaron representantes de la selección.

Situación migratoria 

Uno de los principales problemas expuestos por Irán está relacionado con la situación migratoria de varios integrantes de la delegación, lo que ha complicado la operación diaria del equipo durante la competencia.

Debido a los problemas con las visas, nuestro presidente de federación, el gerente del equipo, el gerente interno y el oficial de medios no han podido acompañarnos. Esto ha obligado al cuerpo técnico a asumir responsabilidades administrativas adicionales", explicaron.

La ausencia de personal clave ha impactado en la logística interna, generando dificultades en la organización del plantel durante su participación mundialista.

Presidente de la FIFA se pronuncia 

Por su parte, Gianni Infantino aseguró sentirse satisfecho con la presencia de Irán en el torneo y destacó el rendimiento mostrado en su debut ante Nueva Zelanda.

Esta noche tuvieron un partido complicado y pudieron haber ganado con un poco más de fortuna. Le demostraron al mundo que merecen estar en esta Copa del Mundo", afirmó el presidente de la FIFA.

Infantino también resaltó el apoyo recibido por la selección en el estadio, destacando el ambiente generado por los aficionados durante el encuentro disputado en Los Ángeles.

Lograron unir a muchas personas en el estadio para apoyar a la selección iraní", añadió.

Las declaraciones fueron difundidas por la Federación Iraní de Fútbol mediante un video del encuentro entre Infantino y el plantel, en el que se observa al dirigente dialogando en inglés con apoyo de un traductor. La publicación también incluyó imágenes oficiales de la reunión en medio de un contexto de creciente tensión por las condiciones organizativas del torneo.

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