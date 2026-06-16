Mbappé: La Esperanza de Francia para Conquistar el Mundo

El atacante del Real Madrid inicia el Mundial 2026 como líder de una generación que aspira a recuperar el trono del futbol mundial.

La selección de Francia iniciará este martes (1 de la tarde, hora de Guatemala) su camino en el Mundial 2026 cuando enfrente a Senegal en el Grupo I, un duelo que marcará el comienzo de una nueva aventura para su capitán y máxima figura, Kylian Mbappé, quien llega a la cita mundialista con la misión de liderar a los "Bleus" hacia una tercera corona.

A sus 27 años, el delantero del Real Madrid afronta su tercer Mundial después de haber sido campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Catar 2022, donde firmó una actuación histórica al marcar un triplete en la final contra Argentina y conquistar la Bota de Oro del torneo con ocho goles.

Las expectativas sobre Mbappé son enormes. No solo es el líder futbolístico de Francia, sino también uno de los principales candidatos a terminar como máximo goleador del Mundial. Diversos análisis previos al torneo lo sitúan entre los grandes favoritos para la Bota de Oro gracias a su capacidad goleadora y al potencial ofensivo del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Mbappé celebra su doblete en la final del Mundial 2022 - Archivo

El atacante llega además con registros impresionantes. Antes del debut mundialista suma 56 goles con la selección francesa, una cifra que lo coloca a solo un tanto del récord histórico de Olivier Giroud.

Pero sus metas van más allá. Mbappé inicia el torneo con 12 goles en Copas del Mundo, apenas cuatro menos que el récord absoluto del alemán Miroslav Klose (16), por lo que una gran actuación en Estados Unidos, México y Canadá podría permitirle acercarse o incluso superar esa marca.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto en la preparación francesa. El capitán no logró marcar en los amistosos previos al Mundial y algunas voces han señalado una ligera baja de rendimiento en las semanas recientes. Aun así, dentro de la concentración francesa existe plena confianza en que vuelva a ser determinante cuando llegue la hora de la verdad.

Recientemente Ousmane Dembélé salió en defensa de Mbappé y aseguró que las críticas dirigidas hacia el capitán de la selección francesa han sido desproporcionadas.

"Han sido muy injustos con él", afirmó el jugador del PSG. "Se pasan con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble y una gran persona fuera del campo. Lo conozco desde hace años y a veces se pasan de la raya solo porque es Mbappé", añadió.

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