 ¿Quién es Michael Olise, la joya oculta de Francia?
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Germany GER
14/06 11:00 HS
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Finalizado
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14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
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Finalizado
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Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
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Spain SPA
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Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
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France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
26
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
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Senegal SEN
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France FRA
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26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
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Austria AUS
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Algeria ALG
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Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
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Uzbekistan UZB
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¿Quién es Michael Olise, la joya oculta de Francia?

por Oliver Paniagua
El arma secreta de Francia tiene nombre: Michael Olise., Redes sociales.
El arma secreta de Francia tiene nombre: Michael Olise. / FOTO: Redes sociales.

El misterioso jugador que está revolucionando el ataque de Francia.

Francia encontró en Michael Olise al hombre capaz de romper el muro de Senegal en un partido marcado por la intensidad física, los espacios reducidos y la batalla táctica. Cuando parecía que los africanos resistirían el empuje francés, apareció el talento del jugador del Bayern Múnich para cambiar el rumbo del encuentro y confirmar por qué es considerado una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial.

Didier Deschamps movió sus piezas en el segundo tiempo y ubicó a Olise como mediapunta, una decisión que transformó el ataque francés. Desde esa posición, el futbolista mostró toda su visión de juego al asistir con precisión a Kylian Mbappé en la jugada que abrió el marcador. La acción marcó el inicio del triunfo galo, que terminó sellándose con goles de Bradley Barcola y nuevamente de Mbappé.

Pero más allá de su actuación decisiva, Olise sigue siendo uno de los personajes más enigmáticos del fútbol europeo. Nacido en Londres, tiene raíces multiculturales: su padre es nigeriano y su madre franco-argelina. Gracias a esa combinación, tuvo la posibilidad de representar a Inglaterra, Nigeria, Argelia o Francia a nivel internacional. Sin embargo, nunca ocultó su deseo de vestir la camiseta francesa.

Ascenso constante

Su ascenso ha sido constante. Tras formarse en las academias del Chelsea y Manchester City, encontró una oportunidad en el Reading, donde comenzó a destacar antes de dar el salto al Crystal Palace. Sus actuaciones en la Premier League llamaron la atención del Bayern Múnich, que en 2024 apostó fuerte por su fichaje.

En las últimas temporadas, el atacante se ha convertido en una máquina de producir fútbol, acumulando goles y asistencias con regularidad. Su habilidad para desequilibrar en el uno contra uno, sumada a una notable inteligencia táctica, lo han convertido en una pieza clave tanto en su club como en la selección francesa.

Fuera del terreno de juego, Olise contrasta con la mayoría de estrellas de su generación. Es reservado, evita los focos mediáticos, concede pocas entrevistas y mantiene una actividad mínima en redes sociales. Mientras su talento habla cada semana sobre el césped, él prefiere mantenerse lejos del ruido.

Esa mezcla de calidad, discreción y personalidad única convierte a Michael Olise en uno de los futbolistas más fascinantes del Mundial 2026 y en una de las grandes esperanzas de Francia para conquistar el título.

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