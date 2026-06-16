 Mbappé: La Esperanza de Francia para Conquistar el Mundo
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
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Finalizado
USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
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Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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23/06 20:00 HS
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
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17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
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Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Mbappé, la gran esperanza de Francia para volver a conquistar el mundo

por Amilcar Avila
Mbappé busca liderar y llevar a Francia a un nuevo título mundial., FIFA
Mbappé busca liderar y llevar a Francia a un nuevo título mundial. / FOTO: FIFA

El atacante del Real Madrid inicia el Mundial 2026 como líder de una generación que aspira a recuperar el trono del futbol mundial.

La selección de Francia iniciará este martes (1 de la tarde, hora de Guatemala) su camino en el Mundial 2026 cuando enfrente a Senegal en el Grupo I, un duelo que marcará el comienzo de una nueva aventura para su capitán y máxima figura, Kylian Mbappé, quien llega a la cita mundialista con la misión de liderar a los "Bleus" hacia una tercera corona.

A sus 27 años, el delantero del Real Madrid afronta su tercer Mundial después de haber sido campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Catar 2022, donde firmó una actuación histórica al marcar un triplete en la final contra Argentina y conquistar la Bota de Oro del torneo con ocho goles.

Las expectativas sobre Mbappé son enormes. No solo es el líder futbolístico de Francia, sino también uno de los principales candidatos a terminar como máximo goleador del Mundial. Diversos análisis previos al torneo lo sitúan entre los grandes favoritos para la Bota de Oro gracias a su capacidad goleadora y al potencial ofensivo del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

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Mbappé celebra su doblete en la final del Mundial 2022 - Archivo

El atacante llega además con registros impresionantes. Antes del debut mundialista suma 56 goles con la selección francesa, una cifra que lo coloca a solo un tanto del récord histórico de Olivier Giroud.

Pero sus metas van más allá. Mbappé inicia el torneo con 12 goles en Copas del Mundo, apenas cuatro menos que el récord absoluto del alemán Miroslav Klose (16), por lo que una gran actuación en Estados Unidos, México y Canadá podría permitirle acercarse o incluso superar esa marca.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto en la preparación francesa. El capitán no logró marcar en los amistosos previos al Mundial y algunas voces han señalado una ligera baja de rendimiento en las semanas recientes. Aun así, dentro de la concentración francesa existe plena confianza en que vuelva a ser determinante cuando llegue la hora de la verdad.

Recientemente Ousmane Dembélé salió en defensa de Mbappé y aseguró que las críticas dirigidas hacia el capitán de la selección francesa han sido desproporcionadas. 

"Han sido muy injustos con él", afirmó el jugador del PSG. "Se pasan con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble y una gran persona fuera del campo. Lo conozco desde hace años y a veces se pasan de la raya solo porque es Mbappé", añadió.

Etiquetas
MbappéMundial 2026selección francesa#LeyendasMundial2026

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