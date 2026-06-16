 Arquero de Argelia en Mundial 2026: ¿Por qué usa máscara?
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
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South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
32
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
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Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
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England ENG
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Ghana GHA
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23/06 17:00 HS
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Mundial 2026: la impactante razón por la que el arquero de Argelia juega con máscara

por Sandy Sandoval
Luka Zidane arquero de Argelia, Foto EFE
Luka Zidane arquero de Argelia / FOTO: Foto EFE

Muchos aficionados quedaron sorprendidos al ver a un arquero jugando con una máscara protectora en el Mundial 2026. Se trata de Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane.

Entre las historias más curiosas que ha dejado el Mundial 2026 destaca la de Luca Zidane, arquero de la selección de Argelia y uno de los nombres que más ha llamado la atención entre los aficionados por un detalle muy particular: juega con una máscara protectora que cubre gran parte de su rostro.

El guardameta, hijo del histórico futbolista y entrenador francés Zinedine Zidane, saltó a la cancha con esta protección especial durante los partidos del torneo, generando preguntas entre los seguidores que desconocían la razón detrás de su llamativa apariencia.

Sin embargo, la explicación está relacionada con una lesión que puso en riesgo su participación en la máxima cita del futbol mundial.

La lesión que preocupó a Argelia

Todo comenzó en abril de 2026, cuando Luca Zidane defendía la portería del Granada CF en la Segunda División de España.

Durante un encuentro sufrió un fuerte choque que le provocó una fractura de mandíbula y mentón, una lesión delicada para cualquier futbolista, pero especialmente para un arquero, quien constantemente está expuesto a impactos, balones a corta distancia y choques dentro del área.

Las imágenes del incidente generaron preocupación inmediata tanto en su club como en la selección argelina, ya que el Mundial estaba a pocas semanas de comenzar.

En un principio existieron dudas sobre si lograría recuperarse a tiempo para integrar la convocatoria definitiva.

Una carrera contra el tiempo

Tras el diagnóstico, Luca inició un intenso proceso de recuperación supervisado por especialistas médicos.

Aunque logró regresar a los entrenamientos, los médicos recomendaron el uso de una máscara de protección para evitar cualquier golpe que pudiera comprometer nuevamente la zona afectada.

La protección facial funciona como una barrera que distribuye el impacto de posibles contactos y reduce significativamente el riesgo de una recaída.

Gracias a esta medida, el arquero recibió la autorización médica para competir y pudo incorporarse con normalidad a la selección argelina.

La confianza total del entrenador

Pese a que la recuperación de Luca todavía continúa, el entrenador de Argelia, Vladimir Petković, nunca perdió la confianza en él.

El técnico decidió mantenerlo como titular, convencido de que su experiencia y seguridad bajo los tres palos son fundamentales para las aspiraciones del equipo africano.

La decisión ha sido respaldada por el rendimiento del arquero, quien ha demostrado personalidad y liderazgo en uno de los escenarios más exigentes del futbol internacional.

El hijo de una leyenda

Luca Zidane nació el 13 de mayo de 1998 en Marsella, Francia, cuando su padre comenzaba a consolidarse como una de las grandes figuras del futbol mundial.

Siguiendo los pasos de Zinedine Zidane, ingresó desde muy joven a las categorías inferiores del Real Madrid, donde permaneció durante gran parte de su formación deportiva. Sin embargo, a diferencia de su padre, eligió desempeñarse como arquero.

A lo largo de su carrera ha vestido las camisetas del Real Madrid Castilla, Racing de Santander, Rayo Vallecano, Eibar y Granada, acumulando experiencia en distintas categorías del futbol español.

Aunque representó a Francia en selecciones juveniles, Luca Zidane decidió cambiar de rumbo a nivel internacional. Gracias a sus raíces familiares, pudo optar por defender los colores de Argelia, país de origen de sus abuelos paternos.

Ante la enorme competencia existente en la selección francesa y buscando mayores oportunidades de continuidad, inició los trámites correspondientes ante FIFA para modificar su elegibilidad deportiva.

La autorización llegó en septiembre de 2025 y desde entonces se convirtió oficialmente en jugador de la selección argelina.

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