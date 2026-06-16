 Cómo la lesión de Erling Haaland lo convirtió en goleador
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01 Argentina Argentina Algeria Algeria 00
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
38
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
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Croatia CRO
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Mundial 2026: la lesión que transformó a Haaland en una máquina de hacer goles

por Sandy Sandoval
Erling Haaland, Redes sociales
Erling Haaland / FOTO: Redes sociales

Hoy es una de las grandes figuras del Mundial 2026, pero hubo un momento en que Erling Haaland estuvo más tiempo en rehabilitación que dentro de una cancha. ¿Qué sucedió?

Cuando Erling Haaland pisa el área rival, pocos defensores pueden detenerlo. Su potencia física, velocidad y capacidad goleadora lo han convertido en uno de los futbolistas más temidos del mundo. Sin embargo, detrás de la figura que hoy lidera a Noruega en el Mundial 2026 existe una historia poco conocida de dolor, frustración y superación.

Lejos de ser un camino sencillo hacia el éxito, la carrera del delantero estuvo marcada por una complicada lesión en la rodilla que amenazó con frenar su desarrollo cuando apenas era un adolescente. Lo que parecía un obstáculo imposible terminó convirtiéndose en el impulso que transformó su mentalidad y lo llevó a convertirse en una auténtica máquina de hacer goles.

Una adolescencia marcada por las lesiones

Entre los 13 y los 15 años, Haaland sufrió diversos problemas físicos que limitaron seriamente su participación con las categorías juveniles del Bryne FK, club donde comenzó su formación en Noruega.

Las estadísticas reflejan la magnitud del problema. Durante ese período llegó a perderse cerca del 74 por ciento de los minutos disputados por su equipo debido a las constantes molestias en la rodilla.

Mientras sus compañeros acumulaban experiencia sobre el césped, el joven delantero pasaba largas jornadas entre tratamientos médicos, ejercicios de fortalecimiento y sesiones de rehabilitación.

Para muchos jóvenes futbolistas, una situación similar puede significar el abandono de un sueño. En el caso de Haaland ocurrió exactamente lo contrario.

La lesión que cambió su forma de ver el futbol

Incapaz de competir regularmente, el noruego comenzó a dedicar gran parte de su tiempo a observar partidos, analizar movimientos y estudiar el comportamiento de los delanteros más efectivos del mundo.

Durante esos meses desarrolló una comprensión táctica que antes no tenía. Aprendió a identificar espacios libres, anticipar recorridos defensivos y detectar el momento exacto para atacar.

Según han relatado entrenadores que trabajaron con él en esa etapa, el cambio fue evidente cuando regresó a las canchas.

Ya no era solamente un jugador fuerte y veloz. Había adquirido una inteligencia futbolística que le permitía aparecer en el lugar correcto en el momento preciso.

"Entendía el juego de una manera diferente", han explicado varios de sus formadores al recordar aquella transformación.

De volante a depredador del área

Otro cambio decisivo llegó cuando sus entrenadores decidieron modificar su posición dentro del campo.

En sus primeros años, Haaland jugaba frecuentemente como volante por izquierda, una función que lo obligaba a recorrer largas distancias y alejarse constantemente del arco rival.

Sin embargo, su nueva lectura táctica convenció a los entrenadores de adelantarlo algunos metros y ubicarlo como centrodelantero.

Con mayor libertad para atacar y aprovechando su capacidad física, comenzó a marcar goles con una frecuencia cada vez mayor. Su explosión fue tan rápida que pronto llamó la atención de clubes más importantes dentro del futbol noruego.

La fortaleza mental detrás del goleador

Más allá de los aspectos técnicos, quienes conocen a Haaland aseguran que la principal transformación ocurrió en el plano psicológico.

La frustración de no poder jugar durante largos períodos fortaleció su carácter y alimentó una ambición que hoy sigue siendo una de sus principales características.

Cada sesión de rehabilitación se convirtió en una motivación adicional para regresar más fuerte.

Esa mentalidad competitiva es una de las razones por las que el delantero mantiene una regularidad goleadora extraordinaria tanto en clubes como en la selección de Noruega.

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