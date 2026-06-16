Messi iguala el récord histórico de Klose

Messi lidera la historia goleadora y Mbappé aparece como su único perseguidor activo.

Lionel Messi volvió a hacer historia al igualar el récord absoluto de Miroslav Klose como máximo goleador del máximo torneo de selecciones, tras firmar un histórico hat-trick ante Argelia en el debut del Grupo J.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El capitán argentino lideró la victoria en Kansas City con una actuación determinante que le permitió alcanzar los 16 goles en la competencia, cifra que hasta ahora pertenecía en solitario al exdelantero alemán, ya retirado de la actividad profesional.

Con este triplete, Messi iguala una marca que parecía inalcanzable y se convierte en el máximo goleador en activo dentro de la historia del certamen, además de quedar a un paso de quedarse en soledad con el récord absoluto.

Otra estadística extraordinaria

El partido ante Argelia también refuerza otro registro extraordinario: los 20 años exactos de diferencia entre su primer gol en el torneo y su producción más reciente. Messi marcó por primera vez el 16 de junio de 2006 ante Serbia y, dos décadas después, volvió a brillar con un hat-trick que lo coloca en la cima de la historia estadística del campeonato.

La cifra de 16 goles lo sitúa en la cima del ranking histórico junto a Klose, pero con una diferencia clave: el alemán ya no compite, mientras que el argentino sigue activo y en plena disputa, con opciones reales de convertirse en el máximo goleador en solitario.

En ese escenario, el único futbolista en actividad que aparece como amenaza directa es Kylian Mbappé, quien mantiene una alta producción goleadora y sigue sumando registros en el torneo, alimentando una rivalidad estadística que promete marcar la era actual del futbol internacional.

El rendimiento de Messi no solo tiene impacto en los números, sino también en el desarrollo competitivo de su selección, donde su capacidad de definición sigue siendo decisiva incluso en etapas avanzadas de su carrera.

Con este nuevo hito, el argentino reafirma su condición de figura histórica del torneo, prolongando una trayectoria que atraviesa generaciones y que sigue escribiendo capítulos únicos en el futbol mundial.

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